Генеральная уборка: 25 вещей, которые не нужны в вашем доме

Как сделать генеральную уборку в квартире? Квартблог приготовил для вас список лишних вещей, от которых стоит избавиться во время генеральной уборки, чтобы впустить на их место свежий воздух и солнечный свет.

Весна — время стряхнуть зимнюю пыль и впустить в дом свежий воздух. Чтобы освободить для него место, мы приготовили для вас список вещей, от которых стоит избавиться во время генеральной уборки.

Лишние кресла

Разнообразные стулья и кресла, конечно, создают богемный интерьер, но если вы не устраиваете каждый вечер многолюдные вечеринки, лучше избавьтесь от них и оставьте только пару подходящих друг к другу экземпляров.

Какие вещи лишние: Картина

Красивая и со вкусом меблированная комната с достаточным количеством ярких акцентов хороша сама по себе, пустые стены ее не испортят.

Прикроватная скамейка

Если вы видели фотографии красивых интерьеров со скамейками в изножье кровати и теперь хотите такую же – забудьте об этой идее: это просто еще один предмет мебели, который будет занимать место и к концу недели собирать на себе гору вещей.

Пальмы в кадках

Красок в интерьер добавят и срезанные цветы или небольшие растения в горшках, так что избавьтесь от гигантов: они занимают место и требуют слишком тщательного ухода.

Прикроватная тумбочка

Вам действительно нужен отдельный большой предмет мебели, чтобы на ночь класть на него смартфон и книжку? Скорее всего, тумбочку можно смело заменить небольшой навесной полкой.

Тумба для документов

Заодно избавьтесь и от тумбочки для документов, что стоит под столом. Сегодня 99% бумаг можно отсканировать и залить в облако или на внешний жесткий диск, а то, что вам действительно нужно в оригинале, уместится в настольном органайзере.

Гора диванных подушек

Декораторы любят заполнить весь диван подушками, но в реальной жизни ими мало кто пользуется, и они просто собирают пыль. Даже если подушки вам и правда нужны, пары хватит вполне.

Настольные лампы

Большие и неуклюжие, они занимают место на столе и так и норовят упасть, так что замените их на изящные настенные бра.

Шкаф

Если вы не гонитесь за модой, вполне возможно, что для одежды вам не нужен огромный шкаф. Предпочтите ему небольшой комод и открытую вешалку, и в комнате освободится место, а в вещах воцарится порядок.

Полка с безделушками

Расчистите полку с «красотой»: цветы поставьте на журнальный столик, зеркало повесьте на стену, а сувениры уберите с глаз долой. Замените эту витрину с безделушками на пару больших и красивых произведений искусства.

Стационарный телефон

Вы продолжаете платить за него, хотя не помните, когда вам в последний раз звонили? У сотовых операторов сегодня столько тарифов, что подобрать подходящий для себя и семьи совсем не сложно.

Телевизор

Сегодня доступно столько возможностей и способов смотреть любимые передачи и фильмы онлайн, что телевизор становится просто бесполезным. Продайте его, а вырученные деньги вложите в покупку более широкого монитора для компьютера, с которого привыкли смотреть сериалы.

Консоль для медиа

Если вы обставляли квартиру в те времена, когда толстый телевизор, магнитофон и акустическая система требовали для себя отдельной большой консоли, оглядитесь вокруг и подумайте, не заменить ли ее на более легкий и компактный предмет мебели.

Разные контейнеры на кухне

Разнокалиберные красивые баночки и жестянки на открытой кухонной полке скорее портят вид, чем добавляют красоты. Купите пару комплектов одинаковых банок или контейнеров и посмотрите, как преобразится кухня.

Навесные шкафы

Шкафы от стены до стены – далеко не единственно возможный выбор для кухни. Замените один из модулей на открытые полки, чтобы поставить на них красивую посуду или просто освободить больше пространства для света и воздуха.

Кровать

Мы не призываем вас спать на полу, но в небольшой квартире кровать можно заменить раскладывающимся диваном, чтобы днем освобождать место для жизни.

Держатель для украшений

Маленькая подставка для колец и серег, которые вы снимаете на ночь, может быть необходима, но правда ли нужно хвастаться всеми сокровищами, да еще и собирать их в целое настенное панно (а потом чистить их от пыли и грязи)?

Пуф

Это уютный предмет мебели, но если у вас не очень большая квартира, лучше заменить его на более функциональные стул или кресло.

Книги в мягкой обложке

Если это не самые любимые романы, которые вы перечитываете (почему бы тогда не купить в домашнюю библиотеку хорошее издание?), они вам не нужны: они не украшают дом, а дешевая бумага со временем портится, делая их внешний вид еще более непрезентабельным.

Просроченные лекарства

Переберите содержимое аптечки и выбросьте все просроченные медикаменты (почитав перед этим про правильную утилизацию лекарств), а заодно докупите необходимое. Вы избавите себя не только от риска отравиться, но и от необходимости в случае экстренной ситуации бежать в аптеку за лекарством взамен просроченного.

Лишняя косметика для душа

Честное слово, лучше бы малознакомые люди на небольшие праздники дарили нам, по японской традиции, еду, а не дежурные гели для душа и пены для ванн, которые обречены до окончания срока годности валяться без дела в шкафчике.

Шариковые ручки

Ручки, которые давно не пишут, ручки с логотипами аптек и банков, ручки, которыми вы просто не любите писать, — соберите их по всему дому и выбросьте наконец!

Блокноты

Все эти хорошенькие блокноты и записные книжки, которые вы забросили, не успев начать, пора отправить в макулатуру. Как и те, которые вы исписали полностью. Если необходимо, вырвите или сфотографируйте несколько самых важных страниц.

Чужие вещи

Выделите день и отвезите законным хозяевам книги, журналы, украшения и даже мелкую технику, которую вы когда-то одалживали и с тех пор все забывали отдать. Вы удивитесь, сколько места освободится.

Все, что вы не любите

Последуйте советам Мари Кондо и без лишних сантиментов выбрасывайте все, что не приносит вам радости! Светлый дом, наполненный милыми сердцу вещами, будет радовать вас каждый день.

Источники: domino.com, huffingtonpost.com, lisaebetz.com

Фото: magazine.cocontest.com

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