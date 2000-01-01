Главное про теплые полы: плюсы, принципы работы, какой выбрать

Из этого обзора Квартблога вы узнаете про универсальные модели теплых полов и про то, как выполняется укладка различных видов отопительных модулей под всевозможные покрытия.

Из этого обзора Квартблога вы узнаете про универсальные модели теплых полов, как правильно их выбрать и про то, как выполняется укладка различных видов отопительных модулей под всевозможные покрытия.

Содержание:

Любая система обогрева категории «теплый пол» имеет весомый плюс в сравнении с радиаторами: она равномерно прогревает даже большую комнату и обеспечивает приятный микроклимат. Но одни модели работают быстро и эффективно, другие — постепенно генерируют тепло. Что же лучше?

Всё многообразие «теплых полов» можно показать на простой схеме, представленной ниже:

И начнем с классификации всех изделий.

2 группы теплых полов для жилых помещений

Для начала надо знать, что существует 2 основные группы систем такого типа:

водяной теплый пол, или теплотруб (правильнее назвать его жидкостным);

электрический.

К первой группе относится, в частности, электро-водяной.

Водяной теплый пол: плюсы и минусы

Принцип действия водяной системы таков: по трубам циркулирует подогретая вода или другой жидкий теплоноситель (раствор антифриза).

Благодаря этому быстро прогревается воздух в нижней части комнаты, тепло распределяется равномерно. Само оборудование расходует минимум ресурсов на обогрев.

Водяные трубы можно монтировать в частном доме с деревянными напольными перекрытиями. Плюс ко всему, они не требуют ограничений в расстановке мебели — на участках, где проложена система, можно располагать даже массивные модули.

Но классический водяной теплый пол имеет и существенные недостатки:

– для его монтажа обычно необходим высокий пирог (теплоизолятор + стяжка), который уменьшает высоту комнаты минимум на 12 см;

– большой вес (мощность системы и стяжки – примерно 90 кг/кв. метр площади);

– законодательство запрещает подключать водяные трубы к системе центрального отопления многоквартирного дома.

Проще говоря, такая система не подходит для установки в обычной квартире.

Иногда используется упрощенная схема укладки водяного теплого пола: трубы монтируются в специальные канавки в утеплительном слое. Модели, предназначенные для такого способа монтажа, могут использоваться в новостройках с автономным отоплением.

Виды универсальных электрических систем, преимущества каждого из них

Электрические системы более универсальны.

Они применяются в многоквартирных домах любого типа и при правильной эксплуатации не создают рисков.

При этом среди таких моделей вы можете подобрать идеальную для основного или дополнительного обогрева, для любой комнаты.

Потому про каждый подвид скажем подробнее.

1) Самые популярные модели в группе электрических теплых полов — с кабелем.

Кабель — основной рабочий элемент таких систем — обогревает помещение по принципу конверсии. Изначально нагревается напольное покрытие, затем теплый воздух распространяется по комнате. Остывшие воздушные массы опускаются вниз.

Таким образом, система создает тепло постепенно, и при этом в комнате сохраняется приятный микроклимат. Но стоит учитывать, что из-за этой особенности кабелей нельзя устанавливать над ними стационарные мебельные модули.

И про это стоит помнить еще перед созданием схемы монтажа пола.

Также стоит учесть, что есть теплые полы:

с неэкранированным (незащищенным) кабелем

и с экранированным.

Для комнат и лоджий в жилых домах и квартирах всегда нужно подбирать второй вариант. Неэкранированный кабель изначально предназначен только для технических помещений.

Кроме того, теплые полы такого типа выпускаются в двух основных формах:

простой кабель, для самостоятельной укладки;

кабельный мат.

Обычный кабель укладывается в нужных участках комнаты. Монтаж выполняется «в стяжку». Необходимая толщина бетонной заливки, или пирога (теплоизоляция + бетон), — 4-7 см.

Мат — это чаще всего рулон шириной 50 см, который состоит из сетки-основания и равномерно закрепленного в ней кабеля.

Готовые рулоны часто укладываются под плитку без бетонной стяжки и потому эффективнее отдают тепло. Плюс современные маты оснащены терморегуляторами.

Но есть ситуации, когда простой кабель получает преимущество. И вот почему.

Вспомним, что любую кабельную систему можно располагать в тех зонах пола, где не будет гарнитурных стенок, гардеробов. Потому там, где свободной площади мало, кабель укладывать удобнее.

С недавнего времени выпускается универсальный кабель. Это тот самый, который используется в готовых матах, но без сетки. Он имеет минимально возможную толщину и совмещает достоинства классического кабеля и мата: может укладываться без стяжки, забирающей часть тепла, и подходит для узкого пространства.

2) Инфракрасный пленочный пол

Это — эффективная и удобная новинка, принцип работы которой заключается в излучении инфракрасных волн.

Такая система изначально нагревает предметы — напольное покрытие, мебель. За счет этого тепло быстро распространяется по комнате.

В целом пленочный пол имеет много плюсов:

– его можно уложить без подготовительных работ, на специальный изолирующий материал с отражающим инфракрасные лучи слоем;

– высокая отдача (мощность пленки — 160 или 220 Вт/кв. метр);

– быстрый обогрев;

– плюс ко всему разработка применима не только для подогрева пола.

Например, пленочный обогрев используется в специальных инфракрасных саунах для создания портативных грелок.

Но стоит учесть и минусы.

• Во-первых, пленочная система изначально разработана для сухого монтажа, в основном — на мягкое основание. Ее можно стелить под ламинат, линолеум, ковролин.

Использовать разработку в комплексе с кафелем, декоративным камнем дорого и нерационально (требуются подготовительные работы, при этом они не гарантируют эффективность).

• Во-вторых, на участках пола, под которыми находится пленка, не должно быть стационарной мебели.

Впрочем, второй недостаток нивелируется высокой эффективностью системы: для создания основного обогрева достаточно, чтобы пленка занимала 60% поверхности пола.

3) Инфракрасный стержневой пол (карбоновый мат)

Это более совершенный вид инфракрасного нагревателя, родом из Кореи.

Прочные стержни — основные элементы системы — состоят из прочного карбона, производятся с использованием японских или корейских технологий.

Благодаря этому наномат имеет существенные достоинства в сравнении с предыдущими моделями:

– система сама регулирует тепло, защищает себя от перегрева, потому более экономна;

– при монтаже необходим минимальный слой стяжки или плиточного клея, поскольку толщина стержней — всего 5 мм;

– карбоновый мат совместим с любым напольным покрытием — натуральным паркетом, декоративным камнем, керамикой, ламинатом;

– если один или несколько стержней выходит из строя, система продолжает работать;

– и вдобавок ко всему только такой теплый пол можно укладывать под любую мебель (!).

Как итог, он не ограничивает ваши дизайнерские решения.

Недостатки карбонового мата сводятся к двум пунктам:

– высокая цена системы;

– сложность ремонта (связанная с тем, что мат укладывается в большинстве случаев под стяжку).

Разберем подробнее, как подобрать теплый пол для определенных зон жилого помещения.

Теплый пол для полноценного обогрева жилой комнаты

Оптимальная мощность основного обогрева — 150-200 Вт на кв. метр комнаты.

Разберем, какой тип напольного обогрева создаст такие условия в комнате среднего размера (к примеру, 15 кв. метров) при меньших затратах ресурсов.

Кабельная система должна охватить минимум 70% площади пола (это одно из условий основного обогрева). От этой цифры необходимо отталкиваться, учитывая, то в комнате будет мебельная стенка или отдельные объемные гарнитуры.

Обогреваемая площадь в этом случае рассчитывается таким образом:

15*0,7 = 10,5 (кв. метров).

Поддержать нужный тепловой режим на таком пространстве позволит, в частности, универсальный кабель с мощностью 1800-2000 Вт (популярный пример — СТСП 2000).

Заменить радиаторные системы инфракрасным обогревом тоже возможно.

Первый вариант такого решения — подобрать инфракрасную пленку с максимально возможной мощностью (220 Вт/кв. метр). В этом случае достаточно покрыть обогревателем 60% поверхности пола.

Суммарная мощность обогрева в этом случае рассчитывается так:

105*0,6*220 = 1980 (Вт).

Это примерно столько же тепла, сколько обеспечивает мощный кабель. Однако нагрев происходит быстрее, с меньшими затратами, а температура обогревателя регулируется легко и с высокой точностью.

Выбор теплого пола для кухни, ванной или санузла

В кухнях или санузлах рационально применять теплый пол для создания дополнительного временного подогрева.

Поскольку в таких помещениях чаще применяются практичные твердые покрытия: кафель, искусственный камень, наливные смеси, — идеальным выбором будет кабельная система. Причем для небольшой кухни или ванной, где основная часть площади занята рабочей мебелью и сантехникой, лучше подобрать универсальный кабель и разработать удобную схему укладки.

В небольшом санузле оптимально использовать экономичный кабельный напольный нагреватель в комплексе с датчиком движения.

Рассчитаем оптимальную мощность оборудования.

Допустим, свободная площадь для укладки кабеля — 6 кв. метров, оптимальная мощность дополнительного подогрева — 100-150 Вт/кв. метр.

Исходя из этого, рассчитаем подходящую мощность кабеля:

6*150 = 900 (Вт).

Именно такую мощность имеет, к примеру, универсальный кабель СТСП-900.

Как выбрать теплый пол на балкон

Для подогрева балкона, лоджии или зимнего сада подойдет и пленочный пол, и кабельный.

Инфракрасная пленка с мощностью 220 Вт/кв. метр может быть использована для утепления и основного обогрева балкона.

Она легко укладывается на небольшой узкой площади и быстро прогреет помещение (что важно, к примеру, при обустройстве зимнего сада).

Если речь идет о дополнительном комфортном обогреве лоджии, можно подобрать экономичную кабельную систему с мощностью до 900 Вт.

Создание системы теплых полов в частном доме

Для организации основного отопления в загородном доме лучшее решение — водяной теплый пол.

Он может аккумулировать тепло от твердотопливного котла или печки, может подключаться к нескольким источникам энергии. И, что еще важно, не ограничивает вас в выборе дополнительного обогрева.

Если вы планируете монтировать систему уже на этапе строительства, на первом этаже дома рационально использовать традиционную водяную систему «под стяжку».

Она хорошо прогревает бетонное основание и эффективно работает, даже если мощность электрической сети небольшая.

Однако если планируется ремонт или утепление второго этажа, рационально подобрать облегченную модель системы, которая укладывается в пазы утеплителя. Особенно если речь идет про современный дом с каркасной конструкцией.

Легкий, «быстрый» теплый пол меньше давит на легкие перекрытия, более удобен в укладке.

Сохраняйте советы «Квартблога», чтобы поддерживать в доме комфортное тепло и уют!

Дайджест Квартблога

Стеклянные полы: лекарство от приземленности - Все о вариантах размещения и функциональности прозрачных полов.

Выбираем ламинат - Ламинат – одно из самых популярных напольных покрытий. Мы подготовили для вас подробную информацию обо всех особенностях этого материала. Какой ламинат выбрать для квартиры, загородного дома, дачи или офиса? Ответ, в нашей статье!

Напольная плитка или керамогранит: что выбрать? - Принципиальные отличия, плюсы и минусы – мы подробно расскажем обо всех особенностях напольной плитки и керамогранита. Керамогранит или плитка для пола, что лучше: полезные советы и рекомендации от Квартблога!

Там, где встречается пол: как оформить границу материалов - 4 способа и множество интересных идей для оформления стыка между напольными покрытиями.

Моем пол: легко и с чистыми руками - Мыть полы необходимо, но какая же это тяжелая и грязная работа! Мы расскажем, как максимально облегчить для себя этот нелегкий труд, и послушаем мнения реальных хозяек. Определимся, какая швабра для мытья пола лучше!

тёплый, пол