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Готовимся к холодной зиме: как выбрать одеяло правильно

Какое выбрать одеяло, чтобы зимой не замерзнуть? Какой наполнитель для одеяла подойдет лучше всего? И сколько стоит хорошее одеяло от отечественного производителя? Обо всём этом читайте в нашей сегодняшней статье.

как выбрать одеяло на зиму

Разобраться во всех этих вопросах нам помогли наши партнеры из компании Лежебока.

Как выбрать одеяло на зиму?

На сегодняшний день существует большое количество наполнителей для одеял: шерсть, пух, тенцель, хлопок, шелк, лен. Среди этого многообразия отдельное внимание заслуживает верблюжья шерсть, которая обладает уникальными свойствами сохранять тепло в холод и спасать от перегрева.

Предлагаем рассмотреть одеяло с наполнением натуральная верблюжья шерсть. В большинство верблюжьих одеял кроме верблюжьей шерсти добавляют много синтетики. Производители часто экономят, используя грубый волос, очёс, термоукрепляя его. Получается дешевое верблюжье одеяло. Иногда такие одеяла еще и «колются». Но это – не тот эффект, которого мы ожидаем от одеяла. Нам хочется неги, чтобы ощущение было, как будто ты в теплом песке, и песчинки тихо шепчут тебе: спать… А волны бархана тихо покачивают тебя, погружая в сон...

Итак… подбираем все же натуральное одеяло. Как можно убедиться в качестве наполнителя?

Если с чехлом одеяла все более или менее понятно – можно потрогать его и на ощупь понять, натуральная ли ткань используется, то с наполнителем сложнее. В стеганых одеялах шерсть находится внутри.

В огромном количестве предложений можно заблудиться. Конечно, можно выбрать известный бренд, например, Billerbeck, Kaufmann Германия, но цена одеял этих производителей начинается от 35 000 рублей. Несколько дешевле текстиль европейских производителей - Anna Flaum. Проверить, какой там наполнитель, невозможно, однако внешний вид изделия и упаковки – на высоте!

Но кто хочет купить по-настоящему натуральные одеяла – выбирают одеяла со смотровым окном. Такие одеяла изготавливает российский производитель – бренд ЛЕЖЕБОКА.

Недорогие качественные одеяла для зимы от российского производителя

Тайлак – одеяла с верблюжьим пухом. Правильнее сказать верблюжья ПУХОВАЯ шерсть, то есть очень мягкий подшерсток, тонкий и нежный, который вычесывают вручную с верблюда. Причем речь идет именно о шерсти и пухе монгольского верблюда. Она хорошо промыта, без запаха и посторонних включений. Чтобы сделать такое одеяло, шерсть прочесывают несколько раз, удаляя более толстые и грубые волоски и потом уже формируют пласт нужной плотности.

Одеяла Тайлак производятся в теплом варианте – 350 г/м2 и легком – плотностью 250 г/м2. Ткань чехла – сатин, изготовленный из 100% хлопка.

Чтобы убедиться в качестве наполнителя, можно заглянуть под угловую ленту. Смотровое окно с молнией. Всё сделано очень аккуратно, чтобы вы смогли посмотреть на наполнитель или достать немного и поджечь. Шерсть не образует жестких комочков, как синтетика.

Стоимость одеяла Тайлак – от 7500 руб.

Таким же смотровым окном снабжено и одеяло Монголия. В нем также используется шерсть верблюда (но без грубого волоса). Плотность наполнителя – 300 г/м2.

Одеяла производителя ЛЕЖЕБОКА по достоинству оценили в Канаде, Америке. Они не продаются в сетевых магазинах, и их можно заказать только в интернет-магазине или купить в специализированных магазинах (например, магазин Домашний уют – Горизонт). 

Большинство производителей, изготавливающие качественные одеяла из верблюжьей шерсти, покупают шерсть в Монголии и Китае. Однако стоимость одеял, произведенных в Европе, в разы больше, чем одеяла бренда Лежебока, хотя наполнитель тот же.

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