Готовимся к холодной зиме: как выбрать одеяло правильно

Какое выбрать одеяло, чтобы зимой не замерзнуть? Какой вариант наполнителя подойдет лучше всего? Об этом читайте в нашей сегодняшней статье.

Какое выбрать одеяло, чтобы зимой не замерзнуть? Какой наполнитель для одеяла подойдет лучше всего? И сколько стоит хорошее одеяло от отечественного производителя? Обо всём этом читайте в нашей сегодняшней статье.

Разобраться во всех этих вопросах нам помогли наши партнеры из компании Лежебока.

Как выбрать одеяло на зиму?

На сегодняшний день существует большое количество наполнителей для одеял: шерсть, пух, тенцель, хлопок, шелк, лен. Среди этого многообразия отдельное внимание заслуживает верблюжья шерсть, которая обладает уникальными свойствами сохранять тепло в холод и спасать от перегрева.

Предлагаем рассмотреть одеяло с наполнением натуральная верблюжья шерсть. В большинство верблюжьих одеял кроме верблюжьей шерсти добавляют много синтетики. Производители часто экономят, используя грубый волос, очёс, термоукрепляя его. Получается дешевое верблюжье одеяло. Иногда такие одеяла еще и «колются». Но это – не тот эффект, которого мы ожидаем от одеяла. Нам хочется неги, чтобы ощущение было, как будто ты в теплом песке, и песчинки тихо шепчут тебе: спать… А волны бархана тихо покачивают тебя, погружая в сон...

Итак… подбираем все же натуральное одеяло. Как можно убедиться в качестве наполнителя?

Если с чехлом одеяла все более или менее понятно – можно потрогать его и на ощупь понять, натуральная ли ткань используется, то с наполнителем сложнее. В стеганых одеялах шерсть находится внутри.

В огромном количестве предложений можно заблудиться. Конечно, можно выбрать известный бренд, например, Billerbeck, Kaufmann Германия, но цена одеял этих производителей начинается от 35 000 рублей. Несколько дешевле текстиль европейских производителей - Anna Flaum. Проверить, какой там наполнитель, невозможно, однако внешний вид изделия и упаковки – на высоте!

Но кто хочет купить по-настоящему натуральные одеяла – выбирают одеяла со смотровым окном. Такие одеяла изготавливает российский производитель – бренд ЛЕЖЕБОКА.

Недорогие качественные одеяла для зимы от российского производителя

Тайлак – одеяла с верблюжьим пухом. Правильнее сказать верблюжья ПУХОВАЯ шерсть, то есть очень мягкий подшерсток, тонкий и нежный, который вычесывают вручную с верблюда. Причем речь идет именно о шерсти и пухе монгольского верблюда. Она хорошо промыта, без запаха и посторонних включений. Чтобы сделать такое одеяло, шерсть прочесывают несколько раз, удаляя более толстые и грубые волоски и потом уже формируют пласт нужной плотности.

Одеяла Тайлак производятся в теплом варианте – 350 г/м2 и легком – плотностью 250 г/м2. Ткань чехла – сатин, изготовленный из 100% хлопка.

Чтобы убедиться в качестве наполнителя, можно заглянуть под угловую ленту. Смотровое окно с молнией. Всё сделано очень аккуратно, чтобы вы смогли посмотреть на наполнитель или достать немного и поджечь. Шерсть не образует жестких комочков, как синтетика.

Стоимость одеяла Тайлак – от 7500 руб.

Таким же смотровым окном снабжено и одеяло Монголия. В нем также используется шерсть верблюда (но без грубого волоса). Плотность наполнителя – 300 г/м2.

Одеяла производителя ЛЕЖЕБОКА по достоинству оценили в Канаде, Америке. Они не продаются в сетевых магазинах, и их можно заказать только в интернет-магазине или купить в специализированных магазинах (например, магазин Домашний уют – Горизонт).

Большинство производителей, изготавливающие качественные одеяла из верблюжьей шерсти, покупают шерсть в Монголии и Китае. Однако стоимость одеял, произведенных в Европе, в разы больше, чем одеяла бренда Лежебока, хотя наполнитель тот же.

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