Хочу VS Могу vol.2

Подборка дорогих дизайнерских вещей и их более доступных аналогов.

Продолжая наполнять новую рубрику "Хочу VS. Могу", «Квартблог» подготовил для вас очередную подборку прекрасных вещей (надеемся, предыдущий пост значительно облегчил работу правоохранительным органам и ознакомил вас с предметами интерьера, о существовании которых вы ранее не знали). Вместе с вами ищем вдохновение в творениях великих дизайнеров и мечтаем об идеальном кресле для чтения или диване-губах, как у Дали. Вашему вниманию – небольшой ликбез в сфере дизайна интерьера и хорошая порция вдохновения.

Яркий ковер может стать полноправным хозяином внимания в комнате. Разноцветный текстильный акцент от фирмы NANIMARQUINA стоит 98 200р., а яркие джунгли похожей расцветки от Anthropologie – 12 300р.

Мы уже писали статью о частях тела в интерьере, и вот наткнулись на интересное зеркало в форме ладони от бренда Moschino за 64 500р. Забавная рука с толстым указательным пальцем из зеркального пластика от производителя W-era стоит всего 1283р. Однако вы всегда можете заказать интересные по форме зеркала по очень умеренной цене у мастеров, и получить при этом зеркало с пальцами пианиста. Этим занимается, например, ажурная мастерская Марии Богомоловой.

Продолжая тему частей тела, невозможно не упомянуть сюрреалистический диван Gufram, вдохновленный творчеством Сальвадора Дали, изготавливаемый только под заказ за 560 668р. Вельветовые губки Lip Sofa будут стоить 36 850р.

Обожаемый нами финский дизайнер Ээро Аарнио прославился в 1960-х годах своими работами из пластика и стеклопластика. Кресло-шар Adelta Ball Chair – самая его известная работа. В нынешнем курсе рубля он стоит 420 845р. Более доступный по цене вариант кресла такого же цвета, но из других материалов (неудивительно, если более плохого качества) – за 19 000р., не считая доставки в Россию. Еще мы обнаружили магазин «лофт концепт», который за 65 500р. предлагает изготовить кресло-шар всевозможных расцветок. Если вы хотите абсолютно другое цветовое оформление – например, синий пластик с желтым тканевым наполнением внутри, – то вам сюда.

Эффектный стол Noguchi Table с деревянными ножками кофейного цвета можно приобрести за 73 600р.; White Coffey Table с белыми ножками низкой посадки и столешницей более симметричной формы — за 13 400р.

Готичный, немного зловещий черный кактус из шерстяного фетра от WANDSCHAPPEN, не требует ежедневного полива и стоит 73 950р. Керамическое растение NO NAME так же неприхотливо в уходе и зазывает своими белыми колючками-капельками.

Эффектный подсвечник из латуни для 9 свечей от PAMPALONI стоит, как небольшая машина – 483 781р. Подсвечник с серебряным покрытием от российского завода Фабрика Дек обойдется в 1158р.

Зарубежный «бурый» мишка-стеллаж от Ibride за 241 891р. соревнуется в очаровании с российским полярным медведем от подольского мастера Laals за 54 000р. В ходе поисков мы также увидели промежуточный вариант цены, представленный в ГУМе в магазине Шалтай-болтай. Это оригинальный мишка от той же фирмы Ibride, который на самом деле является медвежонком. Он меньше папы на 20 см. в ширину и длину и целых 50 см. в высоту. Медвежонок дешевле своего старшего сородича аж в два раза – 124 000р.

Стильные шейкеры для прохладительных напитков: в серебряном цвете – за 13 575р., с белым перламутром и более пузатой формы – за 960р.

И последняя находка на сегодня: круглые деревянные часы от Wewood за 42 115р. и более темные деревянные часы от Crate&Barrel за 2000р.

Пусть все ваши интерьерные мечты исполняются.

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