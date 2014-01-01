Хранение мелочей в прихожей

Удобные органайзеры и другие способы хранить мелочи красиво в вашей прихожей

Кроме одежды и обуви прихожая становится домом для множества мелочей. Как минимум, там будут храниться ключи, очки, крем для обуви. А дальше как пойдет — мало ли, что вам удобно иметь под рукой перед выходом. Чтобы мелочи не превратились в хлам, а поиски не отнимали ценное время перед выходом из дома, давайте посмотрим на эргономичные решения по хранению.

Ключи

Чтобы ключи не терялись, организуйте для них ключницу. Это могут быть как просто крючки у двери, так и специальный шкафчик. Можно даже найти оригинальные ключницы, скрытые в часах.

Довольно удобной будет и небольшая корзинка или глубокая тарелка. Подойдет и мини-комод. Он, скорее всего, будет собирать в себе не только ключи, но и другие мелочи.

Под ключи можно выделить и отдельную зону в настенном органайзере, который мы еще не раз упомянем сегодня как идеальный способ хранения мелочей в прихожей.

Небольшие аксессуары

Такие вещи как перчатки, очки, наушники, пояски и шнурки удобнее всего разместить в подвесном органайзере с кармашками, а самые частоиспользуемые вещи — в органайзере у двери.

Можно поставить для них шкатулку или корзинку. Если вещей много, сделайте полочки из нескольких корзинок, скрепленных веревкой, и повесьте на стену. Так у каждого аксессуара будет своя корзинка. Или просто поставьте несколько рядом.

Если приобрести скамью или пуф с откидным сиденьем, многое можно будет хранить внутри. А под обычной скамейкой опять же можно использовать корзины и коробки.

Уход за обувью

Отдельно стоит выделить принадлежности для ухода за обувью: щеточки, крема и тому подобное. Некоторые наборы уже продаются в красивых органайзерах.

Если у вас не набор, а отдельные предметы, их можно хранить в ящике или на полке. Но гораздо интереснее (и экономичнее по затратам места) будет разместить их в органайзере с кармашками и потом повесить сбоку от пуфика или скамьи. Туда же положите ложку для обуви, и все будет под рукой.

Мелочь из карманов

Почему-то, не смотря на наличие кошелька, мелочь все равно всегда оказывается в карманах. Поставьте в прихожей копилку или обычную банку, куда можно складывать монетки. Так можно даже на что-то накопить.

Духи

Многие хранят духи в прихожей, чтобы не забыть нанести любимый аромат, выходя из дома. Духи лучше держать на отдельной полке подальше от входа, чтобы случайно не задеть флакончики объемной одеждой. Органайзеры для мелочей подойдут и для духов. Выбирайте те, что с высоким бортиком или навесные с прозрачными кармашками, чтобы видеть какой аромат где лежит.

Если надежных мест для хранения не хватает, может они найдутся за зеркалом? Это может быть как зеркальный шкафчик, так и напольное зеркало с полочками и крючками за ним.

Все бумажное

Счета, листовки и газеты, которые вы достали по пути из ящика часто валяются в прихожей? Если к ним присоединяются нужные бумажки, визитки и чеки, то лучше организовать для подобного рода мелочей отдельное хранение. Подойдут навесные кармашки, корзины или узкая полочка с бортом.

Если вы хотите, чтобы все эти листочки были все время на виду и к ним можно было бы добавить памятки или детские рисунки, повесьте на стену пробковую или магнитную доску.

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Фотографии: notonthehighstreet.com, giesendesign.com, decohubs.com, homedepot.com, storganizationblog.com, etsy.com

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