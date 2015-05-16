Идеальная дачная беседка

Как обустроить беседку на даче: место для уединенных бесед и летнего отдыха с друзьями. Полезные советы и рекомендации от Квартблога!

Тяжело представить дачный участок без беседки. Это прекрасное место, в котором можно отдыхать в одиночестве или веселиться на природе большой компанией. В ней можно укрыться от палящего солнца или дождя и с комфортом разместиться, не уходя при этом из сада.

Существует два основных типа открытых беседок: для уединения и для компании. От этого зависят не только размеры беседки, но и ее функциональность и интерьер.

Как обустроить беседку на даче для спокойного отдыха

Иногда нужно место для того, чтобы отдохнуть от суеты, просто читая, любуясь садом или беседуя вдвоем. Выбирая размещение для маленькой беседки, остановитесь на укромном уголке сада, тихом и живописном месте. Если беседка будет располагаться среди деревьев, ее можно оставить открытой. Если же вокруг довольно пусто, то хорошим решением будет посадить вьющиеся растения, чтобы они обвили стены беседки и сделали ее более уединенной.

Внутрь такой беседки не обязательно проводить электричество. Наоборот, тихо разговаривать вечером под неровный свет газовой горелки гораздо романтичнее.

Вместо скамейки лучше поставить плетеные кресла с мягкими подушками или такой же диванчик и добавить журнальный столик.

Очень уютным может стать восточный вариант: широкий подиум с тонким матрасом и множеством подушек.

Повесьте в беседке гамак или качели или поставьте кресло-качалку, и ваш отдых выйдет на новый уровень.

Украшением могут послужить цветы в кашпо, расставленные внутри беседки или подвешенные по периметру, или оригинальные вазы со свежими цветами из сада.

Незначительные на первый взгляд элементы могут сильно улучшить впечатление от вашей беседки: повесьте над входным проемом занавески из цветного стекляруса, который будет переливаться на солнце, или китайские колокольчики, которые будут петь на ветру. Стенки беседки можно частично сделать из витражей, это создаст внутри волшебную атмосферу.

Беседка для отдыха с семьей и друзьями

Часть дачного шарма в том, что можно собраться большой компанией, весело шутить, играть в подвижные игры и, конечно же, жарить шашлыки. Лучшее место для совместного застолья на даче — большая открытая беседка. Ее лучше поставить подальше от соседей и поближе к кухне. Нелишним будет организовать небольшую кухонную зону и в самой беседке или совсем рядом: поверхность для разделки мяса и нарезки овощей, рукомойник и, в идеале, еще небольшой холодильник, можно и переносной. Удобно, когда прохладные напики всегда под рукой. Если зона для мангала будет продумана в самой беседке — тоже замечательно.

Для сидения можно сделать скамейки по периметру беседки или просто поставить стулья, а в середине — стол. Если мебель будет складная, беседка станет более функциональной.

В большой беседке обязательно электричество, чтобы не ограничивать себя закатом. Установите красивые светильники или фонарики в стиль беседке, тогда далекие от природы электрические лампочки гармонично впишутся.

Такую беседку тоже можно оплести виноградом или плющом, но аккуратнее будут смотреться кашпо с цветами, размещенные по периметру беседки. Чтобы они не занимали место внутри, можно прикрепить их снаружи на низких стенках или подвесить.

Снаружи можно покрасить беседку в яркие цвета или нанести трафарет. Для внутреннего украшения подойдут кусочки плитки или цветные стеклышки, с помощью которых можно выложить мозаику, или ракушки: все, что вам подскажет ваша фантазия. Сделайте беседку более праздничной с помощью гирлянд.

Украсить беседку можно и при помощи текстиля. Но в таком случае выбирайте непромокаемые ткани или будьте готовы убирать их в дом перед дождем.

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Фотографии: woteapp.com, houzz.com, gazeboinferro.com, home4design.com

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