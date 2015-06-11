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Идеи детских площадок на открытом воздухе

Отличные идеи, как сделать детство еще радостнее, для тех счастливцев, у которых есть и дети, и собственный участок земли.

 
 

Фотографии с сайта livejournal.com

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