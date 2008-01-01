Идеи креативного дизайна бутербродов

С такими оригинальными бутербродами можно запросто накормить ребенка или оформить праздничный стол.

Сегодня фуд-дизайн – одно из самых популярных и быстрорастущих направлений. Обыкновенный хлеб с колбасой или с сыром на завтрак в умелых руках может превратиться в настоящее произведение искусства, которое даже есть-то жалко – уж больно красиво... Хотите попробовать себя в этом необычном искусстве? Вот вам для начала несколько вдохновляющих идей от опытных мастеров со всего мира.

Фото: marthastewartweddings.com

Эти креативные гамбургеры придумали двое графических дизайнеров Томас Вейл и Квентин Вайсбух из Парижа. Из случайной идеи их творчество переросло в настоящий полноценный проект Fat&Furious Burger, которому они посвятили сайт и даже книгу, где размещены фотографии этих шедевров. Для них еда – это своеобразный холст, где можно творчески изобразить проблемы современного общества и культуру различных стран.

Фотографии: www.fatandfuriousburger.com

Samantha Lee из Малайзии тоже не могла себе представить, что станет популярной мастерицей в жанре фуд-арт. Еще в 2008 году она пыталась научить свою старшую дочку самостоятельно питаться и сделала для нее креативный завтрак, который просто невозможно было не съесть. Затем Саманта стала делиться своими фуд-идеями в Instagram, а сейчас у нее более 700 тысяч подписчиков и множество статей в самых известных интернет-изданиях. Из обычных повседневных продуктов Samantha Lee создает на тарелке не только забавных зайцев, сов, рыбок или принцесс, но и популярных героев, например, Гарри Поттера и Angry Birds.

Фотографии: www.leesamantha.com www.instagram.com/leesamantha/

Чтобы создавать оригинальные произведения фуд-дизайна, необязательно быть профессиональным кулинаром. Например, вот такие симпатичные бутерброды создает домохозяйка Tiffany из Канады. Она вовсе не эксперт в области кулинарии, а просто любит проводить время на кухне, чтобы сделать красивую еду для своего 10-летнего сына и мужа.

Фото: www.cutefoodforkids.com

Мать пятерых детей Rachel Faucett из США ведет собственный блог Handmade Charlotte, где кроме замечательных DIY-идей для дома предлагает читателям рецепты забавных сэндвичей для детей. Вряд ли кто откажется от такого яркого завтрака!

Фотографии: www.handmadecharlotte.com

В Instagram, пожалуй, можно встретить самые оригинальные идеи по украшению бутербродов. Благодаря специальным хэштегам вы можете отыскать здесь просто невероятные кулинарные шедевры. Вот вам для примера еще один популярный фуд-арт блог от Michaela Punsalan из Лас-Вегаса @cutechichai

Фотографии: www.instagram.com/cutechichai/

Надеюсь, глядя на такие креативные бутерброды, вам тоже захотелось разнообразить свой стол и привнести что-то новенькое и оригинальное?

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