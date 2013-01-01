Интерьер из фильма "Великий Гэтсби"

Мы собрали интерьер из великолепного фильма База Лурмана "Великий Гэтсби". Ар-деко и роскошь - мы знаем, как создать интерьер, схожий с тем, что показан в фильме.

Когда в 2013 году вышла картина «Великий Гэтсби» режиссера База Лурманна, все — и кинокритики, и просто зрители— были поражены масштабом съемок и шикарными декорациями в стиле 20-х годов прошлого века. «Квартблог» решил найти вещи, похожие на те, что были задействованы в фильме.

Над дизайнерским оформлением пространств работала жена режиссера — художница Кэтрин Мартин. Она со всей серьезностью подошла к созданию интерьеров всех локаций, появляющихся в фильме. Она рассказывает об особняке Гэтсби: «Нашу версию особняка Гэтсби мы создавали, ориентируясь на многочисленные ремарки База, которые он оставлял «на полях», – говорит она. - В итоге получился какой-то французский замок в готическом стиле. С одной стороны, он был мрачен и уныл, как любая постройка этого стиля. Однако также чувствуется, что этим домом заправляют богатство и красота. Дом словно впитал экстраординарные амбиции Гэтсби, его оптимизм и романтику его души. Словом, все те качества, которыми Гэтсби планирует вернуть любовь Дэйзи».

Спальня Джея Гэтсби — двухэтажная. На первом располагается кровать, на втором — гардеробная. Ковер, что вы видите, разработан самой художницей, оформлявшей интерьер, и доступен в продаже. Правда, надо делать частный заказ на его изготовление.

Рядом с кроватью расположились наcтольные лампы в серебряном цвете. Похожие есть у фирмы Elena Cantori.

В комнате с картинами мы видим шикарный кожаный диван в классическом английском стиле. Мы нашли очень похожий Lancaster Style, разве что с менее выгнутой спинкой.

В одной из сцен Джей Гэтсби лежит, как шейх, в горе подушек. Мы подобрали яркие текстильные экземпляры разных цветов: бежевый, бордовый, желтый и синий.

Из особняка Гэтсби плавно переместимся в дом семьи Бьюкенен. Эта "постройка" — олицетворение роскоши и богатства. Увы, дом не настоящий. Его общий план создавался с помощью компьютерной графики по рисункам Кэтрин.

Интерьер выполнен в лучших традициях стиля ар-деко. Гостиная выглядит светлой и воздушной, а ее потолок украшают люстры фирмы Schonbek.

Настольные светильники, которые симметрично стоят у дивана, показались нам похожими на творения фирмы Le Porcellane: левый, правый.

В нескольких кадрах мы видим звонящий телефон. И пусть домашний телефон все реже используется в повседневной жизни, уступая пальму первенства мобильным устройствам, все равно он может служить не только по прямому назначению, но и для красоты. Так, мы наткнулись на винтажный телефон белого цвета, который с легкостью украсит собой подходящий интерьер.

Аналогичных ковров, какие лежат в особняке Бьюкененов, не найти в магазине: они были специально созданы в единственном экpемпляре по эскизам Кэтрин Мартин. И если тот, который лежит в спальне Джея Гэтсби, запущен в продажу, то экземпляры из дома Бьюкенен действительно уникальны и были сделаны вручную. Но это не значит, что нельзя найти что-то в этом же стиле. Мы поискали и обнаружили ковер в тех же цветовых сочетаниях, как и в столовой Бьюкененов. А прямоугольная его форма более применима к российским квартирным габаритам.

Маленький домик рассказчика истории — Ника Каррауэя выглядит, как сказочная избушка на фоне шикарного дома Гэтсби, находящегося всего в нескольких метрах. Интерьер выдержан в лучших традициях уютного ретро-стиля.

Чтобы понять, почему дом внутри выглядит, как оранжерея, нужно смотреть фильм. Если вы этого еще не сделали, очень советую: красивое кино.

Квартира Миртл, любовницы Тома Бьюкенена, выполнена в розово-красных тонах и создает давящее и тягостное впечатление. Если присмотреться, то вещи по отдельности очень даже ничего и могли бы служить украшением для какого-нибудь другого интерьера, но собранные все вместе на таком крошечном пространстве, они теряют свою прелесть.

Мы подобрали комод Selva, очень похожий на тот, что вы видите в кадре.

И последняя локация — отель Plaza. Комната была воссоздана в студии и не существует на самом деле (Ах, везде уловки кинематографистов, никогда не угадать, существует ли это место в реальности!). В этой комнате происходит одна из самых напряженных и заряженных эмоциями сцен в фильме.

Нам сразу бросилась в глаза мебель довольно классической формы, но игривой полосатой расцветки. У фирмы Marino & Fanteri есть идентичные кресла с серебряной окантовкой.

Мы видим, что в фильме нет ни одного случайного кадра. Все локации и интерьеры вдумчиво продумывались и реализовались эстетам на радость.

интерьер из фильма