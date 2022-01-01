Интерьер кухни в частном доме - современные и бюджетные идеи 2022 года

Проектирование и планирование интерьера кухни в частном доме - модные тенденции, формы, размещение, фото, стили и цвета.

Кухонная комната имеет огромное количество функций, от которых зависит ее дизайн. В этой статье мы расскажем, как спланировать и воссоздать интерьер кухни в частном доме, каким он бывает и приведем фото.

Интерьер кухни в частном доме – основные тенденции 2022 года

Интерьер кухни передает характер домочадцев. Кухни частных домов в процессе проектирования имеют ряд особенностей:

большое количество окон или их размеров позволяет получить больше естественного освещение;

частный дом выбирают за возможность создать собственное помещение – рабочая зона на кухне будет расположена в том месте где пожелает хозяйка, а коммуникации подвести проще чем в квартире;

можно сделать интерьер с печкой или камином.

Нестандартная планировка комнат, окна на противоположных стенах в помещении и прочие особенности устройства в частном доме могут не позволить сделать интерьер на кухне своими руками, но эти небольшие трудности с легкостью обойдет специалист.

Решив сделать эконом версию интерьера самостоятельно стоит держать в уме последние тенденции дизайна на кухне:

частные дома позволяют отводить большие площади под кухню, что позволяет объединять ее с гостиной и столовой;

зонирование – разделять рабочие и обеденные зоны призваны невесомые перегородки в виде барной стойки, различий освещения, акцентирования на различных частях гостиной зоны;

природные оттенки и натуральные материалы – дышать в собственном доме на природе химическими материалами даже как-то глупо;

весь лишний инвентарь в доме можно перенести в кладовую;

контраст цветов и фактур способствует усилению эффекта зонирования;

встраиваемые системы и бытовая техника – современный человек отдает предпочтение функциональности и минимализму, поэтому максимально скрывает бытовую технику за фальш-фасадами.

Виды размещения кухни в частном доме

Проектирование кухни в частном доме зависит не только от желаний собственников. Имеются определенные правила правильного планирования:

задействовать в интерьере можно только широкие подоконники из качественного износостойкого материала;

нельзя игнорировать правило треугольника при расположении основных элементов – холодильник и раковина должны находится на равной удаленности от рабочей зоны;

необходимость расположения на кухне стиральной и посудомоечной машин, микроволновой печи, духового шкафа, телевизора и прочих предметов бытовой техники.

Предлагаем вашему вниманию распространенные и необычные места расположения кухни в частном доме.

Первый этаж

Практические классический вариант наиболее распространен по всему миру. Удобно и функционально разместить кухню на первом этаже, отведя большое помещение с максимальным количеством естественного света от окна. Удачность такого размещения сложно оспорить. При желании можно отдать под рабочую зону место перед окном и наслаждаться пейзажи в процессе приготовления пищи.

Дизайнеры советуют не нагружать первые этажи частных домов. Легкость и открытость придадут арочные проемы с декоративным оформлением. Совмещение кухни со столовой и гостиной добавит воздушности помещениям.

Мансарда

Оригинальным расположением кухни является мансардное помещение. Правда придется заморочиться системами отопления, вентиляции и кондиционирования для комфорта пребывания в холодное и сырое время года.

Скошенные потолки создают загадочную атмосферу. Прежде чем проектировать кухню стоит пересмотреть прочность кровли. Материал должен отвечать требованиям шумоизоляции. На мансарде можно обыграть нестандартные варианты осветительных приборов. Дизайнеры советуют прорезать дополнительное окно в самой крыше для поступления большего количества естественного света.

Открытая веранда

Для дач и сезонных вариантов или теплого климата можно рассмотреть размещение кухни на открытой веранде. При правильном выборе материалов в ней будет прохладно в летний зной, комфортно в дождливую погоду. Здесь часто размещают печки под барбекю и мангал. Глубоко вдаваться в подробности не будем, поскольку размещение кухни на открытой веранде это тема отдельной статьи.

Проходное помещение

В небольшом частном доме приходится размещать кухню в проходном помещении. Такие интерьеры имеют линейную планировку. Часто функциональные зоны и мебель занимает сразу две стены друг на против друга. Основное правило – не загромождать проход. Оставив место под свободный проход по комнате, придется расстаться с мечтой иметь барную стойку на кухне.

Современный человек мало времени проводит дома, а молодежь все меньше готовит, поэтому для молодых семей актуально разместить кухню в проходной комнате и сэкономить площади под другие цели.

Планировка кухни в частном доме

Грамотная планировка позволит сделать любое по размеру помещение кухни функциональным и комфортным. Многие думают, что в доме площади под кухонное пространство не ограничены, но иногда в коттеджах кухни даже меньше чем в квартирах.

Маленькой площадью по меркам дизайнеров является помещение до 5 м2. В этом случае особенно важно сохранить свободу и визуально расширить пространство. Именно в доме можно позволить себе перенос обеденной зоны в столовую или гостиную. По собственному желанию эти комнаты вообще можно объединить, заменив двери на арочные проемы с декоративной отделкой.

Все что превышает 5 м2 по площади считается нормальным размером для кухни. Специалисты выделают следующие основные формы кухонь для частных домов.

Квадрат

Простота квадрата позволяет размещать мебель и бытовую технику в виде буквы «П», углом или линейно. В противоположном углу от рабочей зоны стоит поставить удобный стол с комфортными стульями для наслаждения приемом пищи.

Квадратная комната позволяет установить кухонный гарнитур в виде рабочей зоны в центре помещения. Небольшие комнаты в форме квадрата удачно обыгрываются в плане визуального расширения пространства, но остров установить не позволяют.

Прямоугольник

Узкое строение помещения заставляет хозяев частного дома присмотреться к интерьерам в современном стиле. Минимализм можно разбавить яркими акцентами. Неперегруженное декором пространство дает ощущение свежести и уюта. Окна в данной конфигурации кухни максимально вовлекается в интерьер за счет штор или витражных стекол.

Эркер

Большие комнаты могут иметь необычную форму. Красивая кухня с большим количеством углов в виде эркера предполагает нешуточный труд дизайнера. Поскольку неверные дизайнерские решения испортят все одним махом. Эркерную форму выделяют акцентами на окна. Привлечь внимание в форме трапеции позволит оригинальная столовая зона в этом месте комнаты.

Правила выбора цвета

Большое по площади и просторное помещение дает хозяевам свободу выбора цвета для кухни от пола до потолка, включая стены и мебель. Для них можно брать за основу глубокие темные оттенки или играть контрастами ярких тонов. Белоснежный оттенок придаст холодности всей комнате и испортит кухонный интерьер.

Частные дома расположены на природе, поэтому особенно актуально применение натуральных цветов спектра – яркий как махагон, темный венге или светлые соломенные тона сосны. Яркие древесные цвета столешницы комбинируют с фасадами светлого или темного тона.

В доме можно использовать любой цвет. В 2022 году модные тренды направлены в сторону ярких фасадов кухонного гарнитура:

вишневый;

красный;

фиолетовый;

лимонный;

сиреневый;

кофейный.

Для скромных по габаритам помещений кухни гарнитур лучше заказать в сдержанных приглушенных оттенках – пудра, какао с молоком, беж, лаванда. Идеальным вариантом для маленьких помещений кухни в частном доме станет интерьер в современном стиле в светлых тонах.

Стили кухонного интерьера в частном доме

Выбор стиля для оформления интерьера кухни зависит от вкусовых предпочтений домочадцев, размеров комнаты, площади и конструктивных особенностей кухни. Рассмотрим основные стили.

Классический

Классика в интерьере требует большой площади помещения, поэтому так активно применяется на кухнях частных домов. Отдается предпочтение дорогим натуральным материалам в спокойной цветовой гамме коричневого, персикового или бежевого оттенков. Плавность линий позволяет избежать острых углов.

Бытовую технику встраивают в фасады гарнитура. Обеденная зона выделяется деревянным столом круглой формы и массивными стульями, которые покрыты чехлами. Из мебели можно поставить буфеты или серванты, комоды. Окна предполагают изящный тюль и шторы.

В бюджетной версии натуральные деревянные фасады гарнитура заменяет МДФ под древесину. В этом случае рекомендовано усилить эффект напольным покрытием.

Неоклассика

Для этого стиля в частном доме есть все необходимое – высокие потолки и свободное помещение с большой площадью. Чаще всего востребован при совмещении кухни с гостиной и др. комнатами. Спокойная цветовая гамма без кричащих акцентов предполагает использование оттенков пудры, мяты, оливы, крема и др.

В отделке придерживаются натуральных материалов – камень, ламинат, паркет, штукатурка. Бытовая техника обрамляется резными рамками, а не прячется в фасады гарнитура. Окна завешивает простая штора в лаконичном исполнении. Можно добавить изюминку современным видом осветительных приборов.

Прованс или кантри

Простые деревенские мотивы средиземноморья или американского ранчо предполагают использование натуральных оттенков с яркими акцентами. Основу интерьера создает приглушенный тон мяты, беж, молоко, а акцентные предметы декора могут быть в насыщенных и глубоких оттенках бирюзы, фиолетового, малинового или красного. Гарнитур устанавливают в оттенках слоновой кости и бежевого.

Характерные особенности этих стилей – состаренность поверхности, изобилие предметов декора в виде керамики, фактурные отделочные акценты, цветочные рисунки на текстиле.

Скандинавский

Самый современный стиль для кухни в частном доме. Изменив текстиль или предметы декоры, вы получите совсем новый интерьер. Характерные особенности стиля:

простота форм;

качество материалов;

изобилие белых оттенков;

минимальное количество элементов декора;

освобождение пространства и функциональность помещения.

Поскольку белоснежный цвет на большой кухне не уместен, в частном доме предлагается использовать оттенки голубого, серого и бежевого. Строение гарнитура должно быть максимально простым и функциональным. Фасады оформляем в светлых оттенках натуральной древесины.

Изюминкой обеденной зоны станет стол из массивного дерева, но можно установить пластиковые столешницы исключительно на деревянных ножках. В этом интерьере обязательно наличие ковровых покрытий на полу.

Лофт или хай-тек

В частных домах индустриальные стили дизайна интерьера не прижились по простой причине – они нарушают целостность восприятия пейзажа за окном и оформления внутри помещения.

Современный интерьер кухни в частном доме с реальными фотографиями

Приводим фото самых интересных дизайнов интерьера на кухне для загородного дома, дачи, коттеджа и деревенского домика. Здесь представлены в том числе фото бюджетных и дорогих вариантов исполнения. Благодаря просмотру фотографий человек сможет определить для себя основные векторы планировки будущей кухни в частном доме.

В частном доме можно создать любой интерьер кухни, который пожелают хозяева. Полет фантазии ограничивают правила разумности, функциональности помещения, а также особенности конструктивного строения комнаты. Именно в частном доме можно максимально задействовать естественный свет и сократить количество осветительных приборов. От площади комнаты под кухню зависит выбор стиля и цветовой гаммы, но они имеют слабые ограничения и больше поддаются веяниям моды.

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