Качественный линолеум: какой вид выбрать

Выбираем линолеум в квартиру и не только. Разбираемся в классах линолеума: чем бытовой отличается от коммерческого и стоит ли тратить деньги на последний. Квартблог поможет сделать идеальный выбор!

Как выбрать линолеум в квартиру

Слово «линолеум» ассоциируется у большинства из нас со школьными классами и безвкусно оформленными квартирами, но как бы ни плоха была репутация этого материала, забыть о нем не получится: никакое другое покрытие не обладает таким сочетанием цены, прочности, простоты укладки и ухода, поэтому линолеум снова и снова используют для бюджетного ремонта.

Чтобы линолеум прослужил долго, и при этом его покупка не слишком ударила по вашему кошельку, стоит решить, куда именно вы будете его стелить, и в зависимости от этого выбрать материал определенного класса. В этом мы и предлагаем сегодня разобраться.

Кстати, дизайн линолеума тоже шагнул вперед (хоть и не так далеко, как хотелось бы), так что если вы отказывались от идеи постелить линолеум по этой причине, возможно, пришло время пересмотреть позицию. Описание типов покрытий мы проиллюстрировали самыми симпатичными из доступных в широкой продаже примерами.

Содержание:

Бытовой линолеум

Бытовой линолеум — самый дешевый и простой, но он обладает всеми основными преимуществами этого типа покрытий: его легко укладывать, он не боится влаги, прост в уходе и служит достаточно долго.

Обратите внимание на двузначное число в описании линолеума — это класс его износостойкости по стандарту EN 685. Первая цифра обозначает тип помещений, для которых предназначено покрытие (2 — жилые помещения, 3 — офисы, больницы, детские сады и т. д., 4 — производственные помещения, вокзалы и т. д.), вторая — интенсивность нагрузки (1 — низкая, 2 — средняя, 3 — высокая, 4 — очень высокая). Так, для прихожей подойдет линолеум класса 24, но можно купить и более дорогой и надежный линолеум класса 32.

Бытовой линолеум состоит из нескольких слоев (вспененная виниловая подложка, декоративный слой с рисунком и т.д.), но главное, на что нужно смотреть, — есть ли в составе линолеума стеклохолст и какой толщины защитное покрытие. Стеклохолст делает материал прочнее и не дает ему деформироваться от перепадов влажности или температуры, а защитное покрытие предохраняет от истирания. Для бытового линолеума обычная его толщина — 0,15 — 0, 25 мм.

Цена бытового линолеума колеблется от 200 до 700 рублей за квадратный метр.

IVC MAROC, 240 р.; IVC Luna Alicante, 315 р.; IVC Bingo Traffic, 337 р.

Tarkett Grand Togo, 670 р.; Juteks Trend Palace, 247 р.; Juteks Venus Marron, 293 р.

Коммерческий линолеум

Коммерческий линолеум используется там, где на пол приходится большая нагрузка: в офисах, библиотеках, больницах, кафе, на складах. Он бывает гомогенным и гетерогенным.

Гетерогенный линолеум, как ясно из названия, состоит из нескольких слоев и этим похож на бытовой линолеум. Отличает его качество материалов и толщина защитного слоя, который составляет 0,6 — 0,8 мм, тогда как для бытового линолеума обычная толщина — 0,15 — 0,25 мм.

Коммерческий линолеум может быть гомогенным, то есть состоять лишь из одного слоя материала. Тут важной оказывается истираемость линолеума: чем она ниже, тем дольше будет служить покрытие. При этом даже большие потертости не слишком испортят его: так как цвет и фактура материала одинаковы по всей толщине, достаточно отшлифовать или отполировать его, чтобы освежить поверхность.

Истираемость — характеристика линолеума, обозначающая, как быстро уменьшается от нагрузок его толщина. Самый устойчивый к истиранию линолеум относится к классу Т, далее идут P, M и, наконец, самый нестойкий класс F.

Гомогенный линолеум стоит от 600 до 2000 рублей за квадратный метр, гетерогенный — от 400 до 900 рублей.

Линолеум гомогенный: Tarkett IQ Gemstone, 2200 р.; Синтерос Horizon, 400 р.; Tarketti IQ Optima, 1113 р.

Линолеум гетерогенный: Tarkett Extra Akron 504 р.; Tarkett Prisma Сarston, цена по запросу; LG Hausys Durable Marble 792 р.

Полукоммерческий линолеум

Полукоммерсеский линолеум обычно используют в общественных местах со средним уровнем нагрузки: в банках, магазинах, студиях, гостиницах. Но это не значит, что его нельзя покупать для дома: в спальне или кладовой стелить полукоммерческий линолеум большого смысла нет, а вот на кухне и в прихожей, где механическая и химическая нагрузка на пол велика, он будет очень кстати. Толщина защитного слоя полукоммерческого линолеума 0,4 — 0,6 мм, при этом стоимость сравнима со стоимостью бытового, что вполне позволяет закрыть им самые горячие точки.

Ideal Ultra, 519 р.; Комитекс Лин, Гармония 518 р.; Tarkett Force, 496 р.

IVC Cityline Bloom, 520 р.; IVC Salsa, 610 р., Ideal Stream Pro, 428 р.

В следующей посвященной линолеуму статье мы поговорим об остальных характеристиках этого покрытия, а заодно узнаем, что такое натуральный линолеум и стоит ли выбирать его, а не синтетические аналоги.

пол, отделка, напольное покрытие