Как обновить стол: 7 идей

Идеи по превращению старого стола в произведение искусства

Старый стол, если он еще функционален, легко превращается в новый. Результат может даже превзойти ваши ожидания, ведь новый стол будет ярче, оригинальнее и, главное, позитивно заряжен вашим творчеством. Запаситесь вдохновением, простыми материалами и вперед, воплощать идеи!

На заметку перед стартом: практически во всех случаях стол нужно подготовить к преображению. Затереть его шкуркой, очистить от пыли и обезжирить спиртом или специальными средствами.

Покрасить в полоску

Покраска — один из самых быстрых и эффектных приемов в декоре мебели. Чтобы было интереснее, предлагаем сделать стол полосатым. Выполнить работу ровно поможет малярный скотч: покрасьте стол в основной цвет, а затем наклейте полоски из скотча и наложите пару слоев другого цвета. Отклейте скотч — эффект готов. Можно повторять много раз, чтобы сделать полоски разных цветов и ширины. Не забудьте покрыть все лаком для надежности. Таким же способом можно создавать и зигзаги, например.

Покрасить грифельной краской

Окрашенный специальной грифельной краской стол будет лаконично-черным или темно-зеленым. Но зато теперь оставлять заметки и рисовать мелками можно будет прямо на столе. А насколько удобнее играть в настольные игры, где приходится записывать очки! Сам стол может послужить полем для крестиков-ноликов или виселицы.

Оклеить пленкой

Пленка тоже может быть не простой, а грифельной или даже с эффектом белой маркерной доски. Над столом с узором из треугольных кусочков пленки, как на фото ниже, придется повозиться подольше, но результат получится очень стильный!

Полоски разноцветными скотчами

Полосатым стол можно сделать не только с помощью покраски. Линии из декоративных скотчей или изоленты разных цветов и узоров сделают стол ярким, блестящим и нарядным. Такой отлично подойдет для детской или добавит нотку озорства во взрослый интерьер.

Выложить плиткой

Керамическая плитка или мозаика сделает столешницу не только красивой, но и очень практичной, ведь плитка не боится влаги и проста в уходе. Принцип такой же как со стенами: плиточный клей плюс затирка. Можно брать целую плитку, а можно битую для эффекта испанской мозаики. Больше идей творчества из остатков плитки вы найдете здесь.

Оклеить страницами книг

Выберите любимую книгу и дайте ей вторую жизнь: приклейте каждую страницу к столу с помощью клея ПВА. Несколько слоев лака (лучше из баллончика) сделают поверхность гладкой и облагородят цвет. Хорошей идеей будет взять странички из словаря или нотные листы.

Романтичное кружево

Сделать столешницу более изящной поможет простой прием — окраска через кружево. Для этого нужно взять кружевную салфетку или тюль, которые не жалко испортить, положить на стол поверх базового слоя краски и нанести другой цвет сверху. Лучше пользоваться губкой или краской из баллончика, чтобы изображение не смазывалось от движений валика.

Фотографии: californiahomedesign.com, homedit.com, shelterness.com, lovemaegan.com, allthingsnewagain.net, baeditions.com, crafthubs.com, hellolidy.com, getcreativejuice.com

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