Как оформить детскую для брата и сестры

Детская для мальчика и девочки в одной комнате, требует продуманного дизайна. Делимся оригинальными и интересными идеями!

Такое случается очень часто: в семье двое детей, а детская всего одна. Ситуация кажется особенно сложной, когда это брат и сестра, а хочется, чтобы у каждого была своя территория, которая будет им нравиться. Тем более, что уже с трех лет ребенок нуждается в своем пространстве. На самом деле, ничего страшного нет: существует несколько эффективных приемов выделить даже в маленькой комнате местечко для каждого.

Содержание:

Делим на две комнаты

Этот прием подходит, если комната достаточно большая. Идеально, если при этом есть два окна или одно большое окно по длинной стороне комнаты, чтобы на каждую половину попадал дневной свет. Этот способ предусматривает отдельностоящую кровать и свой письменный стол для каждого ребенка, шкаф при этом может быть общим. Между кроватями ставится что-то, что делит пространство: это может быть штора или раздвижная перегородка, которые закрываются только на ночь.

А может быть стеллаж или постоянная перегородка из гипсокартона. Сплошные перегородки, доходящие до потолка, подойдут только для комнаты с двумя окнами.

Детская для мальчика и девочки в одной комнате: условное разделение

Если комната не может похвастаться размерами и шикарными окнами, зонирование можно осуществить условно. Это достигается это цветом и декором. Интересное решение — окраска стены в два разных цвета или оклеивание разными обоями. Решение поддерживается цветом и узорами на текстиле, декором на полках или над кроватью. Лучше не привязываться к шаблонному голубо-розовому сочетанию, можно использовать какие угодно контрастные цвета или любимый цвет ребенка.

Стена может быть окрашена в один цвет, тогда главная роль отводится декору и текстилю. Особую роль играет декор на полках и над кроватью.

Детям может быть приятно, если над их кроватью будет написано их имя или инициалы.

Классический вариант, когда мебель одинаковая и расположена симметрично, но нарочито разная мебель будет смотреться оригинально и еще больше подчеркивать индивидуальность ребенка.

Кровати уместно поставить как рядом через проход, так и у противоположных стен. Кровати с высокими спинками можно прислонить этими самыми спинками друг к другу, это создаст ощущение уединения, а свет от бра у одной кровати будет меньше мешать спать соседу.

При условном разделении комнаты шкаф и письменный стол могут быть общими, но таких размеров, чтобы места хватило для одновременного использования.

Свой уголок

Когда место в комнате очень ценно, отличное решение — поставить двухъярусную кровать и один стол на двоих. Как же тогда создать ребенку собственное пространство? Двухъярусная кровать может быть сделана в форме домика или иметь закрывающиеся шторки. Как минимум — постелите разное постельное белье.

Альтернативой, занимающей столько же места, может быть установка двух кроватей-чердаков с индивидуальными рабочими столами под ними. Вместо стола там может располагаться диванчик или кресло или уютный домик для детей помладше.

Самая минимальная своя территория в комнате — личная тумбочка, желательно закрывающаяся на ключ.

Полезные планировки двойных детских:

Больше фотоидей: «Яркие детские для двоих ребятишек».

Фотографии: projectjunior.com, architecturendesign.net, dormroomideas.net, retouche-image.com, recreoviral.com, elepho.com, hgtv.com, geriscamera.com

детская, планировка