Рассказываем, как правильно использовать белую мебель в интерьере гостиной, спальни, на кухне и в детской.

Рассказываем, как правильно использовать белую мебель в интерьере гостиной, спальни, на кухне и в детской.

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Вам хочется наполнить обстановку белой мебелью и светом? Это здорово! Скорее всего, у вас появилась масса внутренней энергии и вдохновение для того, чтобы сделать жизненное пространство свободным, открытым? Сейчас ценность белых гарнитуров повышается. Причем пропорционально тому, как развивается мода на легкие, просторные, заметно индивидуальные интерьеры.

Но как же правильно подобрать светлую меблировку под характер дома?

Органично вписываются крупные белые предметы в следующие модные стили:

Прованс и французская классика;

Сканди;

Европейский минимализм;

Японский минимализм;

Средиземноморский/морской.

Еще более обширен список материалов для производства белой мебели, матовых и глянцевых, под любую стилистику. Вот примеры (от самых популярных до дорогих и эксклюзивных):

Белый пластик;

МДФ-плиты, покрытые краской, лаком или эмалью;

Искусственный текстиль;

Осветленный лён;

Беленый дуб;

Крашеная кожа;

Белый декоративный камень.

Мы «соединим пазлы» и подскажем, какие материалы и фактуры нужно подобрать под ваш вид интерьера, в гостиную, кухню, спальню. Дополнительно разберем, с какими материалами отделки и предметами можно сочетать белые гарнитуры.

Белая мебель в разных интерьерах: исторических, молодежных, этно

Это важно. В мебельной сфере у белого цвета есть множество очень интересных оттенков. Пепельно-белый, с голубоватым или розоватым подтоном, белоснежный… Плюс любой белый тон по-разному смотрится на фактурных деревянных и гладких пластиковых поверхностях.

Белую мебель рационально приобретать не импульсивно, а под конкретный стиль, параллельно с другими предметами обстановки. Перейдем к практике выбора.

Начнем, пожалуй, с самого современного варианта.

Хай-тек, минимализм

В новых минималистичных интерьерах очень приветствуется чисто-белая гладкая мебель. При этом в обстановке допускается использование 2-3 крупных цветовых блоков и минимум акцентов.

Дополнительный колор-блок пусть будет близким к белому. Например, для отделки стен можно выбрать серый, лаймовый, бело-лавандовый или ясенный цвет.

Учтите, что прохладный белый фон, обилие света и светоотражающих фактур – главный маркер для современного минимализма.

Скандинавский минимализм

Этот стиль тоже отличается аскетичностью. Однако интерьер в стиле скандии более домашний и согревающий. Прежде всего потому, что основной цвет – НЕ кристально-белый, а более теплый.

Таким же должен быть и общий тон обстановки – с выраженным цветом и рисунком дерева, бежевыми и серыми тканевыми текстурами.

Японский минимализм

Японской минимализм – натуральный, немного женственный. Он приветствуют нежные оттенки японской природы. Это относится и к цвету меблировки.

Плюс в такой интерьер идеально вписываются восточные перегородки-купе, мебельные фасады с вставками из белой рисовой бумаги.

Морской/пляжный стиль

Динамичное сочетание белого с синим или бирюзовым – визитка этого стиля.

Белые кресла и диван можно дополнить декоративными подушками, синими, голубыми или в бело-синюю полоску. Эти базовые цвета – белый и синий – могут продублироваться и в оформлении окон.

Плюс в обстановке почти обязательно присутствует натуральная древесная отделка, сундуки, корзины и сувениры, напоминающие о море и дальних странах.

Микс морского и античного стилей

Романтизм, прованс, шебби-шик

Переходим к самым романтичным и женственным европейским интерьерам.

Здесь приветствуются нежные светлые цвета. Кристально-холодный белый – не самый удачный выбор.

В провинциальном стиле прованс идеально смотрятся:

деревянные и плетеные гарнитуры, вручную окрашенные в белый цвет и сохранившие древесную текстуру;

диваны и кресла с грубоватыми льняными белыми чехлами, наволочками.

В английской стилистике шебби-шик приветствуются подобная раритетная меблировка и тканевые обивки. Но все предметы должны выглядеть более дорогими, качественно сделанными и окрашенными.

Материалы отделки тоже должны быть максимально натуральными.

Однотонная грубоватая штукатурка или бумажные цветочные обои, легкие тканевые занавески – идеальный романтичный фон для деревянной мебели, обновленной и наряженной в белый цвет.

Антик, ампир и другие старинные стили

В шикарном античном интерьере естественно выглядят оттенки и фактуры светлого камня – мраморно-белые, перламутровые.

Материалы мебели для «комнаты с шикарной историей» должны быть заметно дорогими. Например:

белый декоративный мрамор или гранит, с разводами или серыми вкраплениями, матовый или с легким глянцем;

анилиновая кожа, пропитанная белым красителем.

При этом и отделка комнаты, и текстиль на окнах тоже должны быть сдержанными и однотонными, сочетаться с фактурами мебели. Пестрые принты, обилие ярких подушек и мелких украшений в исторических стилях не одобряется.

Свет и показной шик – главные ценности античных, классических французских и других исторических интерьеров!

Ретро, поп-арт, молодежно-этнические стили

В молодежных интерьерах белая мебель способна идеально уравновесить пеструю обстановку, наполненную постерами и дерзкими аксессуарами – красными, оранжевыми, мятными.

Виды мебели, которые приветствуются:

мягкие предметы с молочно-белой, серо-белой обшивкой, велюровой или кожаной;

обеденная группа мебели тоже может быть в белом цвете, лакированная, покрытая ПВХ-пленкой или выполненная из белого пластика.

Перейдем к тому, как оформить разные жилые зоны с применением белых гарнитуров.

Обстановка гостиной белой мебелью

Начнем с самых беспроигрышных вариантов оформления гостиной.

1) Шикарный антик

Заметно дорогая, искусно сделанная белая мебель безупречно будет смотреться в просторной гостиной с арками, высокими потолками, раритетными светильниками и хрусталем.

Выбирайте такие модели, если вы стремитесь создать интересную историческую атмосферу, с флером старины, и если габариты комнаты позволяют это сделать.

2) Японский мотив

Не менее интересный вариант – японская обстановка с использованием низенькой, простой и лаконичной японской мебели. Идеальные цвета-компаньоны для белого в таком интерьере – ясенный, пыльно-розовый, бежевый.

3) Ретро

В таком варианте можно кроме белого использовать крупными блоками красный и черный цвета.

Благодаря контрасту интерьер можно четко разделить на зоны, расставить акценты. При этом небольшие алые декоративные элементы на фоне белоснежных гарнитуров будут всегда выглядеть привлекательно.

4) Белый цвет плюс море, свежий лайм, этно-декор

Кроме красных можно фрагментарно использовать и другие акценты – морские синие, этнические.

Доминирующий белый тон меблировки уравновесит пестрые детали. И гостиная зона будет выглядеть свежей, аккуратной, молодёжной.

5) Смелый урбанизм

В гостиной в стиле большого города можно создать интересное сочетание грубоватой однотонной отделки (серой или кирпичной) и белой мебели.

Кстати, стиль приветствует простые и функциональные гарнитуры. Лаконичный диван токсидо или лоусон, с практичной тканевой серо-белой обивкой идеально впишется в брутальный интерьер и станет приятным «оазисом».

Белая мебель на кухне

Перейдем к тому, как можно гармонично оформить кухню с белой мебелью.

1) Минимализм

Это – наверняка беспроигрышный вариант для кухни современного человека.

Главное условие стиля – важно ограничиться всего 2-3 крупными колор-блоками. Пусть вся меблировка будет белой и современной, закрытой, а цвет отделки – серым, серебристым или бежевым. На виду лучше оставить только самые нужные аксессуары, в однообразной цветовой гамме. И пространство даже визуально станет удобным и комфортным!

Впрочем, есть и прямо противоположный гармоничный вариант обстановки.

2) Настроение кантри

Белые кухонные гарнитуры могут создавать и более «домашнюю», деревенскую атмосферу.

Если вы предпочитаете подобную стилистику, стоит подобрать мебель старого фасона, деревянную, окрашенную, с элементами ручной работы, частично открытую или с прозрачными фасадами.

Такие гарнитуры можно изящно дополнить деревенскими открытыми полками, растениями, яркой ретро-посудой.

Белая мебель во взрослой и детской спальне

В спальной зоне особенно важно создать расслабляющую обстановку, без резких контрастов. Белая мебель – лучшая находка для сна и релакса. Но при этом желательно, чтобы все цвета, используемые рядом с такими гарнитурами, были из светлой палитры.

Вот несколько стилей, в которых это требование безусловно соблюдается.

1) Романтизм

Это – вариант для женской или супружеской спальни. Он приветствует чувственные, максимально мягкие цветовые сочетания.

Аристократически белая кровать и прикроватная мебель могут по канонам французского стиля гармонировать с кремовой, пепельно-розовой, лилейной, серебристой отделкой стен.

2) Прованс

Это тоже пример женской спальни с белой мебелью, не менее нежный.

Очень домашняя спальная мебель, цвета слоновой кости или молока, и романтично-бледные цвета – голубой, лавандовый, розовый – вот полотно для создания французской мечтательной атмосферы.

3) Сканди

Аскетичная северная спальня – это оазис, который может успокоить, снимает ежедневные тревоги, расслабляет зрение.

«Скандинавский белый» – это особый цвет, с желтым и сероватым оттенками, приятный для глаз. Разные вариации этого цвета могут присутствовать и на мебели, и в отделке стен.

«Скандинавский рецепт» интерьера подходит, в частности, для создания спальни мамы и грудного ребенка. Он приятен для глаз, способствует восстановлению сил.

4) Шебби-шик

А это уже стиль спальни для взрослой девочки, очень красивый интимный, будто взятый из женских романов.

Белая мебель может быть дополнена в такой обстановке интересными декоративными подушечками, сердечками, вышивкой.

5) Японская спальня для релакса

Спальня в японском стиле – идеальное место для расслабления, психологического аутотренинга. Она прекрасно подойдет для занятого делового или творческого человека.

Основа создания такой обстановки – белая приземистая мебель, максимально лаконичная, ширмы с белыми вставками и натуральный фон, бежевый или розоватый. Интересный маркер интерьера – светлый туалетный столик, который может быть дополнен флористической мини-композицией.

Еще несколько интересных интерьеров с белой мебелью

Ухоженная мебель в белом цвете всегда будет выглядеть легкой, немассивной, явно дорогой. Особенно если правильно подобать цвета и фактуры фоновой отделки.

Потому для вдохновения представим еще несколько трендовых вариантов, где цвет меблировки идеально сочетается со стенами и шторами.

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