Как правильно выбрать межкомнатные двери: 5 советов

Как правило, выбор межкомнатных дверей оставляют на самый конец ремонта, когда косметические работы уже закончены, а мебель собрана, и делают его без излишних раздумий. Однако неправильный выбор межкомнатной двери способен испортить весь интерьер. Чтобы избежать стилистического диссонанса и дальнейших проблем с использованием, мы собрали для вас несколько советов, которые помогут сделать верный выбор. А комментарии нам даст дизайнер интерьеров Мария Соловьева-Сосновик.
Способ открытия
Для начала нужно определиться, какого вида двери вы хотели бы видеть у себя в квартире: распашные (самый популярный вариант, к которому мы привыкли; его минус — эти двери требуют место для открытия), маятниковые (никогда плотно не закрываются и характерны скорее для общественных помещений), раздвижные двери-купе или двери-гармошки (не самый эстетичный вариант, зато очень экономящий пространство).
Показывать вам классические распашные двери смысла нет, поэтому поговорим об остальных вариантах. Несколько раз во время репортажей мы видели двери-купе. Так, в хрущевке на ВДНХ хозяева делали деревянные двери на заказ. Минус этой модели — плохая звукоизоляция. Главное при выборе — хороший механизм, который позволит двери легко скользить и при этом фиксировать позицию.
В скандинавской двушке в Красногорске раздвижные белые двери со стеклянными вставками https://www.rf-dveri.ru/ — самый дорогой элемент в квартире, но именно они создают настроение в доме, как считают сами хозяева.
Двери-гармошки нам довелось увидеть лишь раз — в двухкомнатной квартире площадью всего 36 м2. Хозяйка Ирина установила такие двери из-за того, что места в квартире очень мало, и ей не хотелось терять драгоценные метры, которые образуются при открытии классических дверей. Хотя мы-то знаем 9 способов обустроить место за дверью так, чтобы оно было функциональным.
Долговечность и функциональность
Внешний вид и способ открывания двери, безусловно, очень важны, но не стоит забывать, что двери мы используем каждый день, и то, как они будут выглядеть и работать спустя год и больше, — это принципиально важный вопрос. Самые стойкие к износу двери — из твердых пород дерева (дуб, бук, вишня). Хвойные породы требуют замены лакового покрытия спустя какое-то время.
«Если дверь представляет собой единую панель, выбирайте основу из МДФ: она сохраняет свою форму в процессе эксплуатации. Хотите дверь непременно из натурального дерева? В этом случае она должна состоять из обвязки и филенок, чтобы избежать деформации под воздействием тепла/холода, влажности/сухости».
Правила выбора дверей от Марии Соловьевой-Сосновик:
- Двери должны быть одинакового вида и высоты во всей квартире, с одинаковыми ручками. Хорошо сделать панель на входную дверь, совпадающую с межкомнатными дверьми —пространство приобретает целостный и законченный вид.
- Творческая концепция может предполагать и разноцветные двери с разномастными ручками. Тогда двери должны быть одинаковой формы, чтобы было понятно, что это именно концепция.
- Секрет дорогого наряда — хорошая обувь или сумка; секрет хорошего ремонта — качественные двери. Предусмотрите отдельную статью в бюджете для дверей и ручек. Даже при перекрашивании стен или замене обоев, как при смене наряда, двери прослужат долго и будут сохранять отличный вид.
- Лучше заказывать установку дверей в компании, где вы их приобретаете. В этом случае будет действовать гарантия продавца и удастся избежать конфликтов на тему: «Нет, это ваши двери кривые! — Нет, это у вас руки кривые».
Что еще стоит знать и учитывать при выборе:
- Двери со стеклянными вставками лучше не устанавливать в спальне или в детской: свет из коридора может мешать спать.
- Лучше не выбирать двери с зеркальными или стеклянными вставками, которые идут прямо до пола: они часто пачкаются внизу, да и образование сколов — дело обычное (особенно если у вас маленькие дети, которые вполне могут повести свои игрушечные танки на таран двери).
- Двери должны сочетаться по стилю с интерьером. К эклектике в таких случаях стоит подходить очень аккуратно: амбарные двери вряд ли будут хорошо смотреться в классическом интерьере.
- Выключатель не с той стороны двери — это досадная ошибка при ремонте. Чтобы не столкнуться с ситуацией, в которой вам придется заходить в темную комнату и обходить дверь для того, чтобы включить свет, запомните: выключатель должен быть со стороны ручки закрытой двери.
- Двери под покраску, сливающиеся по цвету со стенами, визуально расширяют пространство.
И напоследок небольшая шпаргалка по последовательности действий при подборе и покупке новых дверей. Межкомнатные двери купить в Москве можно в РФ Двери.
- Сначала нужно понять возможный бюджет (обозначьте стоимость, больше которой вы не готовы потратить на все двери, а потом разделите ее на нужное количество). В сумму покупки нужно также вложить плату за установку, если вы, конечно, не решитесь устанавливать двери сами.
- Необходимо сделать замеры. Это можно осуществить самостоятельно или вызвать специалиста от фирмы, если вы не уверены в своей точности (неправильный размер двери — это распространенная проблема!).
- Дальше нужно определиться с тем, какие по дизайну двери подойдут к вашему интерьеру.
- Двери можно сначала подобрать в Интернете (это поможет лучше ориентироваться по ценам и предложениям на рынке), а потом уже съездить в магазин и посмотреть, как они выглядят в реальности.
- Заказывайте двери и их установку в одном месте — это убережет вас от лишнего стресса.
Фотографии: Елена Ваньянцева, zillow.com
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