Как правильно выбрать межкомнатные двери: 5 советов

Мы собрали для вас самые полезные советы по выбору дверей.

Как правило, выбор межкомнатных дверей оставляют на самый конец ремонта, когда косметические работы уже закончены, а мебель собрана, и делают его без излишних раздумий. Однако неправильный выбор межкомнатной двери способен испортить весь интерьер. Чтобы избежать стилистического диссонанса и дальнейших проблем с использованием, мы собрали для вас несколько советов, которые помогут сделать верный выбор. А комментарии нам даст дизайнер интерьеров Мария Соловьева-Сосновик.

Способ открытия

Для начала нужно определиться, какого вида двери вы хотели бы видеть у себя в квартире: распашные (самый популярный вариант, к которому мы привыкли; его минус — эти двери требуют место для открытия), маятниковые (никогда плотно не закрываются и характерны скорее для общественных помещений), раздвижные двери-купе или двери-гармошки (не самый эстетичный вариант, зато очень экономящий пространство).

Показывать вам классические распашные двери смысла нет, поэтому поговорим об остальных вариантах. Несколько раз во время репортажей мы видели двери-купе. Так, в хрущевке на ВДНХ хозяева делали деревянные двери на заказ. Минус этой модели — плохая звукоизоляция. Главное при выборе — хороший механизм, который позволит двери легко скользить и при этом фиксировать позицию.

В скандинавской двушке в Красногорске раздвижные белые двери со стеклянными вставками https://www.rf-dveri.ru/ — самый дорогой элемент в квартире, но именно они создают настроение в доме, как считают сами хозяева.

Двери-гармошки нам довелось увидеть лишь раз — в двухкомнатной квартире площадью всего 36 м2. Хозяйка Ирина установила такие двери из-за того, что места в квартире очень мало, и ей не хотелось терять драгоценные метры, которые образуются при открытии классических дверей. Хотя мы-то знаем 9 способов обустроить место за дверью так, чтобы оно было функциональным.

Долговечность и функциональность

Внешний вид и способ открывания двери, безусловно, очень важны, но не стоит забывать, что двери мы используем каждый день, и то, как они будут выглядеть и работать спустя год и больше, — это принципиально важный вопрос. Самые стойкие к износу двери — из твердых пород дерева (дуб, бук, вишня). Хвойные породы требуют замены лакового покрытия спустя какое-то время.

«Если дверь представляет собой единую панель, выбирайте основу из МДФ: она сохраняет свою форму в процессе эксплуатации. Хотите дверь непременно из натурального дерева? В этом случае она должна состоять из обвязки и филенок, чтобы избежать деформации под воздействием тепла/холода, влажности/сухости».

Правила выбора дверей от Марии Соловьевой-Сосновик:

Двери должны быть одинакового вида и высоты во всей квартире, с одинаковыми ручками. Хорошо сделать панель на входную дверь, совпадающую с межкомнатными дверьми —пространство приобретает целостный и законченный вид.

Творческая концепция может предполагать и разноцветные двери с разномастными ручками. Тогда двери должны быть одинаковой формы, чтобы было понятно, что это именно концепция.

Секрет дорогого наряда — хорошая обувь или сумка; секрет хорошего ремонта — качественные двери. Предусмотрите отдельную статью в бюджете для дверей и ручек. Даже при перекрашивании стен или замене обоев, как при смене наряда, двери прослужат долго и будут сохранять отличный вид.

Лучше заказывать установку дверей в компании, где вы их приобретаете. В этом случае будет действовать гарантия продавца и удастся избежать конфликтов на тему: «Нет, это ваши двери кривые! — Нет, это у вас руки кривые».

Что еще стоит знать и учитывать при выборе:

Двери со стеклянными вставками лучше не устанавливать в спальне или в детской: свет из коридора может мешать спать.

Лучше не выбирать двери с зеркальными или стеклянными вставками, которые идут прямо до пола: они часто пачкаются внизу, да и образование сколов — дело обычное (особенно если у вас маленькие дети, которые вполне могут повести свои игрушечные танки на таран двери).

Двери должны сочетаться по стилю с интерьером. К эклектике в таких случаях стоит подходить очень аккуратно: амбарные двери вряд ли будут хорошо смотреться в классическом интерьере.

Выключатель не с той стороны двери — это досадная ошибка при ремонте. Чтобы не столкнуться с ситуацией, в которой вам придется заходить в темную комнату и обходить дверь для того, чтобы включить свет, запомните: выключатель должен быть со стороны ручки закрытой двери.

Двери под покраску, сливающиеся по цвету со стенами, визуально расширяют пространство.

Однушка на Дубровке Шоу-рум застройщика А101

И напоследок небольшая шпаргалка по последовательности действий при подборе и покупке новых дверей. Межкомнатные двери купить в Москве можно в РФ Двери.

Сначала нужно понять возможный бюджет (обозначьте стоимость, больше которой вы не готовы потратить на все двери, а потом разделите ее на нужное количество). В сумму покупки нужно также вложить плату за установку, если вы, конечно, не решитесь устанавливать двери сами. Необходимо сделать замеры. Это можно осуществить самостоятельно или вызвать специалиста от фирмы, если вы не уверены в своей точности (неправильный размер двери — это распространенная проблема!). Дальше нужно определиться с тем, какие по дизайну двери подойдут к вашему интерьеру. Двери можно сначала подобрать в Интернете (это поможет лучше ориентироваться по ценам и предложениям на рынке), а потом уже съездить в магазин и посмотреть, как они выглядят в реальности. Заказывайте двери и их установку в одном месте — это убережет вас от лишнего стресса.

Фотографии: Елена Ваньянцева, zillow.com

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