Как привнести лето в интерьер

Полезные советы, рекомендации и цвета лета в интерьере напоминающие нам о солнечных денечках, разбавляющие печальное настроение и дарящие новые силы!

Зимой особенно не хватает солнца и тепла: мы кутаемся в теплые пледы, включаем электрические камины и обнимаем пузатые чашки с ароматным горячим чаем или кофе. Двигаться хочется меньше, а спать — больше. Да и традиционная для холодного времени года хандра настигает быстрее, чем обычно.

Но если нам так не хватает лета, почему бы не попробовать привнести его в интерьер? Мы проводим дома достаточно много времени, и жилище, напоминающее нам о солнечных денечках, разбавит печальное настроение и подарит новые силы.

Итак, что же можем нам в этом помочь?

Цвета лета в интерьере

Конечно же, яркие краски. Разумеется, не нужно срочно бежать перекрашивать все стены в кислотно-желтый цвет, достаточно небольших ярких аксессуаров — забавных фигурок, держателей для фото, настольных ламп, подставок для канцелярских принадлежностей, подсвечников. Используйте для оформления теплые цвета: оранжевый, желтый, малиновый.

Декор стен

Не забывайте и о стенах — их тоже можно декорировать. Купите постер, который будет у вас ассоциироваться с чем-то радостным. Это может быть необычный геометрический узор, пейзаж или смешная зверушка — все, что угодно. Рамку лучше подобрать самую простую и узкую, чтобы она не отвлекала внимание от приятной картинки.

Стикеры

Еще один отличный способ разнообразить привычный вид комнаты — использовать специальные стикеры для украшения интерьера. Полупрозрачные, блестящие или матовые, их можно наклеить как на стекло, так и на отдельные предметы. Не советую прикреплять их к обоям — отдирать потом будет трудно, да и поверхность, скорее всего, повредится.

Подвески для интерьера

Подумайте также о подвесках для интерьера. Красивые украшения из цветного стекла, щедро декорированные всевозможными лентами, бусинами и стразами, радуют глаз и переливаются на солнце. Многим нравится так называемая музыка ветра, которая нежно звенит от порывов воздуха.

Не повторяйте моих ошибок и не вешайте подвески в дверном проеме: вы будете биться о них головой при каждом удобном случае (особенно неприятно, если ночью в темноте захочется пойти на кухню, выпить воды — мало того, что больно, так еще от бренчания просыпаются все обитатели дома).

Цветы

Привнести в дом летнюю атмосферу помогут цветы — живые или искусственные ( о том, как использовать искусственные цветы в интерьере, можно прочитать здесь). Необязательно покупать роскошные букеты, в комнате будут отлично смотреться и совсем маленькие композиции — кстати, в магазинах представлено множество крошечных, изящных вазочек именно для такого случая.

Поэкспериментируйте с формой самих ваз: забудьте о классическом строгом стекле и поищите что-нибудь более индивидуальное.

Фруктово-цветочная композиция

Щедрое на вкусности лето приблизит фруктово-цветочная композиция, которую можно собрать из декоративных элементов. Поместите в плетеную корзинку искусственные плоды, перемежая их веточками цветов и зеленых листьев.

Текстиль

Постарайтесь убрать из комнаты тяжелые ковры и шерстяные пледы (разумеется, если в доме хорошо топят, и вы не стучите зубами от холода). Они поглощают пространство в комнате и могут затемнять ее.

Отдайте предпочтение более легким тканям — например, льну.

Синее море

Лето ассоциируется не только с сельскими пейзажами, но и с бездонным синем морем. Создайте в комнате небольшой уголок, напоминающий вам о нем: там можно расставить красивые раковины, насыпать в низенькую пузатую вазочку из прозрачного стекла декоративные камушки, так похожие на гальку, и задрапировать столик или что-то еще полосатой бело-синей тканью.

Летние ароматы

Ну и, конечно же, отдайте дань уважения летним ароматам. Вместо тяжелой ванили, восточных пряностей и приторного персика создайте в доме легкое амбре из цитрусовых, ландыша и яблока. С помощью подходящей туалетной воды можно заставить благоухать — пусть ненадолго, но все же — искусственные цветы.

Для белья используйте ароматические саше с такими же свежими ароматами, чтобы сон также возвращал вас в приятные летние дни.

Фотографии: pinterest.com, de.weddbook.com, galleria.ru, www.aliexpress.com, www.decorilla.com.

Лето