Как промыть систему отопления: правила очистки системы отопления частного дома

Промывка системы отопления дома– это очистка внутренних поверхностей радиаторов и труб от грязи и шлама, которые могут вызывать проблемы.

Как и любая другая инженерная сеть, система отопления нуждается в периодическом обслуживании. В процессе эксплуатации отопительный контур неизбежно загрязняется, и в результате обогрев становится менее эффективным. Грязная система отопления вызывает различные проблемы: так, радиаторы становятся холодными внизу, и в комнатах становится прохладнее. Промывка системы отопления дома– это очистка внутренних поверхностей радиаторов и труб от грязи и шлама, которые могут вызывать проблемы. Промыть систему отопления можно своими руками или пригласив для этого специалистов. Нужно ли промывать отопление и когда проводится промывка систем отопления? Как промывают систему отопления в многоквартирном и частном доме?

Почему засоряется отопительная система

Засоры в системе отопления возникают по следующим причинам:

использование в качестве теплоносителя обычной воды из крана (не дистиллированной), которая может содержать примеси, способствующие образованию накипи на стенках оборудования;

эксплуатация антифризов на основе этиленгликоля и пропиленгликоля дольше, чем это рекомендует производитель жидкости;

нагрев антифризов до температур, превышающих установленные производителем нормы. Это ведет к образованию твердого осадка;

заполнение контура некачественными антифризами, которые в процессе эксплуатации расщепляются в том числе на нерастворимые компоненты;

возникновение очагов коррозии на поверхности металлических деталей системы, заполненной обычной водой. Избежать этого можно, используя качественные антифризы для систем отопления, например, «Термагент –30 ЭКО» или «Термагент –20 ЭКО» от группы компаний Sintec ;

заражение системы бактериями, продукты жизнедеятельности которых образуют засоры.

Как определить, что пора чистить контур

Внешне процесс засорения системы незаметен, но существует ряд признаков, по которым легко понять, что необходимо почистить трубы отопления и радиаторы. Промывка контура нужна, если:

теплоноситель в батареях распределяется неравномерно: верхняя часть холодная, нижняя – горячая или наоборот;

подводящая труба горячая, а радиатор холодный;

увеличился объем топлива, необходимого для поддержания обычной температуры в помещениях;

контур стал прогреваться медленнее, чем раньше;

в работающей системе появились посторонние звуки.

Механическая

Наиболее простой способочистки системы отопления частного дома состоит в механическом удалении загрязнений с последующей промывкой контура обычной водой. Метод поможет удалить отложения ржавчины, накипи, грязи. Для работы потребуется сантехнический трос, промывание системы отопления выполняется через шланг, присоединенный к водопроводному крану. Прочистка системы отопления осуществляется до тех пор, пока не начнет сливаться чистая вода.

Гидродинамическая

Мощная гидродинамическая промывка обычно требуется, когда система отопления заполнена грязью или толстым слоем ила и возникают проблемы с циркуляцией, или если котел не работает вовсе. Промывка выполняется с помощью мощного насоса, который добавляется в систему для принудительного перемещения густого шлама без необходимости использования котла. Процедуру начинают с перекрытия задвижек, открывающих (или закрывающих) теплоносителю доступ в контур. В многоэтажном доме такие задвижки находятся в подвале. В автономной системе частного дома нужно закрыть вентили перед котлом и после него. Далее необходимо слить теплоноситель из контура. Удобнее всего это делать через специальный сливной кран на радиаторе. Если таковой не предусмотрен, можно открутить заглушку радиатора, расположенного в нижней точке контура. К сливному крану присоединяют шланг, второй конец которого выводится в систему водоотведения.

Перед тем как почистить отопление, необходимо снять радиатор, отпустив накидные гайки на стыках с трубами. Демонтированные батареи отопления выносят в ванную или во двор дома. До начала промывки радиаторы и трубы можно прочистить тросом. Для промывки к радиаторам присоединяют шланги с переходниками. Оборудование промывают до тех пор, пока на выходе не пойдет чистая вода. Насос промывочной установки может работать в обоих направлениях, помогая добраться до всего густого ила, застрявшего в труднодоступных местах.

Химическая

Промывка системы отопления потребует определенных затрат времени и сил. В большинстве случаев достаточно стандартной химической промывки, когда не требуется никакого оборудования, кроме шланга для слива.

Порядок проведения работ. Чтобы очистить систему химическим путем, выполните следующее:

включите отопление на максимальную температуру на котле и подождите, пока радиаторы нагреются;

выключите отопление;

слейте воду из системы;

установите магнитный фильтр (или очистите старый);

добавьте в систему химический очиститель;

заполните контур;

включите отопление на высокую температуру и дайте ему поработать хотя бы пару часов. При необходимости очиститель можно оставить на несколько дней или недель (читайте инструкцию на бутылке средства);

слейте воду из системы;

очистите фильтр системы отопления ;

оставьте сливной клапан открытым и закройте все выпускные клапаны радиатора;

прокачайте через систему немного свежей воды , открыв заливной контур , и подождите, пока из шланга в слив потечет чистая вода. Вы можете управлять направлением потока воды, закрывая клапан на подаче или возврате или клапаны радиатора;

заполните систему;

включите отопление и подождите, пока все радиаторы нагреются;

снова слейте воду из системы;

убедитесь, что вода чистая при сливе (повторите, если она загрязнена);

снова очистите фильтр;

заполните систему водой;

включите отопление и убедитесь, что все радиаторы нагрелись.

Какой очиститель использовать. Если вы не знаете, как промыть отопление и какие средства лучше использовать для этого, обратите внимание на средство «Термагент ACTIVE», предназначенное для очистки теплообменных поверхностей. Продукт, создаваемый на основе ортофосфорной кислоты, поможет очистить элементы системы отопления, выполненные из черных металлов, нержавеющей стали, медных сплавов, от накипи и коррозионных отложений.

Средство поставляется в виде концентрата, который перед применением разбавляют водой в соотношении 1:9. Очищающую способность препарата можно повысить его нагревом до температуры +40…+50˚С. Разогревать продукт до более высоких температур не рекомендуется, т. к. из-за этого могут разрушиться ингибиторы коррозии. Чтобы почистить систему отопления с помощью средства Thermagent ACTIVE, потребуется в среднем 6–8 часов (если загрязненность поверхности карбонатными отложениями не превышает 500г/м2). При промывке система должна иметь сообщение с атмосферой во избежание поднятия давления за счет выделяющегося углекислого газа. После завершения процедуры выполняют промывку системы отопления чистой водой.

Как правильно слить воду из системы. Слив воды из системы отопления может быть затруднен, если освобождается контур многоэтажного дома или коттеджа в 2-3 этажа. Для слива системы необходимо:

подсоединить сливной шланг к сливному клапану и вывести второй конец к сливу снаружи;

открыть сливной клапан, чтобы слить воду;

подождать, пока вода перестанет вытекать из шланга;

удалить воздух из всех радиаторов, открыв выпускные клапаны на самом верхнем этаже;

дождаться, пока вода перестанет вытекать из шланга;

удалить воздух из радиаторов на следующем этаже и повторять это, пока не сольется вода из каждого радиатора;

закрыть все выпускные клапаны.

Гидропневматическая

Промыть систему отопления от ржавчины, накипи и грязи можно гидропневматическим методом, который состоит в подаче воздуха под высоким давлением внутрь отопительного контура. В этом случае для промывки системы отопления в частном доме или многоэтажке потребуется компрессор. Создаваемые компрессором внутри контура турбулентные потоки обладают большой кинетической энергией. Под воздействием воздушных потоков от внутренних стенок оборудования отслаиваются твердые отложения и из системы удаляется густая грязь. Гидропневматическая очистка системы отопления выполняется через обратный клапан: благодаря этому вода не попадает в компрессор. Продувку повторяют несколько раз, меняя направление подачи воздуха.

Заключение

Зная, как промывают отопление в домашних условиях, вы вполне сможете очистить контур от загрязнений своими силами. Периодическая промывка отопительной системы продлит срок службы оборудования и позволит экономить средства на обогрев помещений.

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