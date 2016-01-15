Как расставить декор: правило трех

Гармония и красота в декоре с помощью элементарного правила. Расставляем декор правильно, при помощи советов и рекомендаций от Квартблога.

Представим ситуацию: насмотревшись прекрасных интерьеров в интернете, вы решили собрать все возможные декоративные предметы и сделать красивую композицию на стеллаже, полке, комоде, или подоконнике...везде, где хочется иметь усладу для глаз. После нескольких попыток у вас опускаются руки — что-то идет не так, эти предметы, красивые сами по себе, вместе образуют скорее кучу, чем композицию. Не отчаивайтесь! Это не значит, что для украшения комода нужен талант от рождения или диплом дизайнера. Вам поможет правило трех, которое творит волшебные вещи и профессиональными декораторами используется на автомате.

В чем заключается правило?

Суть проста: нашему мозгу легче воспринимать одновременно три различных потока информации. Свойства объекта считываются проще в сравнении с соседними, и чем больше в них разного, тем эффективнее процесс восприятия. Идеальное число предметов в группе — три, и параметров, по которым они должны различаться, тоже три: цвет, форма и размер. Варианты такие:

Три предмета трех разных сочетающихся цветов (например, золотой, черный и белый)

Три предмета трех разных форм (как вариант: прямоугольник, треугольник, круг)

Три предмета разных размеров (большой, средний и маленький относительно друг друга)

Лучше, чтобы отличались как минимум два параметра одновременно, чтобы композиция смотрелась действительно интересной.

Разные цвета

Размер объектов на фото снизу не очень различается, как и форма — их легко вписать в прямоугольники. Однако за счет разных цветов композиция смотрится неплохо.

Разные формы

На фото ниже предметы близких цветов, но рамка прямоугольная, коралл круглый, а лампа тяготеет к треугольнику. Разница в размерах делает эту композицию еще более сбалансированной.

Разные размеры

Три вазы слева одинакового цвета и близкой формы, но за счет разницы в размерах выглядят отлично вместе. Кстати, эта группа находится в гармонии с зеркалом и чашей — у этих трех объектов также отличаются размеры.

На этом зеркальном комоде расположены три объекта разных размеров: ваза, шкатулка и картина. Для создания оптимального эффекта растение в вазе должно быть или еще выше или, наоборот, высотой до середины картины.

Что делать, если предметов много?

Если вам необходимо расставить сразу множество предметов, сначала выделите группы, которые будут различаться по цвету, форме или размеру между собой, сбалансируйте их внутри по тем же параметрам, и расположите рядом друг с другом, как будто делаете композицию из целостных объектов. Один предмет может входить сразу в несколько групп.

На фото ниже — три группы, чашка и «ячейки» используются в двух группах сразу. Центральная состоит из трех белых предметов разных размеров и форм, левая из рамки, птички и чашки с тремя разными параметрами, в правой группе различаются цвета и размеры.

На фото ниже предметы образуют две группы, в каждой из которых три объекта, отличающихся по высоте: ваза, книжки и постер — раз, миски — два. При этом за счет баланса трех цветов композиция в целом выглядит гармонично.

Еще один лайфхак: несколько предметов могут считываться как один. Например, стопка книг, лежащих друг на друге, будет восприниматься как один прямоугольник, а книжки и фигурка на фотографиях ниже — это один треугольный объект.

Сложнее всего украшать стеллажи или группы полок, потому что важно сочетать предметы на каждой из них. Понадобится больше правил, о которых мы рассказали тут : «5 правил расстановки декора на полках». В прочем, для комодов и тумб статья тоже будет полезной.

Фотографии: proflowers.com, pureandmini.com, bowerpowerblog.com, freshdesignpedia.com, lullabycasa.com

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