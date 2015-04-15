Как с картинки: собираем интерьер бруклинского таунхауса в стиле стимпанк

Дизайнер Ник Олсон создал интересный и эклектичный интерьер таунхауса в доме 1800 года постройки. А мы попробуем воссоздать этот интерьер. Усложнит нашу задачу то, что многие детали здесь, выполнены в стилях оп-арт или стимпанк.

Дизайнер Ник Олсон создал интересный и эклектичный интерьер для молодой пары из Калифорнии, переехавшей в Бруклин и купившей там таунхаус в доме 1800 года постройки. А мы попробуем воссоздать этот интерьер средствами нашего рынка. Усложнит нашу задачу то, что многие присутствующие здесь детали, выполнены в стилях оп-арт или стимпанк.

Именно на стимпанк упор сделан в гостиной этого дома, металлические детали цвета меди и латуни приятно сочетаются с натуральными кожей и древесиной красновато-шоколадного цвета.

Подходящие кожаные диваны и кресла в большом ассортименте имеются в магазине Home Conсept. Диван Кенсингтон, что на картинке слева, стоит там от 145 до 524 тысяч рублей в зависимости от количества посадочных мест. А кресло Ракета — 51.100 рублей.

Идее стимпанка соответствуют целых две коллекции, продающиеся в этом магазине, Томкэт и Авиатор. Мы выбрали набор из кресла Томкэт за 154.900 р. и журнального столика Авиатор за 102.200 р.

Ассортимент настенных часов в стиле стимпанк можно увидеть на etsy.com и на родной Ярмарке мастеров. Например, обе эти работы созданы одним мастером, часы слева стоят 26.500 р., а справа — 7.500 р.

Теперь пройдемся по многочисленным спальням этого дома.

Известную итальянскую кровать Alcova c балдахином можно купить в России примерно за 57, 5 тысяч рублей.

А в магазине Forest Gum нам удалось найти целых три достойных замены тому столику, что стоит перед кроватью.

Перечисляем слева направо: круглый журнальный столик из стекла и металла за 20 т.р., Эшли из дерева и металла за 19 т.р. и игривый металлический Лесульер за 22, 5 т.р.

Кое-что, напоминающее вторую спальню нашлось в Happy Station: настенный светильник стоит 4 тысячи рублей, а подушка с черно-белым принтом — одну тысячу.

Настольную лампу уже практически классической формы можно заказать в магазине Lamp Plus за $100. Там она представлена в целой линейке из разных цветов.

Красный подсвечник, как в столовой, мы видели в нашем любимом Crate&Barrel.

Необычная расписная консоль в стиле оп-арт есть среди детищ итальянских художников и дизайнеров Пьеро и Барнабы Форназетти. Пьеро Форназетти увидел однажды в журнале 19 века фотографию оперной дивы — прекрасной Лины Кавальери. Он был так вдохновлен этим лицом, в котором были и величественность античных красавиц, и загадочность Моны Лизы, что стал рисовать его на всем, чем только возможно, в самых разных настроениях и антуражах.

Другой известный творец, создавший не менее затейливую и впечатляющую консоль Версаль, — немец Томас Хоффман. Маленькие шедевры из его коллекции славятся яркостью, жизнерадостностью, мотивами буффонады и анимализма-антропоморфизма. Кстати, мы уже сталкивались с его работами, когда изучали тему зеркал-солнышек и нашли прекрасное зеркало с рамой, похожей на петушиные хвосты. В общем, его работы будут отлично смотреться в любом подобном богемном жилище. Стоимость этой консоли тоже вполне богемная — 170 тысяч рублей.

Ну а где и за сколько можно достать такого же деревянного человечка, как тот, что стоит на столике, мы с вами уже знаем, благодаря нашей рубрике «Хочу vs. Могу».

А на набор угловатой сантехники, стоящей в экстравагантных санузлах этой квартиры, как две капли воды похож английский гарнитур HERITAGE. Раковина из него стоит около 16 тысяч рублей, а унитаз — около 14 тысяч рублей.

Если вам понравилось что-нибудь еще, давайте искать вместе!

Фотографии квартиры с сайта www.domainehome.com

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