Как сделать ремонт и восстановление паркета своими руками.

Штучный паркет — это нереально красиво, особенно после укладки или реставрации. Но со временем, в процессе эксплуатации он теряет свой первозданный внешний вид и выглядит уже не так презентабельно. На полу образуются различные дефекты. На начальном этапе они приносят лишь эстетический дискомфорт, но со временем деревянное покрытие серьезно повреждается. Примерно через 5-6 лет появляются первые дефекты и уже требуется восстановление паркета.

Ремонт паркета, пошаговая инструкция

Восстановление паркета или его реставрация подразумевают проведение восстановительных работ на старом покрытии. Главной целью процесса является устранение дефектов и улучшение внешнего вида. Этапы проведения восстановительных работ следующие:

подготовка помещения;

локальный ремонт образовавшихся дефектов;

проведение шлифования, а если случай сложный, то делают циклевку пола;

шпатлевка всех щелей на покрытии;

нанесение защитного декоративного лакокрасочного покрытия.

Теперь детальнее о каждом из этапов. Всем им необходимо уделить внимание, если вы хотите получить идеальный результат по восстановлению пола.

Подготовка помещения

Хороший мастер прекрасно знает — нельзя начинать работу без предварительной подготовки требуемого помещения. В обязательном порядке из комнаты выносят всю мебель и те предметы, которые располагаются на полу. Учитывайте тот факт, что при проведении работ всегда образуется много пыли, поэтому не оставляйте ничего в помещении — ни картин, ни каких-либо иных предметов интерьера.

Вымойте полы, просушите их. Только после этого оцените тот масштаб работы, который требуется. С помощью мела обозначьте все дефекты, которые требуют устранения (обведите их). В первую очередь, вы должны понять, какой конкретно вид работ нужно осуществить.

В зависимости от того, какой именно вид работ потребуется провести, вам могут понадобиться такие инструменты:

плоскошлифовальный агрегат;

угловая шлифовальная машинка;

различная по зернистости наждачная бумага;

промышленный пылесос (бытовой не всегда справляется с задачей либо он должны быть очень мощным);

шпатлевка;

декоративное покрытие, которое вы будете использовать во время финишных работ — тонер, масло, воск, лак.

Локальный (точечный ремонт)

Это наиболее трудозатратный и сложный вид ремонта, именно от того, насколько качественно вы его проведете, зависят все оставшиеся этапы восстановления пола. С паркетом могут случиться разные дефекты.

Щели

Когда панки паркета расшатываются, образуются щели. Удивляться появлению такой проблемы не стоит — она логична для деревянного покрытия. Незначительные по размеру щели заделывают шпатлевкой. Большие отверстия, локально расположенные, стягивают планками, а в то отверстие, которое образовалось, вставляют заготовку.

При большом количестве крупных щелей придется полностью менять паркет. Скорее всего, понадобится частичная замена планок. Важно подобрать их по цвету и структуре к основным. Или поменять полностью весь паркет.

Скрип

Скрип появляется тогда, когда ламели не соединены между собой прочно. Пр ходьбе по ним издается малоприятный звук. Кроме того, скрипу может предшествовать отслоение основания паркета. И, наконец, мастер мог неправильно рассчитать расстояние между лагами. Это самый нежелательный вариант, потому как предусматривает полный съем паркета и новую его укладку.

Неравномерная высота

Если перепады серьезные, то лучше всего полностью перебрать всю зону. Зачастую они появляются из-за деформации основания. Если перепад мизерный, то можно с помощью шлифмашинки его устранить.

Потертости и царапины

Их покрывают шпатлевкой под тон основного покрытия, а затем аккуратно шлифуют машинкой. Затем все покрывают лаком.

Часто вздутие провоцирует перепад высоты паркета. Обычно оно происходит из-за подтапливания помещения или чрезмерной влажности. Если вздутие локальное, то его следует хорошенько просушить феном. Как только услышите запах мастики, сразу же ставьте груз на вздутие.

Если вы заметили затопление, то сразу же его нужно устранить. Очень хорошо просушите пол, вентилируйте помещение. Если все сделать быстро, а само подтопление не существенно, то восстановление паркета не нужно.

Куда серьезнее проблема, если была затоплена вся площадь. Понадобится демонтаж всего покрытия и его новая укладка.

Если паркет потемнел, то необходимо произвести его циклевку, после отшлифовать и наконец, покрыть тонирующим средством. Также поможет масляно-восковая смесь в таких ситуациях.

В обязательном порядке наносится декоративное покрытие. Оно не только придаёт эстетичности паркету, но защищает его, увеличивает эксплуатационный срок.

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