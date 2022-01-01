Как спрятать газовые трубы на кухне — 5 проверенных способа

Как безопасно спрятать газовые трубы на кухне. Распространенные приемы декорирования: при ремонте, в панельном доме, в хрущевке. Требования и полезные советы идеи с фото.

Любая кухня с газовой плитой и духовкой предполагает наличие газовой трубы. Факт видимости этих коммуникаций многих раздражает. Желание убрать их из зоны видимости становится идеей «Х». В этой статье мы расскажем, как спрятать газовые трубы на кухне красиво, безопасно и без последствий.

ТОП-5 способа как можно спрятать газовые трубы на кухне

Водопровод и канализация в вопросе маскировки коммуникаций значительно проще и практичнее. С этими видами труб можно делать все, требуется хозяину жилья. Газ – это взрывоопасная субстанция, поэтому требует соблюдения определенных правил и норм. В интернете существует масса фото, как при ремонте сделать красивый кухонный интерьер, соблюдая здравый смысл относительно газовых труб.

Перенос газовый трубы

При неудобном расположении газовых труб на кухне можно сделать заявку газовикам на их перенос. Срочно такие вопросы не решаются, поэтому придется запастись терпением. Для этого выполняется последовательно ряд действий:

Обратиться с заявлением о переносе газовых труб в компанию, которая держит на балансе ваш многоквартирный дом. Дождаться мастеров для осмотра объекта – срок ожидания не регламентирован и зависит от количества заявок. В мегаполисах ожидание может затянуться на нескольких месяцев. Разработка проекта на перенос газовых труд – проектированием занимается специальный отдел в газовой компании. Результатом инженерных расчетов станет чертеж с возможным альтернативным расположением трубы. Сроки здесь достигают месяца и снова зависят от загруженности сотрудников проектного отдела. Если понравился новый проект, и вы готовы к переносу – проходите процедуру согласования с руководителями газовой компании; Группа монтажников перекрывает газ во всем доме и осуществляет необходимые работ. Ждать бригаду монтажников приходится порядка недели, а вот сами работы производятся в один рабочий день.

Если новый проект не понравился, то газовую трубу можно только замаскировать. О способах декорирования и маскировки поговорим чуть ниже, но в сети есть фото с расположением газовый трубы вдоль холодильника. Она просто прикрыта съемным коробом.

Помните, что перенос газовых труб обходится дорого и будьте готовы заплатить газовой компании по счету.

Установка мебели сверху газовой трубы

Спроектировать кухонный гарнитур можно с учетом даже самого неудобного расположения газовой трубы. Наиболее распространенные варианты сочетания мебели с газовыми трубами:

навесной или напольный шкаф имеет отверстие, "надвигающееся" на трубу, что позволяет обойти ее с любой стороны;

дверки мебели располагают непосредственно напротив важных деталей газовой системы – клапаны, вентили, счетчики и т.д.;

нестандартная форма ящика позволяет снять его для обслуживания газовой трубы в любое время.

Отказ от использования газа

Современные электрические плиты и духовки обладают более широким функционалом и точностью управления. Такой вариант позволит срезать неудобные газовые трубы. Для получения разрешения на такие действия необходимо сделать следующее:

обратиться с заявлением об отказе от использования газа в газовую компанию;

провести осмотр коммуникаций мастерами;

провести проектирование реконструкции газовых коммуникаций в одной квартире;

после согласования дождаться бригаду монтажников для отключения от сетей и обрезки газовых труб.

Помните, что разрешение на срез газовых труб вы можете не получить. Даже полученное решение оставит в кухне газовый стояк с отходящим в сторону ответвлением трубы см на 10.

Невозможно перенести газовый стояк внутри одной квартиры. Даже во всем доме изменить расположение этой трубы не получится, поэтому лучше не тратить свое время, деньги и нервы, а заняться ее декорированием и маскировкой.

Отказаться от газа в квартире не могут собственники квартир, получившие вход газовой трубы с улицы.

Скрыть мебельным фасадом

Вертикальные и горизонтальные газовые трубы можно скрыть внутри шкафов кухонного гарнитура. На фото в интернете представлена масса идей для дизайна квартиры, как спрятать газовые трубы на кухне. Рекомендуется сразу предусмотреть дополнительные фальш-шкафы с этой целью. Хотя мебельные компании предлагают и модернизацию уже имеющихся гарнитуров.

Для маскировки труб газовой системы, внутри шкафа должна быть достаточная степень вентиляции, поэтому в шкафу ставится решетчатый экран либо делаются точечные отверстия в незаметных местах. Эти вещи нельзя заставлять банками и прочей утварью.

Отверстия под газовые трубы делаются на задней стенке шкафчика снизу и сверху. Важным условием модернизации является быстрота и легкость доступа к самим коммуникациям.

Маскировка

Самым распространенным способом спрятать газовые трубы на кухне в хрущевке остаются варианты маскировки. Наиболее часто прибегают к имитации рейлингов. Особенно успешно метод подходит для горизонтальных труб.

Крючки и крепления на такой «рейлинг» устанавливать не рекомендуется. Тогда как покрасить его в цвет основных рейлингов стоит – выбирают бронзу, медь, хром. Под саму же газовую трубу монтируется настоящий рейлинг, и на него крепятся держатели.

Как красиво задекорировать газовую трубу на кухне

На форумах и фото в интернете представлено множество вариантов маскировки газовой трубы на кухне простыми приемами декорирования. Рассмотрим самые популярные способы декора.

Покраска

Покрасить – это простое и дешевое решение, которое к тому же еще и безопасно. Надоевшая система коммуникации станет менее заметной, если покрасить ее в цвет фартука или самого кухонного гарнитура.

Эти манипуляции сможет провести любой человек самостоятельно, без ожидания мастеров и переплат. По нормам и стандартам газовые трубы всегда должны быть выкрашены, а цвет может выбрать сам собственник.

Варианты окрашивания:

В один тон со стенами позволит слиться с общим восприятием пространства. Контраст выигрышно смотрится в интерьере уже имеющем яркие акценты. Можно повторить оттенок того или иного предмета декора на кухне. В современных интерьерах лучше использовать цвет металлик. Художественные приемы: декупаж, роспись и прочие. Орнамент текстиля или мебели можно повторить на трубах газа. При наличии таланта роспись делают от руки, а при отсутствии покупают специальные трафареты. Особенно актуально вписывается в стиль прованс.

Красить лучше акриловой или масляной краской, но можно использовать нитроэмаль и прочие современные составы. Главное тщательно подготовить поверхность к окраске:

перекрыть газ;

снять старое покрытие – ошкурить и зашпаклевать покрыть грунтовкой;

дать просохнуть каждому слою;

нанести новый слой – идеально подходят краски в баллончиках.

Текстиль

Спрятать газовые трубы, расположенные возле окна, удобнее всего шторами или жалюзи. Прежде чем делать ремонт, определитесь с цветом штор и покрасьте трубы в этот же оттенок. Занавески должны быть длиной в пол. Багет в этом случае используется длиннее оконной рамы.

Декорирование

Облагородить газовые трубы можно специальной мозаикой или веревками, магнитами. С эстетической точки зрения такой метод актуален в редких стилях интерьера. Газовики к таким приемам относятся резко негативно, поэтому способ не самый удачный, хоть и креативный.

Спрятать над мебелью

Высоко расположенные газовые трубы часто встречаются в панельных домах. Под ними монтируется широкая полка и заполняется утварью, которая скрывает коммуникацию от глаз, оставляя свободный доступ по мере необходимости. Краску в этом случае подбирают в тон стен.

Можно заделать в стену газовые трубы

Встроить газовые трубы можно только в съемные декоративные короба. Заделать коммуникации газа в стену нельзя категорически. При монтаже коробов стоит соблюдать некоторые правила и условия:

обеспечение легкого и быстрого доступа к трубе – часть или весь короб должны легко сниматься;

вентиляция внутри короба – обязательно делать решетчатые экраны или перфорацию

Короб для устранения с глаз газовых труб и счетчика со всеми клапанами актуально монтировать из гипсокартона. Работы выполняются следующим образом:

разметить места расположения металлических направляющих – размер должен позволить проведение работ по техобслуживанию;

монтаж каркаса из направляющих;

нарезка гипсокартона по имеющейся заготовке;

монтаж деталей собственно короба – обязательно установить решетчатый экран или специальную декоративную панель с решетками.

Вместо гипсокартона можно использовать поликарбонат, картонную гильзу, фанеру с перфорацией, ствол бамбука, пластик, матовое стекло, вагонку или дерево. Основное правило – легкость съема установленной конструкции.

Будьте готовы к тому, что смонтированный короб "съест" часть полезного кухонного пространства, но скроет газовые трубы насовсем.

Полезные советы

Не получить штраф от газовиков, не пропустить утечку газа и иметь легкий доступ к газовым трубам помогут соблюсти советы профессионалов. Поэтому, если есть твердое решение спрятать на кухне газовые коммуникации, лучше заплатить мастеру, который профессионально определит возможные варианты и их примерную стоимость.

Решив самостоятельно проводить перепланировку и модернизацию, необходимо учитывать требования нормативных актов и стандартов. Газопровод внутри квартиры должен отвечать следующим требованиям:

легкость доступа к любому участку газовой трубы поможет избежать утечек и позволит обслуживать оборудование;

запрещено наглухо закрывать трубы, так как при утечке газ будет скапливаться внутри и может взорваться;

не изменять положение труб самостоятельно – перенос осуществляет газовая служба за ваш счет;

окрашивание обязательно – поэтому краску подбирать все равно придется;

особая осторожность при проведении ремонтных работ и монтаже мебели – нельзя создавать нагрузки на трубу.

При любых процедурах маскировки газовых труб, подача газа должна быть перекрыта. Последнее и самое важное условие – жизнь дороже красоты. Газ взрывается намного чаще, чем кажется на первый взгляд. Поэтому идеальный кухонный интерьер нельзя ставить выше собственной безопасности и целостности газовой трубы.

Существует немало способов как законно и безопасно спрятать газовые трубы на кухне. При выборе того или иного метода придерживайтесь здравого смысла, а при наличии сомнений обращайтесь к профессионалам за помощью и консультацией.

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