Как выбрать и установить балясины на деревянную лестницу

Завершенный вид лестнице придают балясины. От них зависит эстетика и общее настроение интерьера. Они же обезопасят членов семьи от падений. А если в доме есть дети, то стоит с особой внимательностью подойти к их выбору. Не зря существуют нормативы по их установке.

Балясины для лестницы - для чего они нужны?

Балясины – это не только элемент декора, в зависимости от вида и назначения лестницы могут иметь дополнительные функций. Перечислим некоторые из них:

Ограждение. Между опорными столбиками обычно большое расстояние и для безопасности между ними ставят балясины на небольшом расстоянии друг от друга. Это даже прописано в нормативах: 15 см, в детских учреждениях 10 см.

Опора для перил. Если перила тяжёлые, а расстояние большое, то дополнительная опора необходима.

Основная функция – это безопасность. От качества установки зависит здоровье людей.

Разнообразие видов и форм балясин

Разнообразие материалов и форм позволяет воплотить любую дизайнерскую идею. Популярны как традиционные формы, так и креативные задумки. Этот могут быть объемные формы в виде столбиков, конусов или плоские.

Выбор материалов огромен и у каждого есть свои преимущества:

Металлические стойки готовят по специальным заказам после точных замеров и расчета нагрузки. Используют ковку, сварку. Формы при этом могут быть разными.

Полиуретан активно используют для изготовления балясин, ведь это лёгкий и прочный материал. Он даёт возможность изготовить практическую любую форму и это не сильно скажется на цене. Как правило, внутрь делают армирующий металлический стержень, чтобы придать ещё больше прочности конструкции.

Гипс и бетон также довольно популярны, их применяют и во внутренней, и во внешней отделке дома. Производят с помощью формовки, внутри армирующий стержень.

Деревянные балясины – это экологично, материал хорошо поддается обработке и можно получить любую форму. Часто их можно увидеть в отделке загородных домов. Как выбрать подходящие?

Как выбрать балясины на деревянную лестницу

Для деревянной лестницы можно использовать практически любой материал, но именно деревянные балясины смотрятся наиболее гармонично и передают уют и тепло натурального материала. При этом дерево можно органично вписать в любой стиль и интерьер.

Простые объемные формы изготавливаются на обычных токарных станках, а выглядят стильно: прямоугольники, сферы, окружности, квадраты и эллипсы. На фрезерных станках делают уже более сложные формы: завитки, бороздки и многое другое.

Размеры балясин

В нормативах прописаны критерии для балясин. Чаще всего высота должна быть не менее 90 см, ниже делать небезопасно. В частных домах делают и 100-110 см, иногда для соблюдения повышенной безопасности можно встретить высоту 120 см, при этом детям делают дополнительные поручни. Частота крепления балясин просчитывается исходя из назначения лестницы, но не менее 15 см. Балясины для деревянной лестницы делают с сечением от 3 до 8 см, по желанию заказчика. Обязательно рассчитывают нагрузку на лестницу.

Форма балясин

Формы балясин из дерева могут быть самыми разнообразными и иметь круглые или квадратные элементы. У производителей лестниц обычно уже есть каталог со стандартными формами, которые соответствуют всем требованиям и имеют стандартные размеры. Конечно, можно заказать и что-то свое, но нужно помнить, что на заказ всегда будет немного дороже.

Дерево мягкий материал, поэтому вариантов много и внешний вид балясин ограничен только фантазией заказчика. Также важно помнить о стиле будущего интерьера, и если в классическом будут хорошо смотреться резные балясины с множеством элементов, то в других стилях хорошо выглядят более простые формы.

Установка балясин на лестницу

Крепятся балясины с двух сторон, сверху и снизу. Закреплены они должны быть жестко, т. к. это условие безопасности. Нет чёткого правила, как установить деревянные балясины на лестницу, всё зависит от вида лестницы и потребностей пользователей. Рассмотрим возможные способы креплений.

Как крепить балясины к ступеням

Один из распространенных способов крепления – это крепление на шпильку, через ступень насквозь. Иногда для этого используют винт-шуруп, у него с одной стороны крепление под гайку, а с другой – саморез. В ступени просверливается отверстие, вставляется винт-шуруп и закрепляется гайкой, а сверху накручивается балясина. Для предотвращения растрескивания предварительно просверливают отверстие и в ней. Необходимо обеспечить лёгкий доступ к гайкам, так как дерево мягкий материал и со временем гайку нужно будет подтягивать. Если использовать обычную шпильку, то предварительно вставляется втулка с резьбой в балясину.

Длина шпилек, чем больше, тем лучше, в некоторых случаях их делают на всю длину балясины. Их дополнительно фиксируют клеем.

Имеет значение и вид лестницы, на косоурной – балясины устанавливаются непосредственно на ступени, а если основа на тетивах, то крепят на них, предварительно делая запилы нижних торцов под соответствующий уклон.

Второй способ – на шканты. Делаются отверстие в ступенях и в балясинах, шканты вклеиваются в отверстия на ступенях и дополнительно вбиваются молотком, далее насаживается балясина.

Имеет значение и вид лестницы, на косоурной – балясины устанавливаются непосредственно на ступени, а если основа на тетивах, то крепят на них, предварительно делая запилы нижних торцов под соответствующий уклон.

Крепление балясин и перил

Крепление балясин к перилам является завершающей стадией монтажа лестницы. Раньше использовали крепления с помощью скоб, шипа и шканта, сейчас есть более современные и надежные технологии. Один из вариантов крепления с помощью шурупных стяжек. Различают прямые и угловые стяжки, выбор зависит от того, как необходимо прикрепить: прямо или под углом. Выглядит как винтовое соединение с редуктором, одну часть вставляют в балясину, вторую в перила, а редуктор надежно фиксирует угол.

Основная функция балясин – это опора перил и безопасное ограждение для людей, но дополнительная функция также важная. С их помощью можно обыграть любой стиль и сделать изюминкой интерьера, или, наоборот, создать максимально простыми и лаконичными.

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