Как выгодно продать квартиру?

Выставляя свою квартиру на продажу, каждый владелец хочет получить максимальную выгоду. Но, удается это далеко не всем, поскольку на вторичном довольно высокая конкуренция, а снижать цену – означает остаться в убытке. Если вы столкнулись с подобной проблемой, тогда предлагаем вам несколько простых решений. Предлагаем узнать, что такое выкуп квартир в Москве, а также ознакомится с основными советами по подготовке жилья к продаже.
Что ускорит процесс продажи?
В большинстве случаев владельцы постепенно приходят к решению продать недвижимость. Но, бывают ситуации, когда необходимо сделать это как можно быстрее. Оптимальным выходом станет срочный выкуп квартир в Москве. Обращаясь в компании, которые предоставляют такую услугу, вы можете рассчитывать на безопасную и выгодную сделку. Но, если было принято решение продавать квартиру другими способами, то стоит воспользоваться простыми рекомендациями.
Красиво сфотографируйте жилье
Четкие и яркие фотографии недвижимости гарантировано обеспечат превосходство над другими доступными вариантами. Чтобы создать качественные фото, нужно выполнить несколько простых действий:
- настроить хорошее освещение;
- убрать посторонние вещи из кадра;
- провести уборку;
- подобрать правильный ракурс.
Если у вас возникают сложности с выбором правильного ракурса или настройкой освещения, можно обратиться к профессиональным фотографам.
Сделайте микроремонт или генеральную уборку
Чистый аккуратный вид жилья сразу привлекает внимание покупателей. Согласитесь, что отвалившиеся куски обоев или отделки, а также испорченная мебель сильно портит впечатление. Даже если недвижимость расположена в удобном районе, внешний вид станет препятствием на пути сделки. Исправить ситуацию может обычная генеральная уборка или небольшой ремонт.
Подготовьте необходимые документы
Одним из важнейших аспектов подготовки квартиры к продаже является сбор нужных покупателю документов. Чтобы узнать, какие из них нужны для сделки, можно открыть сайт одного из банков. В разделе ипотечного кредитования обычно прописан полный перечень документов, которые необходимы для продажи/покупки жилья.
Где выгодно продать жилье?
После выполнения предпродажной подготовки, можно приступать к выбору способа продажи. Вы можете продать квартиру несколькими способами:
- воспользоваться услугой выкупа квартиры;
- разместить объявление на рекламной площадке;
- выполнить обмен жилья на новостройку.
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем, выбрать конкретный вариант, стоит внимательно изучить их. Наиболее простым из них является выкуп квартиры. Компании, предоставляющие услугу, покупают квартиру в самые короткие сроки. В большинстве случаев клиент получает деньги в день обращения.
Кроме этого, они покупают ипотечное жилье и проблемные квартиры. Можно также самостоятельно продавать недвижимость на рекламных площадках, но этот способ связан с большим количеством рисков. Еще одним вариантом продажи является обмен на новостройку. Чтобы узнать детали, нужно обратиться к компании-застройщику.
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