Как выгодно продать квартиру?

Выставляя свою квартиру на продажу, каждый владелец хочет получить максимальную выгоду. Но, удается это далеко не всем, поскольку на вторичном довольно высокая конкуренция, а снижать цену – означает остаться в убытке.

Выставляя свою квартиру на продажу, каждый владелец хочет получить максимальную выгоду. Но, удается это далеко не всем, поскольку на вторичном довольно высокая конкуренция, а снижать цену – означает остаться в убытке. Если вы столкнулись с подобной проблемой, тогда предлагаем вам несколько простых решений. Предлагаем узнать, что такое выкуп квартир в Москве, а также ознакомится с основными советами по подготовке жилья к продаже.

Что ускорит процесс продажи?

В большинстве случаев владельцы постепенно приходят к решению продать недвижимость. Но, бывают ситуации, когда необходимо сделать это как можно быстрее. Оптимальным выходом станет срочный выкуп квартир в Москве. Обращаясь в компании, которые предоставляют такую услугу, вы можете рассчитывать на безопасную и выгодную сделку. Но, если было принято решение продавать квартиру другими способами, то стоит воспользоваться простыми рекомендациями.

Красиво сфотографируйте жилье

Четкие и яркие фотографии недвижимости гарантировано обеспечат превосходство над другими доступными вариантами. Чтобы создать качественные фото, нужно выполнить несколько простых действий:

настроить хорошее освещение;

убрать посторонние вещи из кадра;

провести уборку;

подобрать правильный ракурс.

Если у вас возникают сложности с выбором правильного ракурса или настройкой освещения, можно обратиться к профессиональным фотографам.

Сделайте микроремонт или генеральную уборку

Чистый аккуратный вид жилья сразу привлекает внимание покупателей. Согласитесь, что отвалившиеся куски обоев или отделки, а также испорченная мебель сильно портит впечатление. Даже если недвижимость расположена в удобном районе, внешний вид станет препятствием на пути сделки. Исправить ситуацию может обычная генеральная уборка или небольшой ремонт.

Подготовьте необходимые документы

Одним из важнейших аспектов подготовки квартиры к продаже является сбор нужных покупателю документов. Чтобы узнать, какие из них нужны для сделки, можно открыть сайт одного из банков. В разделе ипотечного кредитования обычно прописан полный перечень документов, которые необходимы для продажи/покупки жилья.

Где выгодно продать жилье?

После выполнения предпродажной подготовки, можно приступать к выбору способа продажи. Вы можете продать квартиру несколькими способами:

воспользоваться услугой выкупа квартиры;

разместить объявление на рекламной площадке;

выполнить обмен жилья на новостройку.

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем, выбрать конкретный вариант, стоит внимательно изучить их. Наиболее простым из них является выкуп квартиры. Компании, предоставляющие услугу, покупают квартиру в самые короткие сроки. В большинстве случаев клиент получает деньги в день обращения.

Кроме этого, они покупают ипотечное жилье и проблемные квартиры. Можно также самостоятельно продавать недвижимость на рекламных площадках, но этот способ связан с большим количеством рисков. Еще одним вариантом продажи является обмен на новостройку. Чтобы узнать детали, нужно обратиться к компании-застройщику.



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