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Как выгодно продать квартиру?

Как выгодно продать квартиру?

Выставляя свою квартиру на продажу, каждый владелец хочет получить максимальную выгоду. Но, удается это далеко не всем, поскольку на вторичном довольно высокая конкуренция, а снижать цену – означает остаться в убытке. Если вы столкнулись с подобной проблемой, тогда предлагаем вам несколько простых решений. Предлагаем узнать, что такое выкуп квартир в Москве, а также ознакомится с основными советами по подготовке жилья к продаже.

Что ускорит процесс продажи?

В большинстве случаев владельцы постепенно приходят к решению продать недвижимость. Но, бывают ситуации, когда необходимо сделать это как можно быстрее. Оптимальным выходом станет срочный выкуп квартир в Москве. Обращаясь в компании, которые предоставляют такую услугу, вы можете рассчитывать на безопасную и выгодную сделку. Но, если было принято решение продавать квартиру другими способами, то стоит воспользоваться простыми рекомендациями.

Красиво сфотографируйте жилье

Четкие и яркие фотографии недвижимости гарантировано обеспечат превосходство над другими доступными вариантами. Чтобы создать качественные фото, нужно выполнить несколько простых действий: 

  • настроить хорошее освещение;
  • убрать посторонние вещи из кадра;
  • провести уборку;
  • подобрать правильный ракурс. 

Если у вас возникают сложности с выбором правильного ракурса или настройкой освещения, можно обратиться к профессиональным фотографам.

Сделайте микроремонт или генеральную уборку

Чистый аккуратный вид жилья сразу привлекает внимание покупателей. Согласитесь, что отвалившиеся куски обоев или отделки, а также испорченная мебель сильно портит впечатление. Даже если недвижимость расположена в удобном районе, внешний вид станет препятствием на пути сделки. Исправить ситуацию может обычная генеральная уборка или небольшой ремонт. 

Подготовьте необходимые документы

Одним из важнейших аспектов подготовки квартиры к продаже является сбор нужных покупателю документов. Чтобы узнать, какие из них нужны для сделки, можно открыть сайт одного из банков. В разделе ипотечного кредитования обычно прописан полный перечень документов, которые необходимы для продажи/покупки жилья.

Где выгодно продать жилье? 

После выполнения предпродажной подготовки, можно приступать к выбору способа продажи. Вы можете продать квартиру несколькими способами: 

  • воспользоваться услугой выкупа квартиры;
  • разместить объявление на рекламной площадке;
  • выполнить обмен жилья на новостройку. 

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем, выбрать конкретный вариант, стоит внимательно изучить их. Наиболее простым из них является выкуп квартиры. Компании, предоставляющие услугу, покупают квартиру в самые короткие сроки. В большинстве случаев клиент получает деньги в день обращения.

Кроме этого, они покупают ипотечное жилье и проблемные квартиры. Можно также самостоятельно продавать недвижимость на рекламных площадках, но этот способ связан с большим количеством рисков. Еще одним вариантом продажи является обмен на новостройку. Чтобы узнать детали, нужно обратиться к компании-застройщику.
 

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