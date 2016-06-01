Как вырастить авокадо: 3 простых шага

Выясняем на практике, сложно ли, и как вырастить авокадо в домашних условиях. Расскажем, о трёх правильных и простых шагах.

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

В небольшом, но милом польском городе Вроцлав недалеко от центра есть один японский ресторан, где подают необычно крупные и очень вкусные суши. У этого ресторана есть название, но едва ли местные жители в состоянии его припомнить, потому давно прозвали заведение просто «Ресторан под авокадо» («restauracja pod awokado»). А все потому, что хозяева активно агитируют всех выращивать авокадо из косточки в домашних условиях: любой желающий может взять у входа небольшую инструкцию о том, как это правильно делать, а барная стойка и подоконники заставлены маленькими горшочками с ростками авокадо разных размеров.

Одним словом, нельзя просто так прийти покушать суши и уйти без мысли о том, что тебе тоже непременно стоит попробовать вырастить авокадо, к тому же, это сейчас еще и очень модно.

Шаг 1

Из практики известно, что не каждая косточка авокадо имеет потенциал к прорастанию, поэтому для надежности лучше подстраховаться и запасти сразу 3-4. Кстати, для посадки больше годятся авокадо среднего размера, но тут тоже нужно действовать аккуратно: в одном из моих авокадо «среднего размера» косточка оказалась до того мала, что совсем не годилась для экспериментов.

Шаг 2

Авокадо необходимо разрезать пополам и извлечь косточку, затем очистить ее от тонкой коричневой шкурки. В подготовленную заранее небольшую баночку или стаканчик нужно налить воды и положить немного земли, при этом пропорция должна быть такой, чтобы косточка могла погрузиться в массу наполовину и принять устойчивое положение. Накрываем получившуюся конструкцию колпачком и ставим в теплое место — хорошо подойдет ванная комната. В таком законсервированном состоянии «сокровище» может находиться довольно долго, за это время оно должно прорасти.

Шаг 3

Далее косточка месяц томится под колпаком, а мы — в ожидании ее прорастания. Как только появятся побеги, нужно пересадить авокадо в горшок с землей.

Есть и второй способ: косточку можно попробовать посадить прорастать просто в воду. Для этого необходимо аккуратно проткнуть ее шпажками или зубочистками и закрепить за край стакана так, чтобы они держали ее над водой.

Фото: Воинова Нина, обложка onlydecolove.com

авокадо, своими руками