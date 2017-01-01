Какие оттенки зеленого выбирают дизайнеры?

Рекомендации по выбору оттенков зеленого от 8 всемирно известных дизайнеров интерьера.

Зеленые оттенки сейчас на пике популярности. Когда Pantone анонсировали, что Greenery (Зелень) стал цветом 2017 года, его яркие, травяные оттенки идеально совпали с нашим желанием привнести в дом больше природы. Конечно, это очередной повод накупить суккулентов или наконец-то обзавестись фикусом, но все же более убедительное влияние на интерьер окажет зеленая краска.

Мы взяли рекомендацию Pantone в качестве отправной точки и расспросили самых известных дизайнеров интерьера, какой оттенок зеленого они посоветуют использовать для разных комнат. Хорошие новости: если у вас нет сильной привязанности к «Зелени» как таковой, можно выбирать из множества других оттенков зеленой краски, таких свежих и зеленых-зеленых. Забудьте 50 оттенков серого, в дело вступают 50 оттенков зеленого!

Студия MCGEE

Шиа Мак Ги, ведущий дизайнер студии:

«Сейчас зеленый снова возвращается в моду, но он всегда был моим любимым цветом! Выбирая зеленую краску, мы начинаем с определения желаемой глубины оттенка для помещения — светлого, среднего или темного. Затем мы сужаем выбор цветов настроением самой комнаты:

Спокойная и с атмосферой СПА? Выбираем бледно-зеленый с небольшим уклоном в синий.

Натуральная и близкая к природе? Выбираем мшисто-зеленые оттенки.

Радостный и опрятный? Выбираем яркие и чистые оттенки зеленого.

Официальная и драматическая? Выбираем тона потемнее.

В этом интерьере мы покрасили панели от пола до потолка в цвет Salamander из коллекции Benjamin Moore. Этот насыщенный, темно-зеленый цвет, который при некотором освещении считывается практически черным, выглядит завораживающе».

Студия ASHBY

Дизайнер Софи Эшби, ведущий дизайнер студии, предлагает быть ближе к земле:

«Выбирая идеальный оттенок зеленого, я отдаю предпочтение немного грязноватым цветам, землистым или припыленным. Я люблю светлый серовато-зеленый цвет, который использовался в проекте ниже, потому что он напоминает нефрит и японскую керамику. В нем примешано немного синего, который убирает эффект болезненности. Я всегда за ненасыщенные оттенки зеленого — не чистые, а с примесями других цветов: такая сложность не дает оттенку стать скучным. Самые лучшие оттенки красок — это те, которые выглядят иначе при разном освещении».

Эмили Хэндерсон

Звезда стиля и дизайна интерьеров Эмили Хэндерсон как раз недавно обновила внешний вид своей кухни свежим слоем зеленой краски:

«Я люблю именно этот оттенок зеленого, потому что он находится вне времени, вписываясь и в современные интерьеры, и в классику. Использование этого цвета на кухонном острове вполне ожидаемо сделало комнату живее, создало всплеск цвета, не навредив ее традиционному образу».

Джеремия Брент

Дизайнер Джеремия Брент делает акцент на расслабляющих свойствах глубоких оттенков зеленого:

«Традиционно зеленый цвет ассоциируется с ростом и пробуждает чувство покоя и защищенности. При правильном подходе к дизайну пространства, зеленый может стать очень эффективным эстетическим инструментом. Для нашего текущего проекта мы использовали темно-зеленые вельветовые шторы в пол в одной из спален. В паре с потрясающей темно-серой краской для стен и серым же изголовьем неожиданные здесь зеленые полотна ткани стали визуальной точкой сбора всей композиции комнаты, сделали атмосферу более возвышенной. Сочетание успокаивающего зеленого с богатством фактуры вельвета добавило утонченности и изысканности этой спальне».

Макс Хамфри

Дизайнер из Портленда Макс Хамфри советует довольно неожиданный подход:

«Мой совет по выбору правильного оттенка зеленого для комнаты: отбросить невыразительные и блеклые приглушенно-зеленые оттенки и обратить внимание на самые сочные — армейские и оливковые цвета. Предложу свои любимые Army Green от Benjamin Moore и Military Green от Dunn Edwards. Оба выглядят замечательно с отделкой цвета хаки и даже деталями красного цвета».

Орландо Сориа

Ведущий дизайнер портала Homepolish не прячется за ненасыщенными оттенками зеленого:

«Для темного помещения, в котором ощущается постоянная нехватка естественного света, я бы посоветовал использовать цвет с достаточным количеством пигмента. Это придаст помещению цельный, романтичный настрой. Мне нравятся такие богатые лесные оттенки зеленого, как Enchanting Ivy от Dunn Edwards, в котором есть синие и нейтральные тона, придающие ему высококлассный и утонченный вид. От более светлых и привычных оттенков зеленого вы вряд ли получите схожее впечатление».

«Если вы очень хотите добавить немного цвета и оставить пространство при этом светлым и воздушным, я посоветую выбрать эфирный, более светлый зеленый с оттенками мятного. Однако с ним нужно быть аккуратнее, иначе получится ассоциация с больницей: убедитесь, что в вашем оттенке достаточно синего, чтобы он склонялся ближе к морскому цвету».

ASHE + LEANDRO

Архитектор Ренальдо Леандро из дизайн-бюро Ashe + Leandro отдает предпочтение глубоким оттенкам:

«Мне лично близки глубокие оттенки зеленого, с полутоном серого. Они однозначно отсылают к большей глубине, чем яркие и тропические зеленые тона. Мы чаще всего используем такие цвета в непарадных помещениях дома — кухнях или постирочных. Пространство начинает выглядеть более теплым и земляным, в хорошем смысле этого слова, зеленый прочно связан у нас с натуральностью».

CONSORT DESIGN

Дизайнер Мэт Сандерс из Consort Design предпочитает выбирать цвет соотносительно пространству — в случае ниже это шикарные и забавные обои с банановыми листьями:

«Выбирая идеальный зеленый для комнаты, подумайте, какое настроение вы хотите создать. Мятно-зеленый может иногда выйти боком из-за ассоциации с больницей; травянисто-зеленый будет выглядеть бодряще; темные оттенки создадут ощущение уютной норки».

Источник — mydomainehome.com, фотографии: athoughtfulplaceblog.com, pufikhomes.com, architecturaldigest.com, maxhumphrey.com, homepolish.com

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