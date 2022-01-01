Какое покрытие выбрать для электрического теплого пола

Покрытие для электрического теплого пола: Ламинат, Линолеум, Паркетная и инженерная доска, Керамическая плитка

Правильный выбор покрытия при использовании системы теплого пола позволяет повысить ее эффективность, избежать потенциальных проблем, внепланового ремонта квартиры. Требования к напольному покрытию выше, чем к обычному полу, так как оно подвергается воздействию относительно высоких температур, их колебаниям. Это приводит к утрате отдельными материалами эстетических и рабочих свойств, быстрому изнашиванию, нежелательным испарениям вредных элементов. Перед принятием решения о покупке того или иного покрытия важно учитывать его совместимость с теплым полом.

Как выбрать покрытие

Электрический теплый пол по умолчанию предъявляет к финишному покрытию определенные требования. К числу основных необходимых качеств материала относятся:

способность выдерживать длительное воздействие повышенной и даже высокой температуры. Устойчивость к периодическому нагреванию, охлаждению. Хорошая теплопроводность.

Немаловажными характеристиками также являются простота монтажа, красивый внешний вид, сочетание с интерьером, простота ухода, продолжительный срок службы.

Ламинат

Производители ламината отдельно маркируют свою продукцию в плане пригодности или непригодности к использованию с теплым полом. Большая часть поставляемой на рынок ламинатной доски имеет пористую структуру МДФ, что делает ее неустойчивой, лишает теплопроводности. Что недопустимо при наличии системы теплого пола.

Однако подогрев ламината допускается и даже рекомендуется изготовителями, если он соответствует следующим характеристикам:

материал имеет класс прочности 32 и выше;

используется качественная связующая пропитка;

экологическая безопасность соответствует классу Е0 или Е1.

Данные свойства позволяют покрытию проводить тепло, быть безопасным для здоровья, устойчивым к циклическим изменениям температуры.

Любителям ламината следует помнить о содержании в нем формальдегида, испарения которого вырастают при повышении температуры. Это требует внимательного отношения к качеству выбранного материала, изучения всех технических данных.

Линолеум

Натуральный линолеум без войлочного или пенного уплотнителя вполне подходит для использования с нагревательным контуром из электрического кабеля. При этом бетонная стяжка между кабелем и покрытием должна быть не менее 5 см.

В других случаях использовать материал не рекомендуется, как и линолеум иного качества. Особенно это касается синтетических полотен, которые быстро размягчаются, деформируются, плохо проводят тепло, выделяют вредные вещества.

Паркетная и инженерная доска

Паркетная доска – наиболее близкий к натуральному паркету из массива вариант напольного покрытия, создающий соответствующий привлекательный внешний вид. При этом следует учитывать следующие необходимые факторы при его использовании:

наличие соответствующей маркировки завода-изготовителя;

температура нагревания не выше 26°С;

тепло должно распределяться равномерно, чтобы избежать деформаций;

плавающий способ укладки.

Для инженерной доски предъявляемые требования – толщина не более 16 мм, ширина – до 150 мм. Работа системы подогрева должна осуществляться в умеренном режиме для избежания перегрева и деформаций.

Керамическая плитка

Из всех возможных покрытий теплого пола керамическая плитка является самым хорошим вариантом. Основные достоинства данного материала:

экологичность, безопасность для здоровья;

долгий срок службы;

высокая теплопроводность;

устойчивость к влаге, химическим веществам, сменам температур, механическому воздействию.

Смонтированный теплый пол под плитку решает проблемы с комфортом на кухне, в ванной комнате, туалете. Однако такое покрытие не совсем подходит для детских комнат. Способность плитки сильно нагреваться может привести к повышенной температуре пола, нарушению микроклимата. В таких случаях требуется наличие системы контроля за температурным режимом и проветриванием помещения.

Какое напольное покрытие точно не подходит

Отдельные материалы по своим качествам однозначно не подходят для системы пола с электрическим подогревом. Это может быть связано как с особенностями самого покрытия, которое может прийти в негодность, так и с его составом.

Непригодными для напольного покрытия из-за низкой теплопроводности, малой устойчивости к нагреванию являются:

паркет из массива, особенно бамбуковый;

паркетная доска из бука, клена, которые наиболее подвержены негативному влиянию температуры;

ламинат низкого класса.

Выделение вредных веществ не позволяют использовать с теплым электрическим полом:

синтетические линолеумы, ковролины, иные материалы;

ламинаты низкого качества;

паркетные доски с содержанием древесных плит.

Отдельные материалы использовать можно, но не имеет смысла из-за чрезмерной толщины. Это относится к натуральному ковролину или линолеуму на уплотнителях. Подогрев пола в случае с толстыми покрытиями практически полностью теряет смысл.

Заключение

При выборе напольного покрытия лучше всего ориентироваться на проверенные материалы, безопасные для здоровья. При этом следует внимательно изучать маркировку товара. Для избежания нежелательных последствий предпочтительнее покупать те покрытия, которые напрямую рекомендованы для теплого пола, а не просто допускают возможность подобного использования.

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