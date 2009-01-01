Капитальный ремонт в старом фонде: как сохранить историю и создать комфорт

Старый фонд Санкт-Петербурга — это не просто жильё, а часть культурного наследия города. Высокие потолки, лепнина, массивные двери и окна с историей создают особую атмосферу, которую невозможно воспроизвести в новостройках.

Старый фонд Санкт-Петербурга — это не просто жильё, а часть культурного наследия города. Высокие потолки, лепнина, массивные двери и окна с историей создают особую атмосферу, которую невозможно воспроизвести в новостройках. Однако за внешней красотой часто скрываются изношенные коммуникации, сложные планировки и конструктивные особенности, требующие профессионального подхода.

Особенности капитального ремонта в старых домах

Капитальный ремонт в старом фонде в исторических зданиях — это всегда больше, чем стандартная отделка. Здесь важно учитывать:

Состояние несущих конструкций: перекрытия, стены, балки могут требовать усиления.

Инженерные сети: замена электрики, водоснабжения и канализации часто обязательна.

Ограничения по перепланировке: многие изменения требуют согласования.

Исторические элементы: лепнина, паркет, двери нуждаются в реставрации, а не замене.

Неровные поверхности: стены и полы требуют выравнивания с сохранением архитектуры.

Работа в старом фонде требует не только технических знаний, но и понимания архитектурной ценности объекта.

Этапы капитального ремонта

Чтобы результат был качественным и долговечным, процесс ремонта строится поэтапно:

Обследование объекта

Проводится техническая диагностика здания, выявляются слабые места и скрытые дефекты. Проектирование

Создаётся проект с учётом особенностей помещения, пожеланий клиента и нормативных требований. Демонтаж

Удаляются старые покрытия, перегородки и коммуникации. Усиление конструкций

При необходимости укрепляются перекрытия и стены. Замена инженерных систем

Полная модернизация электрики, водоснабжения, отопления. Отделочные работы

Финишная отделка с сохранением или воссозданием исторических деталей.

Почему важно работать с профессионалами

Капитальный ремонт в старом фонде — это сложный процесс, где ошибки могут привести к серьёзным последствиям: от трещин в стенах до проблем с согласованием. Поэтому важно доверять работу специалистам с опытом именно в этой сфере.

Компания «EVG. Новая история» более 15 лет занимается реконструкцией исторических зданий Санкт-Петербурга. С 2009 года команда работает исключительно с объектами старого фонда в центральной части города, что позволило накопить уникальную экспертизу.

С февраля 2025 года проекты реализуются под единым брендом «EVG. Новая история», объединяя опыт и репутацию строительной группы EVG с узкой специализацией на капитальном ремонте исторических объектов.

Преимущества работы с EVG

Узкая специализация на старом фонде

Глубокое понимание архитектуры Петербурга

Комплексный подход: от проекта до сдачи

Соблюдение норм и помощь в согласованиях

Внимание к деталям и сохранение исторического облика

Частые сложности и как их решают

При ремонте старых квартир часто возникают неожиданные проблемы. Например:

Скрытые дефекты перекрытий — решаются усилением или заменой конструкций

Старые коммуникации — полностью обновляются с учётом современных нагрузок

Ограничения по перепланировке — прорабатываются альтернативные решения

Неравномерная геометрия помещений — корректируется с минимальным вмешательством

Опытная команда заранее учитывает возможные риски и закладывает решения ещё на этапе проекта.

Современный комфорт в историческом пространстве

Главная задача капитального ремонта — не просто обновить квартиру, а адаптировать её к современным условиям жизни. Это включает:

Удобные планировки

Современные системы освещения

Энергоэффективные решения

Комфортный микроклимат

При этом сохраняется уникальная атмосфера старого Петербурга — то, за что ценят такие квартиры.

Итог

Капитальный ремонт в старом фонде — это баланс между прошлым и настоящим. Это возможность сохранить историю здания, одновременно создавая комфортное и функциональное пространство для жизни. С правильным подходом и профессиональной командой даже самая сложная квартира может превратиться в уникальное и уютное жильё.

