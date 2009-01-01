Капитальный ремонт в старом фонде: как сохранить историю и создать комфорт

Старый фонд Санкт-Петербурга — это не просто жильё, а часть культурного наследия города. Высокие потолки, лепнина, массивные двери и окна с историей создают особую атмосферу, которую невозможно воспроизвести в новостройках. Однако за внешней красотой часто скрываются изношенные коммуникации, сложные планировки и конструктивные особенности, требующие профессионального подхода.
Особенности капитального ремонта в старых домах
Капитальный ремонт в старом фонде в исторических зданиях — это всегда больше, чем стандартная отделка. Здесь важно учитывать:
Состояние несущих конструкций: перекрытия, стены, балки могут требовать усиления.
Инженерные сети: замена электрики, водоснабжения и канализации часто обязательна.
Ограничения по перепланировке: многие изменения требуют согласования.
Исторические элементы: лепнина, паркет, двери нуждаются в реставрации, а не замене.
Неровные поверхности: стены и полы требуют выравнивания с сохранением архитектуры.
Работа в старом фонде требует не только технических знаний, но и понимания архитектурной ценности объекта.
Этапы капитального ремонта
Чтобы результат был качественным и долговечным, процесс ремонта строится поэтапно:
Обследование объекта
Проводится техническая диагностика здания, выявляются слабые места и скрытые дефекты.
Проектирование
Создаётся проект с учётом особенностей помещения, пожеланий клиента и нормативных требований.
Демонтаж
Удаляются старые покрытия, перегородки и коммуникации.
Усиление конструкций
При необходимости укрепляются перекрытия и стены.
Замена инженерных систем
Полная модернизация электрики, водоснабжения, отопления.
Отделочные работы
Финишная отделка с сохранением или воссозданием исторических деталей.
Почему важно работать с профессионалами
Капитальный ремонт в старом фонде — это сложный процесс, где ошибки могут привести к серьёзным последствиям: от трещин в стенах до проблем с согласованием. Поэтому важно доверять работу специалистам с опытом именно в этой сфере.
Компания «EVG. Новая история» более 15 лет занимается реконструкцией исторических зданий Санкт-Петербурга. С 2009 года команда работает исключительно с объектами старого фонда в центральной части города, что позволило накопить уникальную экспертизу.
С февраля 2025 года проекты реализуются под единым брендом «EVG. Новая история», объединяя опыт и репутацию строительной группы EVG с узкой специализацией на капитальном ремонте исторических объектов.
Преимущества работы с EVG
Узкая специализация на старом фонде
Глубокое понимание архитектуры Петербурга
Комплексный подход: от проекта до сдачи
Соблюдение норм и помощь в согласованиях
Внимание к деталям и сохранение исторического облика
Частые сложности и как их решают
При ремонте старых квартир часто возникают неожиданные проблемы. Например:
Скрытые дефекты перекрытий — решаются усилением или заменой конструкций
Старые коммуникации — полностью обновляются с учётом современных нагрузок
Ограничения по перепланировке — прорабатываются альтернативные решения
Неравномерная геометрия помещений — корректируется с минимальным вмешательством
Опытная команда заранее учитывает возможные риски и закладывает решения ещё на этапе проекта.
Современный комфорт в историческом пространстве
Главная задача капитального ремонта — не просто обновить квартиру, а адаптировать её к современным условиям жизни. Это включает:
Удобные планировки
Современные системы освещения
Энергоэффективные решения
Комфортный микроклимат
При этом сохраняется уникальная атмосфера старого Петербурга — то, за что ценят такие квартиры.
Итог
Капитальный ремонт в старом фонде — это баланс между прошлым и настоящим. Это возможность сохранить историю здания, одновременно создавая комфортное и функциональное пространство для жизни. С правильным подходом и профессиональной командой даже самая сложная квартира может превратиться в уникальное и уютное жильё.
