Кирпичный таунхаус в Лондоне

Помните, мы рассказывали о Бене Руссо, дизайнере, который занимался проектами Ice Hotel в Швеции и Batcaveв Лондоне? Сегодня мы идем в гости к нему самому.

Помните, мы рассказывали о Бене Руссо, дизайнере, который занимался проектами Ice Hotel в Швеции и Batcaveв Лондоне? Сегодня мы идем в гости к нему самому.

Бен Руссо купил квартиру в кирпичном таунхаусе середины XX века на западе Лондона, в районе Чизик-Куэй. Некоторые стены он оставил первозданными-кирпичными, некоторые попросту передвинул, а гараж и вовсе переделал в уютную гостиную. Картина-принт «Kiss my Art» (Поцелуй меня в искусство) от The Gurley оказывается в лучах полочки с подсветкой. Ведь светодиодное освещение — главная изюминка всех работ «Rousseau Design».

К старинным вертушкам и микшеру у Бена имеется и спиралевидная подставка для пластинок.

Кожаное кресло разработали сами «Rousseau Design», являющиеся большими приверженцами плавных линий.

Подобную круглую арку мы уже видели в клубе Batcave. Здесь она еще и позволяет естественному свету лучше распределяться по всему дому.

Чтобы вписать угловатую технику в свой «округлый» интерьер Бен не стал искать каких-то диковин на рынке радиоэлектроники, а сам создал вот такой чехол для маскировки.

Снова плавные линии, устройства для проигрывания пластинок и светодиодная подсветка (на этот раз мягкий голубой свет излучают шахматы).

В спальне Бен также не желал терпеть никакой «прямолинейности», а потому решил сделать на заказ ореховые кровать, гардероб и столик. На стене мы снова видим постер с граффити. Это работа известного британского художника Инсы под названием «Gold».

Фотографии с сайта www.rousseau.co.uk

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