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Кирпичный таунхаус в Лондоне

Помните, мы рассказывали о Бене Руссо, дизайнере, который занимался проектами Ice Hotel в Швеции и Batcaveв Лондоне? Сегодня мы идем в гости к нему самому.

Бен Руссо купил квартиру в кирпичном таунхаусе середины XX века на западе Лондона, в районе Чизик-Куэй. Некоторые стены он оставил первозданными-кирпичными, некоторые попросту передвинул, а гараж и вовсе переделал в уютную гостиную. Картина-принт «Kiss my Art» (Поцелуй меня в искусство) от The Gurley оказывается в лучах полочки с подсветкой. Ведь светодиодное освещение — главная изюминка всех работ «Rousseau Design».

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

К старинным вертушкам и микшеру у Бена имеется и спиралевидная подставка для пластинок.

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

Кожаное кресло разработали сами «Rousseau Design», являющиеся большими приверженцами плавных линий.

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

Подобную круглую арку мы уже видели в клубе Batcave. Здесь она еще и позволяет естественному свету лучше распределяться по всему дому.

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

Чтобы вписать угловатую технику в свой «округлый» интерьер Бен не стал искать каких-то диковин на рынке радиоэлектроники, а сам создал вот такой чехол для маскировки.

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

Снова плавные линии, устройства для проигрывания пластинок и светодиодная подсветка (на этот раз мягкий голубой свет излучают шахматы).

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

В спальне Бен также не желал терпеть никакой «прямолинейности», а потому решил сделать на заказ ореховые кровать, гардероб и столик. На стене мы снова видим постер с граффити. Это работа известного британского художника Инсы под названием «Gold».

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

лондонская квартира, дизайнер Бен Руссо

 

Фотографии с сайта www.rousseau.co.uk

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