Классическая квартира в Барселоне

Испанское представление о роскоши. Квартира в доме XIX века с шикарной лепниной и остроумно подчеркнутыми апелляциями к классическому стилю.
Фотографии с сайта www.decoradvisor.net
Испанское представление о роскоши. Квартира в доме XIX века с шикарной лепниной и остроумно подчеркнутыми апелляциями к классическому стилю.
Фотографии с сайта www.decoradvisor.net
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