Красивые картины на холсте в спальню

Преимущество современных технологий в том, что картина на холсте может быть напечатана специально для вас: простая или модульная, нужный размер, сюжет, цветовая гамма, и всего за пару дней.

Спальня — место отдыха и сна, особое личное пространство, которое хочется насытить теплом, спокойствием и уютом. Сделать интерьер стильным и завершенным, обустроить пространство помогают картины. Преимущество современных технологий в том, что картина на холсте может быть напечатана специально для вас: простая или модульная, нужный размер, сюжет, цветовая гамма, и всего за пару дней.

Где лучше повесить картину в спальне

Самый распространенный вариант — над кроватью. Вариантов тут несколько:

одно большое изображение в центре;

модульная картина из 2-5 частей;

несколько холстов небольшого размера, объединенных цветовой гаммой, сюжетом и стилем исполнения, развешенные в произвольном порядке.

В просторной комнате, в которой есть выделенные зоны, можно использовать несколько различных сюжетов. Расположенные в разных зонах картины могут контрастировать между собой по сюжету и цветовой гамме, раскрывая суть данного уголка комнаты и помогая разграничить пространство.

Если вы стремитесь сделать интерьер по правилам фен-шуй, то не стоит вешать изображение над изголовьем — практики фен-шуй считают, что такое расположение нарушает энергетический баланс комнаты. Лучшее расположение для картины в этом случае — стена напротив кровати или ниша.

Современные тенденции в подборе сюжетов картин для спальни

Изображения для спальни не только украшение интерьера, подборка сюжетов может много рассказать о хозяине комнаты, раскрыть его характер, хобби и интересы.

Попробуем составить рейтинг наиболее популярных сюжетов картин на холсте для спальни:

Репродукции известных полотен от Леонардо да Винчи до Энди Уорхола. Красивые фотографии природы: пейзажи, водопады, тропические острова, озерная гладь средней полосы и бушующий океан — близкие и любимые нами уголки нашего мира. Харизматичные животные, чей характер нам близок: от волков и тигров до умилительных котиков. Урбанистические сюжеты — красивые города, мосты, небоскребы и автомобили. Цветы разных видов и стилей — от цветущих бескрайних лугов до любования одним совершенным цветком. Маленькие объекты, красота которых раскрывается макросъемкой: насекомые, капли росы или трава. Фантазийные или сказочные сюжеты для мечтателей и детей.

Самое главное в выборе картины для спальни — изображение должно нести положительную спокойную энергетику без ненужной в месте для отдыха агрессии. Сегодня не интерьер делают под картину, а картину под интерьер.

Фото обложки: https://unsplash.com/@shop_slo

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