Кто правильнее выбирает жилье? Мужчины или Женщины?

Многие пары решают один и тот же вопрос: Где выбрать жилье?. Хорошая планировка, - говорит она. Нужно искать ближе к остановке!

Многие пары решают один и тот же вопрос: Где выбрать жилье?. Хорошая планировка, - говорит она. Нужно искать ближе к остановке!, - горячится мужчина. Соседи хорошие!, - убеждает собеседница. Какая разница, вот было бы поближе к центру.

В этом разговоре отражается вся суть женского и мужского подхода к покупке жилья. Женщины и мужчины по-разному выбирают жилплощадь. Еще в XX веке социологи и психологи доказали этот факт. Самое главное, что все гипотезы выдвинутые учеными в теории, на практике подтвердили риэлторы!

Как правило, мужчины не любят и не хотят тратить время на долгие поиски, и соглашаются на первую квартиру, где их все устраивает. Только в случае, если у него действительно денег в обрез, он будет искать, где собрана вторичка в Санкт-Петербурге - более дешевые варианты. Представительницы слабого пола склонны подходить к этому вопросу более придирчиво, и будут вникать во все детали (осматривать многие варианты и сравнивать их между собой). Прежде чем купить жилье, женщины со всей внимательностью изучат рынок недвижимости, и сравнивают предлагаемые варианты по показателю цена-качество».

Выражаясь научным языком, выбирая жилье, женщина проводит комплексный анализ важнейших факторов. За всеми этими словами скрывается весьма внушительный список требований, которые женщина применяет к своему дому. Список этих требований весьма разнообразен.

Требования, предъявляемые женщинами

Есть ли рядом школа, детский сад;

Легко ли добираться до работы;

На какую сторону выходит балкон;

Расположение к крупным трассам;

Расстояние до работы;

Наличие парковки;

Удаленность от метро (автобусной остановки);

Престижность района;

Количество комнат;

Возможность перепланировки.

Требования, предъявляемые мужчинами

Покупая жилье, женщины способы долго выбирать, отыскивая вариант близкий к идеалу. Мужчины относятся к этому проще, и стараются не обращать внимания на разного рода мелочи. Они склонны считать, что даже самое невзрачное жилье можно привести в отличное состояние своими руками. Исходя из всего вышеперечисленного, женщины, своей главной задачей считают поиск жилья, максимально похожего на дом их мечты, мужчины же выбирают базовый вариант, который впоследствии, можно преобразовать в райский уголок.

Как ни странно престижность района мужчин интересует больше чем женщин. За возможность гордо говорить Я живу в пяти минутах от центра, мужчина готов доплатить лишнюю тысячу долларов. Если же женщину все устраивает, то ей абсолютно все равно, является ли район фешенебельным и статусным. Решающую роль будет играть общая обстановка в районе и цена на недвижимость. При всех прочих равных условиях (расстояние до работы, цена жилья), женщина скорее согласится на тихий и зеленый район, нежели будет жить в шумном, загазованном центре.

Как правило, мужчинам не настолько важно кто живет с ними по соседству. Женщину же волнует все наличие детей, возраст, тех, кто живет рядом с ними.

Вопрос планировки женщину интересует больше, чем мужчину. Откровенно говоря, выбирая жилье сильный пол, рассуждает по принципу Сломаем, переделаем, отремонтируем!. Они легко решаются на снос стен, или наоборот, их постройке. Предложили большую «однушку»? Ничего страшного, можно разделить комнату пополам.

Разным будет отношение женщин и мужчин к меблировке. Мужчины, чаще всего одинокие, лучше потратят время на работу или развлечение, нежели будут бегать по магазинам и искать подходящие по форме табуретки. Они лучше возложат это на плечи своих жен, матерей или опытных дизайнеров. Их устроит вариант покупки жилья с мебелью. Женщины же никогда не согласятся спать на чужой кровати. Она лучше купит абсолютно пустую квартиру и обставит ее заново. То же касается и общего внутреннего дизайна потолков, оформления окон, боев. Как правило, вкусы женщины никогда не совпадают со вкусом предыдущих хозяев квартиры.

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