Кухонная техника от Hisense: готовьте с вдохновением

Кухня — это сердце любого дома, место, где собираются все члены семьи для того, чтобы вместе насладиться вкусной едой и приятным общением. Важной частью этого пространства является кухонная техника. Она играет ключевую роль в процессе приготовления пищи и способна существенно повысить уровень комфорта вашей жизни. Сегодня мы рассмотрим наиболее функциональные и удобные модели техники, которые помогут вам создать стильную и эргономичную кухню.

Компания Hisense уже более полувека радует потребителей своими инновационными продуктами. Сегодня она является одним из ведущих мировых производителей телевизионной и бытовой техники, включая разнообразные кухонные устройства. От элегантных холодильников до многофункциональных варочных панелей и микроволновых печей, Hisense гармонично сочетает в своей продукции современные дизайнерские решения, передовые технологии и привлекательные цены.

Что должно быть на вашей кухне?

Микроволновая печь Hisense— незаменимый помощник на кухне, способный существенно упростить процесс приготовления пищи. Одной из интересных моделей на рынке является СВЧ Hisense H29MOBS9H. Микроволновка имеет современный лаконичный дизайн и выполнена в элегантном черном цвете. Она практична, проста в использовании и соответствует основным требованиям потребителей. Давайте подробнее рассмотрим её характеристики:

Вместительная. Позволит разогреть или приготовить обед для всей семьи.

Индивидуальное приготовление. Вы можете самостоятельно настраивать мощность и время работы микроволновой печи, что позволяет полностью контролировать процесс приготовления и гарантирует желаемый результат.

Пошаговое приготовление. Этот режим позволяет установить два последовательных этапа готовки, каждый из которых имеет свои настройки.

Функция размораживания. Сохраняет свойства продуктов, равномерно распределяя тепло без перегрева и необходимости снижать мощность вручную. Размораживать еду можно по весу и времени. Для размораживания по весу достаточно ввести нужные граммы или килограммы, и печь автоматически выберет оптимальную мощность и время, бережно сохранив первоначальную текстуру и вкус продуктов.

Сенсорная панель управления и светодиодный дисплей позволяют получить идеальный результат одним касанием.

Функция памяти. Вы можете сохранить до трех индивидуальных программ в памяти микроволновой печи.

Легкость в уходе. Просто протрите внутреннюю камеру влажной тряпкой и приготовьтесь к новым кулинарным экспериментам.

Безопасна в использовании. Оснащена блокировкой от детей и функцией автоматического отключения при открытой дверце.

Прочное керамическое покрытие. Внутренние стенки микроволновой печи полностью покрыты керамикой, что обеспечивает долговечность и защиту от царапин и трещин. Это покрытие не становится липким после разогрева пищи, легко очищается и придаёт устройству привлекательный внешний вид. Кроме того, оно обладает антибактериальными свойствами, которые предотвращают рост микробов.

11 уровней мощности позволяют выполнять широкий спектр кулинарных задач: от деликатного размягчения мороженого и подогрева готовых блюд до приготовления с сильным нагревом.

Элегантное и прочное стекло высокого качества. Закаленное стекло премиум-класса в 4 раза прочнее обычного и разработано с учетом требований безопасности. Оно устойчиво к высоким температурам и царапинам, а также универсально в использовании.

Шесть предустановленных программ. Автоматические настройки облегчают процесс приготовления различных блюд. Нужно лишь выбрать тип блюда и указать его вес, после чего печь сама подберет мощность и время готовки. Среди автоматических программ есть такие, как Пицца, Попкорн, Картофель, Овощи, Напитки и Мои блюда (мясо, гарнир).

Звуковое уведомление о завершении приготовления.

Таймер с диапазоном до 99 минут 59 секунд.

Микроволновая печь Hisense H29MOBS9H — это отличный выбор для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство по разумной цене. Она сочетает в себе стильный дизайн, удобство в использовании и множество полезных функций. Модель вполне удовлетворит потребности большинства пользователей и станет незаменимым помощником на кухне.

Духовой шкаф Hisense — ключевой элемент любой кухни, который позволяет готовить разнообразные блюда с минимальными усилиями. Духовой шкаф Hisense BI65346PDBGWIF привлекает внимание пользователей своей функциональностью и современными технологиями. Рассмотрим основные характеристики данного устройства:

Элегантный дизайн. Духовой шкаф, выполненный в черном цвете, выглядит современно и минималистично.

Управление через Wi - Fi . Вы можете контролировать и отслеживать состояние духового шкафа с помощью приложения ConnectLife на смартфоне.

Пиролитическая самоочистка. При активации этой функции духовка нагревается до 500° C , превращая жиры и другие загрязнения в пепел, который легко убрать с помощью влажной ткани после полного остывания устройства.

Технология EVEN BAKE . Специальная форма свода духовки обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха во время готовки.

Автоматические программы. В микроволновке от Hisense предусмотрены 22 предустановленные программы для комфортного приготовления разнообразных блюд.

Режим «ПИЦЦА». Благодаря максимальной температуре 300° C и эффективному распределению тепла можно приготовить вкусную и хрустящую пиццу в домашних условиях

Режим «Замороженные блюда» позволяет приготовить еду без предварительного разогрева.

Функция GRATIN – для аппетитной корочки. При ее активации включается гриль, который интенсивно запекает верхнюю часть блюда.

Функция STEAM ADD дает возможность добавлять пар во время процесса выпечки. Это способствует созданию хрустящей корочки на продуктах, сохраняя их сочность внутри.

Большой объем и многоуровневое приготовление. Духовой шкаф обладает внушительным объемом (77 литров), что позволяет готовить блюда на нескольких уровнях одновременно (всего - 5 уровней). Одинаковое расстояние между уровнями обеспечивает равномерное приготовление всех блюд

Отличная видимость. Уникальная конструкция стеклянной дверцы и яркое внутреннее освещение гарантируют отличный обзор рабочей камеры.

Быстрый нагрев. Функция предварительного нагрева позволяет достичь температуры 200° C менее чем за 5 минут.

Дверца COOL DOOR . Дверца духовки абсолютно безопасна на ощупь благодаря специальному остеклению и усовершенствованной конструкции, которая удерживает тепло внутри.

Система охлаждения. Она поддерживает температуру снаружи духовки значительно ниже, чем внутри, что обеспечивает безопасность для вас и кухонной мебели.

Паровая очистка STEAM CLEAN . После завершения приготовления поставьте противень с водой в заранее разогретую духовку и активируйте функцию Steam Clean . Через 30 минут пар размягчит загрязнения и жир, и после остывания духовки достаточно будет просто протереть ее тканью.

Плавное закрытие. Дверца духовки закрывается легко и бесшумно.

Телескопические направляющие. Гарантируют максимальную безопасность при использовании.

Термощуп для отслеживания температуры внутри мяса во время приготовления. Это позволяет достичь идеальной степени прожарки, исключая риск перегрева или недостаточной готовности продукта.

Режим «Мясо». Обеспечивает равномерное запекание мяса со всех сторон и формирование аппетитной хрустящей корочки.

Духовой шкаф Hisense BI65346PDBGWIFI отлично подходит для тех, кто любит готовить и выбирает для этого современную и функциональную бытовую технику. С его помощью можно легко создавать разнообразные блюда, а наличие Wi-Fi-управления делает использование устройства еще более удобным.

Варочная панель Hisense — это неотъемлемая часть любой кухни, которая позволяет готовить вкусные и разнообразные блюда. Варочная панель Hisense I6456CB отличается стильным дизайном, многофункциональностью и удобными интеллектуальными программами. Рассмотрим подробнее основные преимущества и интересные особенности данной варочной панели:

Лучший способ нагрева. Индукционные варочные панели нагреваются вдвое быстрее, чем газовые. При этом тепло передается только на дно специальной посуды, а остальная поверхность вокруг конфорки остается холодной и безопасной на ощупь. Быстрая регулировка температуры помогает избежать «убегания» пищи

Сенсорное управление. Управлять варочной панелью стало проще простого. Вы можете устанавливать и изменять мощность нагрева, просто касаясь слайдерного сенсора или перемещая по нему палец.

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FLEXIBLE ZONE . Наслаждайтесь удобством приготовления в больших кастрюлях и сковородах. Две соседние конфорки могут объединяться в одну большую зону нагрева с помощью автоматического распознавания посуды.

GENTLE MELT . Эта функция позволяет аккуратно растапливать деликатные продукты при постоянной температуре 42° C , предотвращая их подгорание. Также подходит для размораживания.

Функция KEEP WARM поддерживает температуру приготовленных блюд на уровне 70° C . Кулинарные шедевры сохранят вкус и тепло, пока вы не будете готовы подать их на стол.

MOVE ZONE . При активации мультитемпературной функции две конфорки объединяются в одну зону, передняя часть которой работает на максимальной мощности, а задняя — на сниженной. Когда блюдо будет готово, просто переместите посуду на заднюю часть зоны, и оно продолжит подогреваться, пока вы завершаете остальные приготовления.

RAPID BOIL . Мгновенный и мощный нагрев. Идеален для блюд, требующих высокой температуры. Этот режим отлично подходит как для жарки стейков или пассерования морепродуктов, так и для экономии времени на нагрев посуды для других блюд. Через 5 минут работы температура автоматически снижается.

SMART COOKING . Умные программы помогут вам открыть новый подход к приготовлению пищи. Система автоматически настраивает температуру в зависимости от выбранного метода приготовления: варка, медленное тушение или гриль. Благодаря инновационной сенсорной технологии каждый сможет стать настоящим кулинаром и наслаждаться идеально приготовленными блюдами.

SMART GRILL . Прекрасный вариант для поклонников стейков, который помогает приготовить мясо с нужной степенью прожарки и избежать подгорания.

SMART SIMMER . Отлично подходит для приготовления тушеных блюд, так как поддерживает стабильную температуру чуть ниже точки кипения.

Индикаторы остаточного тепла. Они помогут вам определить, какие конфорки все еще горячие, чтобы избежать случайных ожогов. Их также можно использовать для размораживания продуктов или подогрева еды.

Функция STOP & GO . Позволяет приостановить процесс приготовления в любое время и затем продолжить с прежними настройками. Если в течение 10 минут кнопка паузы не будет нажата повторно, настройки сбросятся.

Автоблокировка. Эта функция предназначена для семей с маленькими детьми. Она предотвращает случайное включение варочной панели без контроля взрослых. Устройство можно заблокировать вручную, нажав на соответствующий сенсор. А в пользовательских настройках доступна функция автоблокировки, которая будет блокировать сенсоры после каждого выключения варочной панели.

Функция восстановления настроек позволяет вернуть последние параметры, если вы случайно выключили панель. Для этого нужно повторно включить устройство в течение пяти секунд после выключения, а затем в следующие пять секунд нажать кнопку паузы. После выполнения этих действий предыдущие настройки будут автоматически восстановлены.

После выполнения этих действий предыдущие настройки будут автоматически восстановлены. Таймер. Таймер оповещения сигнализирует о том, что заданное для конфорок время истекло. Таймер отключения позволяет установить время, по истечении которого конфорка автоматически выключится. А секундомер отсчитывает время, прошедшее с момента выбора уровня нагрева.

В современном мире кухонная техника является не просто привычной необходимостью, а неотъемлемой частью комфортной и здоровой жизни. Качественное оборудование помогает сэкономить время и сделать процесс приготовления пищи по-настоящему приятным. С хорошей техникой легко экспериментировать с рецептами, потому что лишние хлопоты она берет на себя, и даже самые сложные блюда получаются изумительно. Кроме того, риск обжечься или получить другую бытовую травму на кухне становится минимальным.

Hisense предлагает широкий ассортимент кухонной техники, которая сочетает в себе современные технологии, высокую энергоэффективность, доступные цены и стильный дизайн. Продукция компании отличается надежностью и является отличным выбором для тех, кто хочет создать комфортное и функциональное пространство на своей кухне. Если вы ищете качественную технику без лишних затрат, Hisense — это именно тот бренд, который вам точно стоит рассмотреть.

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