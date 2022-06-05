Купить готовый дом из газоблоков

Готовых проектов домов из газобетона много, мы постарались найти оригинальные решения под ключ отвечающие разным требованиям и ценам.

Газобетон считается одним из самых популярных и востребованных материалов в частном строительстве. Он широко распространен и любим благодаря низкой теплопроводности, хорошей воздухопроницаемости и морозостойкости. Блоки газобетона прочные и большие, но в то же время легкие, что значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа. Стоимость строительства будет ниже, чем стоимость возведения аналогичного дома из кирпича. Нужно лишь уделить внимание надежной гидроизоляции и, конечно же, правильно подобрать элемент. Не нужно разрабатывать собственный проект — можно использовать готовое решение, внести в него минимальные изменения и получить идеальный дом. Готовых проектов домов из газобетона много, мы постарались найти несколько вариантов, которые нам показались универсальными, а также оригинальными решениями, чтобы каждый мог выбрать дома под ключ проекты и цены, отвечающие требованиям и возможностям. Главным фактором при строительстве дома является качество строительных материалов. Когда речь идет о газобетоне, требуются только автоклавные блоки. Они прочнее, надежнее и подходят для возведения несущих стен.

№1 Проект дома «Финхаус 99»

Отличный выбор для небольшой семьи. Проект предполагает строительство дома, где размещено все необходимое на общей площади 99 квадратных метров. Это три компактные спальни с большими окнами, ванная комната и прихожая. Центр дома – совмещенная гостиная и кухня, но при желании можно построить перегородку, чтобы отделить кухню в отдельное помещение.

Среди особенностей можно отметить:

Классический дом никогда не устаревает;

Дом имеет длину 11 и ширину 15 метров;

У дома один этаж;

Терраса создает чувство единения с природой;

Количество комнат: 3;

С собственной котельной вы сами управляете температурой в доме;

Дом в современном стиле не потеряет своей актуальности.

Продуманно, компактно, идеально!

№2 Проект дома «Прованс»

Этот проект можно назвать типовым решением. Дом можно использовать для постоянного и временного проживания. Ему требуется очень мало места на территории, а внутри все спланировано так, чтобы в нем без труда разместилась большая семья или компания. Общая площадь составляет 89 квадратных метров. На первом этаже по проекту большая светлая гостиная, переходящая в столовую и кухню.

Особенности данного проекта:

Дом от 50 до 100 кв.м. лучшее решение для тех, кто не готов переплачивать;

Комнат 2 шт - это оптимальное количество для такой площади;

У дома есть удобная мансарда;

Дом имеет длину 8 и ширину 7 метров;

Этот дом имеет один этаж - это позволят быстрее и проще его построить.

№3 Проект дома «Сидней»

Этот проект предлагает построить просторный дом с четырьмя спальнями и балконом – то, что нужно большой семье. По проекту на первом этаже расположены гостиная и столовая, а также частично изолированная кухонная зона. Дом характеризуется сплошными стеклянными площадями. Так, в столовой и гостиной установлены окна от пола до потолка, что позволяет говорить о высоком уровне естественного освещения с утра до вечера. Из столовой-гостиной есть выход на террасу, которую можно обустроить по своему усмотрению: обеденный стол, несколько шезлонгов или просто кресла с диваном для отдыха на свежем воздухе.

Особенности проекта:

Дом имеет длину 9 и ширину 9 метров;

На веранде можно разместить гардероб и не занимать полезную площадь в доме;

Классический дом никогда не устаревает;

Современный дом красивый и функциональный;

Простой дом не требует больших финансовых вложений;

В доме от 100 до 150 кв.м. найдётся место каждому члену семьи;

Комнат 4 шт - это оптимальное количество для такой площади;

Двухэтажный дом позволяет каждому члену семьи иметь свое индивидуальное пространство.

№4 Проект дома «Эверетт»

Это вариант для тех, кто любит комфорт, простор, достойные размеры и достаточные финансовые возможности. Дом, построенный по этому проекту, можно назвать шикарным. Он обязательно станет объектом зависти. Общая площадь составляет 174 квадратных метра. На первом этаже находится гостиная и уютная обеденная зона. Кухня находится рядом с террасой, поэтому обедать и ужинать под открытым небом будет удобно. Особенностью планировки является то, что рядом с кухней находится гардеробная или кладовая, чтобы можно было хранить достаточный запас продуктов и всегда иметь их под рукой. Также на первом этаже будет санузел.

Особенности проекта:

Планировка современного дома открытая и функциональная;

Дом имеет длину 10 и ширину 10 метров;

Двухэтажный дом позволяет каждому члену семьи иметь свое индивидуальное пространство;

Комнат 5 шт - это оптимальное количество для такой площади;

В доме до 200 кв.м. можно воплотить самые нестандартные решения;

Дом в стиле шале выглядит красиво и стильно.

№5 Проект дома «Ванкувер 227»

Роскошный, шикарный, огромный – вот прилагательные, которые приходят на ум при взгляде на этот проект. Этот дом понравится любителям современного стиля и ценителям максимального комфорта. В таком особняке с легкостью разместится огромная компания и может жить большая семья. Традиционно на первом этаже есть гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу. Гостиная совмещена с кухней. Также на первом этаже есть гардеробная, что очень удобно. На втором этаже расположены 4 отдельные спальни и ванная комната.

Особенности проекта:

С котельной в доме вы не будете переплачивать за коммунальные услуги;

Терраса создает дополнительное пространство для встреч и общения;

Дом в стиле хайтек выглядит стильно и минималистично;

Балкон может служить альтернативой террасе или веранде;

Дом в современном стиле не потеряет своей актуальности;

Двухэтажный дом просторный, но не занимает большой площади на участке;

В доме есть 4 комнат, но вы можете изменить их количество на этапе проектирования;

Дом имеет длину 10 и ширину 15 метров.

№6 Проект дома «Яхонт»

Это самый простой дом без какого-либо архитектурного декора и с обычной двускатной крышей. Он идеально подходит для небольших узких участков, а дом хорошо смотрится благодаря правильной отделке фасада. Впечатляет продуманная планировка проекта: здесь каждая из 129 кв.м используется с максимальной пользой. На первом этаже есть кухня и гостиная. Комнаты фактически раздельные и не имеют отдельной обеденной зоны, но если комнаты объедить, то обеденный стол можно вынести за пределы кухонной зоны – все на ваше усмотрение. Гостиная имеет выход на террасу. На первом этаже можно разместить котельную, санузел и небольшую гостиную (кабинет, гостевая, детская). На втором этаже расположены две спальных комнаты. Дом небольшой, но в нем есть все необходимое для семьи и гостей.

Особенности проекта:

У дома есть удобная мансарда;

Количество комнат: 3;

Терраса создает чувство единения с природой;

Длина дома 8 метров, а ширина 11;

Дом одноэтажный - он безопасен для детей, подходит для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями;

Печка в доме создает уютную атмосферу;

Котельная делает дом автономным;

Дом от 100 до 150 кв.м. подойдет для семьи из 5-6 человек;

№7 Проект дома «Фортуна»

Проект предусматривал строительство одноэтажного дома с двумя спальнями, гостиной, кухней и гардеробной. Гостиная плавно перетекает в столовую и кухню. Рядом с кухней есть место для хранения или гардероба, а из гостиной есть выход на террасу. Идеальное решение для семьи с несколькими детьми. Общая площадь 80 квадратных метров.

Особенности проекта:

Дом имеет длину 10 и ширину 10 метров;

Количество комнат: 2;

Двухэтажный дом просторный, но не занимает большой площади на участке;

Дом от 50 до 100 кв.м. лучшее решение для тех, кто не готов переплачивать;

Терраса придает дому эстетическую красоту.

№8 Проект дома «Бекли»

Этот проект понравится тем, кто заботится о состоянии автомобиля и не хочет оставлять его надолго на улице. Большую часть первого этажа занимает гараж, а остальное пространство отдано под кухню, которая достаточно велика, чтобы вместить обеденный стол и барную стойку. Кухня получает угловое остекление, поэтому слабого освещения можно не бояться. Гостиная имеет выход на террасу. На первом этаже также будет туалет и комната. На втором этаже можно разместить три спальни, либо две спальни и кабинет, по желанию. Естественно, на втором этаже есть санузел, их два. Отличный вариант для постоянного проживания и строительства загородного дома. Общая площадь составляет 189 квадратных метров.

Особенности проекта:

Балкон в доме придает эффектный вид фасаду;

Терраса придает дому эстетическую красоту;

Двухэтажный дом позволяет каждому члену семьи иметь свое индивидуальное пространство;

Габариты дома 9 на 12 метров;

В доме до 200 кв.м. можно спроектировать большие комнаты;

Гараж в доме экономит место на участке;

Панорамные окна дают больше света;

Современный европейский дом — красивый, практичный, надежный;

Комнат 5 шт - это оптимальное количество для такой площади.

№9 Проект дома «Жасмин»

Площадь дома такая же, как и у большинства современных квартир – 79 м2. Дизайнерам удалось грамотно расположить все комнаты в доме, поэтому на такой небольшой площади уместились две отдельные небольшие спальни, ванная комната и кухня-гостиная. Этот дом очень интересен, несмотря на свои компактные размеры. Речь идет о террасе. Вы можете получить доступ к ней из гостиной. Очень интересное и удобное решение! Дом, построенный по такому проекту, подойдет для семьи с одним или двумя детьми, а также станет отличным выбором для летнего загородного отдыха.

Особенности проекта:

Габариты дома 8 на 11 метров;

В доме есть 3 комнат, но вы можете изменить их количество на этапе проектирования;

Терраса создает чувство единения с природой;

Панорамные окна придают дому современный вид;

Встроенная баня сэкономит место на участке;

Дом в европейском стиле выглядит просто, но респектабельно;

Планировка современного дома открытая и функциональная;

Дом одноэтажный - он безопасен для детей, подходит для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями;

Котельная делает дом автономным;

Печка придает неповторимый колорит вашему жилищу;

Сауна в доме позволит экономить на тепловой энергии;

Дом от 50 до 100 кв.м. лучшее решение для тех, кто не готов переплачивать.

№10 Проект дома «Лиза»

Если классический стиль не для вас и хочется чего-то очень современного и необычного, то вам должен понравиться этот проект. Дом рассчитан на большую семью или приличную компанию. Половину первого этажа занимает гараж на две машины, откуда можно войти в дом через техническое помещение. Нижняя половина первого этажа представляет собой огромную гостиную, совмещающую кухню и выход на террасу. Также на первом этаже есть помещение, где можно удачно разместить свой кабинет. На втором этаже расположены три большие спальни, ванная комната и просторный балкон, который можно использовать как полноценную зону отдыха. Общая площадь дома 272 квадратных метра. Это роскошь, комфорт и максимальная свобода.

Особенности проекта:

Двухэтажный дом отлично подойдет для большой семьи;

Гараж в доме экономит место на участке;

Терраса придает дому эстетическую красоту;

В доме от 100 до 150 кв.м. можно разместить много функциональных комнат;

Количество комнат: 4;

Габариты дома 8 на 16 метров;

С собственной котельной вы сами управляете температурой в доме.

Мы надеемся, что вам понравятся некоторые из этих проектов. Просто еще раз взвесьте свои требования, при необходимости внесите небольшие изменения в проект и приступайте к строительству дома своей мечты. Если вы еще не определились с материалом для вашего дома, так же можете обратить внимание на строительство домов из теплой керамики. Использованы материалы с сайта: https://sds-dom.ru/.

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