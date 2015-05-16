Квартира-конструктор 22 м² в Барселоне

Квартира-конструктор Кристиана Шаллерта, фотографа из Барселоны, может стать вдохновением для всех владельцев маленьких квартир и любителей функциональных решений в интерьере.

Жилье Кристиана Шаллерта, фотографа из Барселоны, может стать вдохновением для всех владельцев маленьких квартир и любителей функциональных решений в интерьере. По большому счету, помещение, в котором живет Кристиан, сложно назвать квартирой. Его жилище расположено на крыше узкого дома в Барселоне — в надстройке, где раньше находилось техническое помещение и были установлены баки с водой. Когда Кристиан показывал будущее жилье своей матери, она сильно сомневалась в том, что жить здесь хорошая идея — и ее можно понять. Но благодаря архитектору Барбаре Апполлони пространство площадью всего 22 м² стало крайне функциональным, удобным и довольно уютным.

Квартира-конструктор

Идея дизайнера заключалась в следующем: одновременно на такой маленькой площади разместить спальню, кухню и все остальное просто невозможно. Поэтому нужно было сделать так, чтобы все элементы можно было при необходимости практически создавать своими руками — именно поэтому проект получил название «Лего-квартира».

В «сложенном» состоянии, когда в квартире ничего не используется, жилье представляет собой почти пустое прямоугольное пространство. Вдоль стен расположены панели, за которыми скрываются все функциональные элементы квартиры. Эти панели сделаны из дерева и из специального материала — смеси бетона и деревянной стружки.

За деревянными панелями находятся кухня, шкафы для хранения посуды и холодильник. Хозяин шутит, что благодаря такой системе иногда можно не прибираться на кухне и просто закрывать шкаф — сразу становится чисто. Правее находятся шкафы для одежды, причем на самой большой дверце изнутри находится зеркало. Все дверцы открываются простым нажатием.

Кровать появляется тогда, когда это нужно хозяину. В сложенном состоянии она спрятана под панелями на террасе. Справа и слева от кровати находятся ящики для хранения вещей. При желании кровать можно выдвинуть не полностью — тогда она превратится в своеобразный диван. Когда кровать задвинута, она становится скамейкой, перед которой опускается обеденный стол. Кроме того, эта скамейка служит ступенькой на террасу.

Прямо в комнате находится душ — стеклянный куб. В стене в душе также есть шкафчики для хранения шампуней и других принадлежностей. Туалет находится отдельно — за дверью возле умывальника.

Терраса в квартире небольшая, но с отличным видом. К тому же, благодаря ей в жилье попадает достаточно света.

Все возможности квартиры можно увидеть в этом подробном видео:

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Фотографии с сайта barbaraappolloni.com.

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