Квартира с секретом: 78 м² в историческом центре Санкт-Петербурга

Стильная и современная квартира для молодожёнов: грамотная эклектика, функциональный "куб" с тремя отсеками и освещение, управляемое через wi-fi.

Авторы проекта – архитекторы и дизайнеры из студии TOTASTE – поставили перед собой сложные и острые задачи: по-максимуму использовать каждый сантиметр двухкомнатной квартиры в 78 м² и постараться расположить в ней много мест для хранения, не захватывая при этом жилых метров. Такие приёмы, как светлые стены, визуально расширяющие пространство, и грамотная перепланировка, мало кого поразят. А вот с функциональным "кубом", в котором прячется почти 3 комнаты, редакция Квартблога в российских реалиях столкнулась впервые.

Специальный бонус от нас – в конце статьи можно посмотреть рендеры и сравнить их с реальными фотографиями. Редкий случай, но нам даже больше понравился уже реализованный проект.

Обо всех хитростях и необычных решениях мы расспросили автора проекта – архитектора Максима Жукова.

Как бы вы описали стиль этого интерьера?

Стиль интерьера – всеми любимая эклектика. Почему всеми любимая? Дело в том, что когда работаешь с семьей или семейной парой, внутри их коллектива может созреть конфликт вкусов и интересов. Тогда дизайнер становится еще и семейным психологом, пытаясь сдержать пыл оппонентов. Обращение к эклектике (а значит, стремление учесть пожелания всех членов семьи) – хороший способ разрешения таких конфликтов.

Наша любовь к эклектичным интерьерам завела нас в абсолютно разные интерьерные салоны, поэтому и мебель представлена самая разная: от голландских мраморно-никелевых журнальных столиков Eichholtz до скандинавских прикроватных лесенок IKEA.

Попросим раскрыть пароли и явки: что это за чудесная подставка для телевизора? Какой у неё механизм?

Этот хромированный ТВ-мольберт от замечательных голландцев Eichholtz и вправду чудесен! Он предусмотрен специально для современных ТВ-панелей. И ещё он прекрасно дополняет причудливый потолочный светильник Artemide.

Какие разногласия возникли у заказчиков?

Глава семейства, будучи строгим юристом, тяготел больше к классике. Ему, в какой-то мере, хотелось помпезности: натурального дерева и строгих форм. А его супруга – хозяйка дома, желала наполнить интерьер яркими красками, сделать его по максимуму функциональным (для ее ежедневных маневров по квартире) и, главное, – с достаточным местом для хранения многочисленных вещей.

Расскажите немного про секретный "куб". Что это за конструкция? В чём его идея?

Несущих конструкций внутри квартиры не было (все они располагались по периметру), поэтому мы приняли решение снести практически всё, чтобы построить в сердце квартиры особый "функциональный куб" – так мы его называем. Идея принципиально новой эргономики заключалась в том, чтобы уместить все важные отсеки (и даже – комнаты) в одном месте, при этом спрятав их и освободив пространство остальной площади. В итоге в "куб" уместились: туалет, кладовка, прихожая, кухонный гарнитур с техникой и весь хозяйственно-технический блок, который так необходим в современном жилище, но совершенно не нужен для общего внимания. Все двери в куб (а всего их три) спрятались за отделкой панелями из американского ореха. Единая деревянная стена позволила не только скрыть двери, но и объединить пространство. Эта идея оказалась самой сложной для реализации, но мы справились.

Какая идея получилась самой финансово затратной, а какая – наоборот, самой бюджетной?

Самой финансово затратной, наверное, получилась зона кухни. Она полностью выполнена из массива разных пород дерева, с цельной столешницей из натурального камня (размером 150 на 190 см!). На кухне комфортно как вести хозяйство, так и проводить уютные романтические ужины вдвоём.

Что касается самого бюджетного хода – то это «прикроватные тумбочки», приобретённые в ИКЕА. И сделано это опять же неспроста: по желанию заказчиков в спальне были предусмотрены встроенные шкафы на всю высоту помещения (320 см.). Для беспрепятственного доступа на верхние полки и были выбраны эти самые лесенки, которые в обычное время служат подставкой под будильник и настольную книгу.

Лепнину на стенах отлично разбавляют натуральная отделка и индустриальные светильники. Всё-таки, лепнина имеет право на существование?

Лепнина – как раз одно из тех компромиссных решений, которое удовлетворило желания обоих заказчиков. Секрет её уместности в том, что мы «закатали» все части лепнины краской вместе с поверхностями потолка, стен, оконных и дверных откосов. Получилось не акцентировать на ней внимание слишком сильно, чтобы не уйти с головой в классику, и при этом придать ей фактурность, чтобы разнообразить простые кремовые поверхности стен и потолка. Создается интересная игра теней, а в сочетании со множеством светильников эти тени получаются всегда разные. Вообще на лепной декор у нас большие планы в будущих проектах.

Какие типы освещения используются в квартире?

Мы считаем, что несколько контуров освещения в одном помещении способны совместить несколько стилей интерьера и наделить комнату разными функциями. Во всей квартире мы сделали светодиодный закарнизный свет, создающий эффект парящего потолка. Над кухонным островом расположились великолепные индустриальные светильники, дизайн которых неизменен с 1920-х годов. Нельзя забывать и о благоприятном воздействии света на наше здоровье, психику, настроение. Так, например, в ванной комнате мы предусмотрели светодиодный контур с хромо-терапией. Изменять цвет освещения можно прямо со своего смартфона через сеть wi-fi и делать прием душа подходящим под настроение.

На чем, по-вашему, нельзя экономить во время ремонта квартиры, а на чём – можно?

У нас на этот счет есть четкое понятие – не поскупиться в интерьере на «свет» и «воду». А именно – всегда стараться приобрести качественные осветительные приборы и сантехнику. Во-первых, это обусловлено безопасностью. Электричество и вода – две “квартирных стихии", которые при неправильно подборе могут, откровенно говоря, послать все ваши труды по ремонту в Тар-Тарары. А во-вторых, красивые качественные осветительные приборы и сантехника станут тем самым "изюмом" для всего вашего интерьера. Для всех остальных вещей – мебели, текстиля и декора – можно найти аналоги и подобрать самые разные варианты.

Какие советы вы бы дали обладателям квартир с маленькой площадью?

Маленькую площадь всегда нужно тщательно продумывать по функционалу. Дизайнеры нашей команды, работая со студиями и однушками, всегда смотрят не столько на квадратные метры, сколько на кубические, так как всегда нужно с пользой и по максимуму использовать площадь помещения в сочетании с его высотой. Самое главное – разрабатывать различные места для хранения и/или элементы мебели и декора во всём пространстве, а не только на уровне пола.

Без чего не может обойтись уютный интерьер?

Конечно же, без текстиля. Ткани и ковры способны на чудеса.

Полезный бонус

Мы предлагаем посмотреть на первоначальные рендеры этого проекта и сравнить их с настоящими фотографиями. Желаем дизайнерам всегда таких успешных реализаций!

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