Квартира в Новосибирске 72 кв.м.

Стилистика интерьера этой квартиры тесно связана с историей дома: высокие потолки с гипсовой лепниной и советская мебель, оставшаяся от семьи генерала, жившего здесь прежде.

Стилистика интерьера этой квартиры тесно связана с историей дома: высокие потолки с гипсовой лепниной и советская мебель, оставшаяся от семьи генерала, жившего здесь прежде. Для этого проекта студия выбрала элегантный и узнаваемый стиль MID - CENTURY, сформировавшийся ещё в 50-е годы прошлого столетия на стыке баухауса, конструктивизма, американского и других направлений, основанных на принципах простоты и функциональности. Для него характерны открытые планировки, в которых одна зона плавно перетекает в другую, именно поэтому гостиная и кухня – столовая в этом проекте воспринимаются как единое пространство, а зонирование осуществляется за счёт стеклянной металлической перегородки.

Общая цветовая гамма интерьера выглядит очень спокойной и создает атмосферу надёжности и уверенности – то, в чем люди нуждались в тот исторический период. После покупки квартиры, в ней осталось много примечательный мебели, которой была подарена вторую жизнь. Например, каркас старых кресел был отреставрирован в местной столярной мастерской, а текстильная обшивка заменена на актуальный велюр.

Кроме прочего, в квартире были установлены чугунные ретро – радиаторы белого цвета. В качестве ярких акцентов использованы ковры с графичным восточным орнаментом, а также подушки с этническими узорами.

Особое настроение интерьеру задают растения, которых здесь очень много. Чтобы не портить атмосферу исторического интерьера, кондиционеры были зашитые в потолке в специальные, обслуживаемые, короба с декоративный решеткой для воздухообмена. Все мелочи, включая розетки и выключатели, также выполнены в ретро - стиле. В итоге получился очень непринуждённый и самобытный интерьер, позволяющий отправиться в увлекательное путешествие во времени.

Дизайн: SHUBOCHKINI architects

MID - CENTURY