Квартира в ЖК Легенда в Санкт-Петербурге

Еще один проект большой квартиры от дизайн-студии LESH.
Площадь проекта: 109 м²
Бюджет проекта: 10 млн
Стоимость строительных работ: 2,9 млн. рублей
Дизайн: LESH
Еще один проект большой квартиры от дизайн-студии LESH.
Площадь проекта: 109 м²
Бюджет проекта: 10 млн
Стоимость строительных работ: 2,9 млн. рублей
Дизайн: LESH
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