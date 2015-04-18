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Квартира в ЖК Легенда в Санкт-Петербурге

Еще один проект большой квартиры от дизайн-студии LESH. 

Площадь проекта: 109 м²

Бюджет проекта: 10 млн

Стоимость строительных работ: 2,9 млн. рублей

Дизайн: LESH

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