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Квартира в ЖК Родной город со свободной планировкой

Это - реализованный проект от Home Emotion Design, где смогли ужиться не сочетаемые цвета, формы и детали.

В изначальном плане квартира представляла собой большое пространство в 115 кв.м. без перегородок, но с балконом. В результате дизайнеры предложили планировочное решение, которое полностью удовлетворило все требования: кухня-гостиная с присоединенным балконом, где оборудовали зону отдыха, две детские комнаты и родительская спальня, два санузла, гардеробная комната и входная зона-холл.

 

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