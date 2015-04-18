Лаконичная квартира в Минске для молодой семьи

Проект квартиры MJK был разработан для молодой семьи с детьми. Изначально в квартире не было перегородок, благодаря чему были учтены все пожелания заказчика.

Проект квартиры MJK был разработан для молодой семьи с детьми. Изначально в квартире не было перегородок, благодаря чему были учтены все пожелания заказчика. Таким образом, была спроектирована квартира, в которой есть большая гостиная, совмещенная с кухней, детская комната, 2 санузла, спальня с гардеробом и кладовая. Также была объединена кухня и гостинная с небольшим балконом. Чтобы объединить это пространство, утеплили наружную часть помещения и установили раздвижные двери, которые ездят по наружной стене.

Изюминкой гостиной являются шторы: они закрываются по всему периметру, что создает интересный эффект мягкости и уюта.

В других помещениях: спальне, санузлах и детской комнате, было принято решение сделать двери с матовым стеклом, через которое проходит свет. Благодаря таким дверям, коридор получается освещенным.

В проекте в основном используются простые материалы, такие как фанера, паркетная доска, керамогранит.

Дизайн: zrobym.by

Фото: zrobym.by

квартира, Минск