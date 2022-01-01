Линолеум на кухне

Правильный выбор линолеума для кухни. Что такое коммерческий линолеум и где применяют. Как выбрать коммерческий линолеум.

Из многих доступных напольных материалов, линолеум остается наиболее распространенным выбором. Подходит для широкого спектра применения: на кухнях и балконах защищает полы от влаги, в прихожих повышает износостойкость и служит максимально долго. Все зависит от качества и свойств материала, а также относительно невысокой стоимости. Качественный линолеум на кухню не только прост в монтаже, долговечен и практичен, но и приятен в использовании. Богатство красивой отделки позволяет выбрать идеальный пол, который может стать ценным дополнением изысканного интерьера.

Какой линолеум положить на кухню?

Как и много лет назад, натуральный линолеум производится из смол и пигментов природного происхождения, известкового порошка, пробкового порошка и льняного масла, которые выступают в качестве эффективных консервантов. Приймущества линолиума:

Линолиум обеспечивает противомикробную защиту от роста микроорганизмов и дезинфицирует окружающие воздушные пространства. Смеси этих ингредиентов наносят на тканые или нетканые материалы.

Также, он невосприимчив к огню, самым стойким кухонным пятнам и агрессивным бытовым химикатам.

Он хорошо сохраняет тепло и обладает хорошими акустическими свойствами. Все эти свойства позволяют ему хорошо сочетаться с полами из натуральной пробки (о которых мы писали здесь).

Единственный его минус - цена. Синтетические аналоги намного дешевле. Синтетический линолеум производится из ПВХ. Полы из ПВХ имеют множество преимуществ перед натуральными аналогами. Однако срок его службы относительно невелик и составляет от 5 до 10 лет в зависимости от прочности. Несмотря на сомнения в абсолютной экологической безопасности синтетических полов, специалисты утверждают, что полы из качественного линолеума ПВХ вполне безопасны.

Хороший линолеум должен соответствовать ГОСТ и европейским стандартам EN, не иметь резкого запаха и «засаленного» блеска. Производимый линолеум может быть гомогенным или гетерогенным. В первом случае равномерный слой материала не имеет подложки. Он тонкий, но прочный. Это покрытие обычно имеет очень износостойкий рисунок. Второй – многослойный линолеум.

Помимо основного материала, этот «сэндвич» имеет несколько слоев ПВХ, декоративную краску и прозрачный защитный слой для предотвращения истирания. Для кухни имеет смысл выбирать полукоммерческий линолеум, а не потребительский. Он менее подвержен механическим повреждениям, поскольку имеет более толстый защитный слой. Кухни часто полны дыма и жира. Принимая во внимание все эти и другие факторы, к кухонным полам предъявляют следующие требования:

Влагостойкий и гигиеничный, поэтому пол можно регулярно мыть обычными чистящими средствами, в том числе бытовой химией.

Противоскользящий эффект. Полы не должны быть скользкими даже во влажных условиях.

Высокая устойчивость ко всем видам микроорганизмов - кухонные полы не являются благоприятной средой для насекомых и негативной микрофлоры, кроме того полы, пораженные насекомыми, могут серьезно повредить эстетике и общему виду помещения.

Длительный срок службы и устойчивость к механическим воздействиям.

Прочность: случайно упавшие ножи, вилки или тяжелые предметы не повредят пол.

Преимущества кухонного линолеума

Как и в случае с любым материалом, перед выбором необходимо учитывать его преимущества и недостатки. Преимущества включают в себя:

Форма простая.

Простота обслуживания.

Способность противостоять неблагоприятному воздействию влажных условий и перепадов температур.

Доступная цена.

Долгий жизненный цикл.

Как за ним ухаживать?

Линолеум на кухне загрязняется быстрее, чем в других помещениях, потому что он притягивает больше жира, пыли и грязи. Если не ухаживать за его поверхностью, она быстро потускнеет, рисунок линолеума потускнеет, а поверхность испортится. Во избежание загрязнения настилаемого пола после укладки и полировки необходимо нанести защитный слой. Защитный слой увеличивает срок службы пола и отталкивает пыль. Эту процедуру нужно делать два раза в год.

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