лофт в Лиссабоне

В этом наполненном легкостью, стилем и остроумием пространстве живет супружеская пара инженеров с двумя детьми. Купив квартиру в доме 1893 года, они поручили ремонт португальской компании AVA Architects.

В этом наполненном легкостью, стилем и остроумием пространстве живет супружеская пара инженеров с двумя детьми. Купив квартиру в доме 1893 года, они поручили ремонт португальской компании AVA Architects. Дизайнеры решили подчеркнуть возраст квартиры и сохранить ее изначальные достоинства, такие как шикарный деревянный пол, и освежить их современными тенденциями. Оказалось, филигранная лепнина прекрасно сочетается с новинками интерьерного дизайна, а белая отделка удивительно подчеркивает красоту терракотовых деталей.

Фотографии с сайтов www.yatzer.com и www.espacodearquitectura.com

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