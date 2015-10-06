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Мадридский особняк Криштиану Роналду

Как мы и обещали утром, показываем вам еще одно творение Хоакина Торреса и его компании А-СERO — дом необычной архитектуры, купленный форвардом мадридского Реала Криштиану Роналду. Особняк находится в мадридском районе Ла Финка, на берегу озера. Кроме этого, архитекторы устроили на прилегающих угодьях еще и бассейн. 

Как и все остальные творения А-СERO, этот дом необычен своей причудливой архитектурой и напоминает обтекаемый космический корабль. Из-за этой его формы потолки в комнатах неодинаковой высоты, так что дом выглядит «плывущим» не только снаружи, но и изнутри. Пока еще холостяцкая берлога футболиста включает в себя огромные  столовую и гостиную с камином, тренажерный зал, массажный кабинет, кинотеатр, комнату для игр, бар, винный погреб и пять спален.

 

 Фотографии с сайта www.interiorjunkie.com

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