Мебель для кошки

Создаем уютную среду обитания для кошки, чтобы никто не страдал от конфликта интересов в доме. Большая подборка мебели для кошек!

Кошки с давних времен живут рядом с нами, формальную принося пользу в виде ловли мышей. На самом деле мы к ним так привязываемся, потому что они многое дают нам на эмоциональном уровне: бескорыстно дарят свою любовь, поддерживают в трудную минуту и улучшают настроение, делясь своей мощной энергетикой. Однако в совместной жизни с котиками не все так радужно – животные зачастую портят наши вещи и делают много других странных и неприятных вещей. Конечно, в большинстве подобных проблем виновата не кошка, а хозяева, которые не обеспечили питомца всем необходимым для комфортной жизни. Сегодня мы расскажем, как обустроить жизненное пространство для кошки, чтобы мирно существовать с ней в одном доме.

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Мебель для кошек: спальное место

Конечно же, наличие у вашей кошки своего собственного спального места не спасет вас от шерсти на кроватях, диванах и креслах, но значительно уменьшит ее количество. Кошка по-прежнему будет спать везде, где ей захочется, но все же, имея свой отдельный уютный уголок, питомец часто будет отдавать предпочтение именно ему. Кошки — интроверты и территориальные животные, они сразу по достоинству оценят уютное и спокойное индивидуальное пространство, которое вы для них создадите.

Лежанки

Все котики очень любят спать на мягких предметах. Им необыкновенно нравится, когда что-то где-то постелено: они думают, что это сделано специально для них. Бывали ли у вас случаи, когда, положив на краешек дивана только что отглаженное платье, которое вы собирались одеть на важную встречу, буквально через пару секунд вы находили на нем уютно свернувшегося кота? Да, кот уверен, что эту мягкую тряпочку постелили специально для него, чтобы ему было еще удобнее спать на диване. Идея лежанок основана именно на стремлении кошек устраиваться на самых мягких поверхностях: однажды сделав животному этот роскошный подарок, вы значительно облегчите для себя дальнейшую уборку квартиры.

И не забывайте, что вашим кошкам нужна ветеринарная профилакти. Делайте вовремя прививки, проходите УЗИ и осмотр как можно чаще. Ведь хвостики не умеют говорить, что у них что-то заболело.

Обратите внимание, что лежанки из пушистых и ворсистых материалов будут мгновенно покрываться шерстью питомца, которую очень нелегко чистить. Поэтому практичнее выбрать удобную мягкую лежанку из гладкого материала.

Если оборудовать для кошки дополнительное спальное место у батареи, то в холодное время года она будет спать чаще всего там.

Еще кошкам очень нравится часами смотреть в окно, поэтому лежанка у окна подарит вашему питомцу огромную радость. Единственное, на что стоит обратить внимание, — это позаботиться о том, чтобы животное не простудилось.

Домики

Это еще один удобный и популярный вариант организации личного пространства и спального места для кошки. Домики бывают самых разных форм и размеров, буквально на любой вкус и кошелек: от простого мягкого туннеля до настоящих замков и крепостей. Очень полезно, если в состав домика входит когтеточка, которая не только спасет ваши вещи и нервы, но и отлично развлечет питомца.

Лазалки

Для особо активных котиков полезно приобрести игровой комплекс из полочек, столбиков, домиков и туннелей для прыгания, лазанья и сидения на высоте. В противном случае питомцу придется оттачивать свои навыки альпинизма на ваших шторах, коврах и мебели. К счастью, далеко не все кошки имеют такую невероятную прыгучесть и непреодолимую страсть к высоте – во многом это зависит от породы. Например, британцы, шотландцы, персы и экзоты зачастую даже на стол запрыгивают с помощью табуретки, поэтому лезть под потолок им и в голову не придет. А вот заглянув однажды домой к заводчице абиссинцев, я увидела штук 6 котов, сидящих рядком на высоченном шкафу. У меня создалось впечатление, что там и есть их самое любимое место в квартире. Беспородные кошки обычно тоже очень любят высоту и отлично прыгают.

Квартблог нашел интересный материал как раз на тему обустройства высотных игровых комлексов-лазалок в условиях недостатка свободного места, подготовленный одной из наших читательниц. Полностью статью можно прочитать по ссылке.

Спасение имущества от когтей и зубов

Помимо проблем с вездесущей шерстью, многие кошки периодически огорчают хозяев разодранными и изгрызенными вещами. Ругать и наказывать кошку за ее проделки бессмысленно: она же маленький хищник, и ей необходимо периодически охотиться и побеждать врагов, пусть даже воображаемых. Кроме того, у зверька постоянно растут когти, которые нужно обо что-то стачивать. Да и зубы поточить тоже иногда не помешает. Поэтому для защиты своего имущества купите животному когтеточку и достаточное количество разных игрушек. Кошки — очень умные создания, они сразу понимают, с какими вещами можно играть, и перестают нападать на собственность хозяев.

Когтеточки

Это, без сомнения, must have для всех владельцев кошек. Причем желательно иметь несколько когтеточек: пусть небольшие, они должны присутствовать в каждой комнате. Животное не пойдет драть когти из спальни в коридор, а, скорее всего, поточит их тут же – например, о вашу кровать.

Игрушки

Развлечь котика и направить его бурную энергию в мирное русло помогут игрушки. Чем больше любимых экземпляров будет у вашего питомца, тем меньше ваших вещей пострадает от его активности. Обычно кошкам очень нравятся маленькие гремящие мышки и легкие шарики. А ваша игра с питомцем дразнилкой или удочкой сделает его безумно счастливым, да и вам улучшит настроение.

Предметы обихода

Миски

Чтобы кошке было удобнее кушать, выбирайте для нее неглубокие широкие миски. Посуда для животного должна быть достаточно тяжелой, чтобы кошка не перемещала ее по всей кухне во время еды. Некоторые хозяева выделяют питомцам какие-нибудь приметные тарелки из своей посуды или покупают их в обычном магазине. Мы раньше тоже так делали, пока однажды на даче, когда все были заняты приготовлением шашлыка, гостившая у нас родственница не подала к столу нашинкованный лук и зелень... в кошачьих тарелках! Это и неудивительно: наши коты питались из очаровательных тарелочек в цветочек, которые мы обычно убирали на комод. Постороннему человеку и в голову не могло прийти, что это посуда не для людей. Смеху тогда было много, но мы сделали для себя однозначный вывод: ситуации в жизни бывают разные, поэтому любому человеку (а не только нам) с первого взгляда должно быть понятно, что это посуда для животных.

Автоматические кормушки и поилки

Эти замечательные приспособления дают возможность уехать на несколько дней и спокойно оставить кошку дома с большим запасом воды, еды и несколькими чистыми лотками. Автокормушки и автопоилки бывают самых разных конструкций – от простых и дешевых до сложных дорогих моделей с автоматическими режимами.

Туалеты

Туалеты для кошек представлены в продаже в широчайшем ассортименте: от обычных лотков до таинственных домиков, в которых ваш любимец будет чувствовать себя особенно комфортно и безопасно. Кошки очень чистоплотны и в использованный туалет уже не пойдут: если у вас нет возможности моментально его убирать, то на одно животное необходимо завести как минимум 2 туалета, чтобы не находить неприятные «сюрпризы» в самых неожиданных местах.

Последним достижением прогресса можно считать автоматические туалеты, самостоятельно убирающие все за питомцем в специальную сумку в заднем отсеке, которую периодически нужно выбрасывать. Наиболее прогрессивные модели даже подключаются к канализации, холодному водоснабжению и электросети. Такие устройства автоматически очищают специальный моющийся наполнитель, а потом сушат его горячим воздухом.

Еще одна разновидность автоматических туалетов – унитазы для животных, которые устанавливаются в санузле или на кухне с обязательным подключением к холодной воде и канализации. С помощью работающего от батареек сенсора, устройство автоматически смывает все отходы жизнедеятельности питомца через 15 секунд после того, как он покинул унитаз.

Развлечения

Кошки, как и люди, любят интересно проводить свободное время. Например, многие владельцы замечают, что их котики внимательно смотрят телевизор. В некоторых странах даже выпускают специальные фильмы для кошек.

А некоторые прогрессивные коты даже играют в компьютерные игры на хозяйском планшете. Для таких ультрасовременных питомцев компания Friskies разработала целую серию захватывающих игр и выложила их на сайте www.gamesforcats.com. Google Play тоже предлагает игры для котиков — Cats Alone для Android.

Путешествия

Иногда нашим питомцам приходится покидать любимый дом, чтобы съездить к ветеринару, отдохнуть на даче или поучаствовать в выставке. Для удобной и безопасной транспортировки животного приобретите качественную переноску, чтобы она всегда была под рукой: зачастую необходимость отвезти куда-то кошку возникает спонтанно, а на приобретение транспортировочной сумки или клетки уже не остается времени. В результате в лучшем случае будет сильно исцарапан владелец, в которого испуганный в дороге котик вцепится изо всех сил, а в худшем — животное под действием сильного стресса может вырваться из рук и убежать.

Выставочные палатки

Если вы являетесь счастливым обладателем породистого питомца и всерьез хотите заниматься его выставочной карьерой, вам просто необходима удобная и красивая выставочная клетка или палатка, чтобы и показать свое сокровище во всей красе, и защитить его стресса, вызванного большим скоплением незнакомых людей и других животных на ограниченном пространстве.

Заключение

Кошки – умные и преданные животные, они очень привязаны к хозяину, просто в силу врожденных особенностей поведения не демонстрируют свою любовь так явно и открыто, как собаки. У кошек отличная память, они обладают развитой логикой, тонкой душевной организацией и ранимым чувствительным характером, поэтому их очень легко обидеть. Животное приспосабливается к неестественной для него среде обитания только ради того, чтобы быть ближе к любимому хозяину. Если кошка понимает, что не нужна, она тихо уходит: в лучшем случае из дома, а в худшем — из жизни. Кошка не «шкодит» и не «вредит», а просто ведет себя соответственно обстоятельствам, исходя из своих инстинктов и собственного понимания ситуации. Это наша с вами задача – обеспечить условия для нормального и комфортного сосуществования с питомцем, которого мы по собственной воле взяли в свой дом.

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