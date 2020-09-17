Мифы о стальных ваннах

Развенчиваем 5 мифов о стальных ванных и их использовании в интерьере.

Покупка сантехники – это ответственная задача. Ведь хочется подобрать такую сантехнику, которая сможет прослужить в течение многих лет. Перед покупателям встает вопрос: купить стальную ванну, чугунную, акриловую или вообще купить душевой уголок. Естественно, лучшим выбором остается ванна из стали, но подобная сантехника повита различными мифами, из-за которых многие отказываются от покупки. Давайте рассмотрим, какие мифы известны.

5 основных мифов о стальных ваннах

Миф №1: сталь сильно шумит

Мойка для кухни из тонкой стали создала плохую репутацию во всем мире на подобные изделия. Именно в связи с этим многие считают, что стальные ванные слишком шумным, если сравнивать с акриловыми и чугунными оппонентами. Также в интернете часто можно увидеть рекомендации, где советуют наклеить резиновый коврик под поддон в ванную комнату, чтобы минимизировать уровень шума.

На самом деле шум возможен только в том случае, если толщина стали меньше 3,5 мм. А толщина мойки – до 1 мм, что и провоцирует столь сильный шум во время спускания воды. При этом нужно понимать, что только первые секунды вода будет бить непосредственно в поддон. Аналогично ситуация будет и в чугунных или акриловых моделях. И даже в том случае, если установить душевой уголок.

Миф №2: слишком быстро остывает

Так сложилось, что металл у большинства ассоциируется, как холодный материал. Это связано с тем, что сталь хорошо проводит тепло и тактильно кажется холодной, хотя может и быстро нагреваться. В ситуациях, если окатить ванну из сталь горячей водой, то в ней можно с комфортом будет разместиться.

Поэтому не нужно будет долгое время ожидать, пока ванная наполнится и стенки прогреются. Быстро остывает ванная только в том случае, когда вы спустили воду, а это скорее преимущество, чем недостаток. А сам факт остывания зависит от следующих факторов: наличие вентиляции, температура воды, объем воды и даже атмосферное давление.

Миф №3: стальной металл гнется

Многие считают, что сталь гнется, имеет низкую прочность и жесткость. Полагают, что бортики ванной могут прогнуться из-за веса человека. В это время забывают тот факт, что ванная – это сложная по профилю конструкция, которая создается путем штамповки изделия. Во время создания чаши, инженеры учитывают возможные нагрузки.

Просто важно купить ванную с большой толщиной стенок, тогда никаких проблем не будет. Аналогичная ситуация, если вы решили приобрести ванну из других материалов, либо даже купить поддон для душа. Если слишком тонкий материал, нужно специальное усиление поддона.

Миф №4: на стали эмаль легко скалывается и не поддается ремонту

Важно понимать, что сталь и эмаль в данном случае являются единым спечённым материалом, который появляется в результате обжига стали при высокой температуре. В результате, удается получить максимально твердый и прочный материал, который абсолютно не боится трещин. Скорее сколы появятся, если приобрести поддон для душа из акрила, чем сталь начнет разрушаться.

Естественно, если будет неаккуратная транспортировка или падение из высоты, то царапины и трещины обязательно появятся. А вот при ежедневных гигиенических процедурах повредить материал фактически невозможно.

Миф №5: ванны из стали просто опрокидываются

Действительно, ванная из стального материала имеет меньше вес, но это только упрощает монтаж и транспортировку. При этом абсолютно не означает, что ее можно будет опрокинуть во время купания. Если соблюдать правила монтажа, тогда любые несчастные случаи исключены.

Как видите, стальная ванна – это прекрасный выбор для различных помещений. А большинство мифов не имеют ничего общего с действительностью.

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