Мягкий и теплый интерьер

Холодными осенними вечерами особенно хочется окружить себя теплотой дома. «Квартблог» собрал для вас самые вдохновляющие идеи, как подарить интерьеру уют.

Холодными осенними вечерами особенно хочется окружить себя теплотой дома. «Квартблог» собрал для вас самые вдохновляющие идеи, как подарить интерьеру уют.

Что первым делом представляется,когда думаешь о теплых вещах в интерьере? Наверное, мягкий плед, которым можно укутаться, сидя в кресле и читая любимую книгу вечером. Плед стоит выбирать, ориентируясь на его состав: лучше не брать синтетику, которая быстро портится, искрит и вообще, не самым лучшим образом ложится на кожу. Мы выбрали для вас несколько красивых и очень приятных к телу "накидок".

Разноцветный жизнерадостный плед из 100% шерсти мериноса за 4300 р. и аналогичный в нежно-голубых тонах.

Шерсть альпака - одна из самых теплых и приятных на ощупь. Большой плюс – она гипоаллергенна. Из-за того, что альпака – редкое (и очень милое!) животное семейства верблюжьих, обитающее в горах Перу и дающее шерсть раз в два года, цена на 100% вещи довольна высока. Так, мягчайший 100%-й плед из альпаки бежевого цвета стоит 8500р., а темно-оранжевый, в котором 55% альпаки и 45% шерсти мериноса, – уже 6100 р.

Флисовые пледы довольно популярны в России. В моей домашней коллекции скопилось немало флисовых накидок, чтобы утеплить полдюжины гостей. Хоть это и синтетика, у флиса есть хорошие свойства: его можно стирать в машинке, он эластичен и быстро сохнет. Но и минусы есть, и о них невозможно умолчать. Во-первых, флисовые вещи очень сильно впитывают в себя пыль и при каждом встряхивании образуют крошечное пылевое облако вокруг себя. Во-вторых, они электризуются и могут искрить. И в-третьих, по прошествии времени на них могут появляться катышки.

Несомненный плюс - это цена и обилие расцветок. Если вас не пугают недостатки флисовой ткани, то обратите внимание на этот голубой плед "звездное небо" за 470 р. или на плед "Дядя Август" с очаровательным псом в цилиндре за 750 р.

На фото - мои домашние пледы, являющиеся доказательством слов о достоинствах и недостатках.

Издалека катышки уже не так видны. Да и оранжевый цвет напоминает о солнце, фруктах и хорошем настроении.

Оригинальным и веселым решением, чтобы согреться, будет плед с рукавами. "Рукоплед", как его называют в народе. Такие пледы бывают мужские, женские и даже двойные с четырьями руками и пространством для влюбленной мерзнущей парочки. Приобрести их можно здесь. Средний ценовой диапазон – 1500 р. за женский, 2000р. за мужской, 3000р. за двойной плед. Минус у такой накидки только один: в ней неудобно передвигаться. Поэтому нужно сразу подготовить пространство, в котором вы будете находиться: принести чай и лакомства, найти пульт от телевизора или сразу определиться с книгой.

Подушки – это один из финальных элементов, который отвечает за уют в квартире. В магазинах есть всевозможные варианты: хлопковые и шелковые, вязаные и бисерные, однотонные и с принтами. Отдельно стоит выделить сезонные подушки, которые напоминают о том, что за окном осень. Однако напоминание это мягкое и приятное, и его даже можно обнять.

Верхний ряд: Crate&Barrel за 50$, Bliss home& Design с узором-огурцами за 495$, Pillow Decor с утками за 80$.

Нижний ряд: Pier1 с бисерным осенним узором за 34$, Pillow Decor с зелено-горчичными листьями за 39$, Pier1 с рябиновым одеянием за 30$.

Остановиться на нескольких экземплярах очень сложно. Если вы тоскуете по лету, то эти необычные подушки должны скрасить осенний и зимний сезоны: фантастическая синяя с блестящей пальмой за £85, дизайнерская – от Жана Поля Готье за £138, и тропическая – с райскими птицами, будто улетающими на юг, за £40.

Британский дизайнер трикотажа Мелани Портер не может спокойно смотреть на обычные предметы интерьера: ей хочется их «одеть». Мелани шьет самые разнообразные чехлы: на мебель, абажуры, подушки и даже часы. В ее мире царит шерсть мериноса и мягкость при каждом прикосновении в доме. Экстравагантные чехлы на подушки крупной вязки этого дизайнера можно приобрести здесь.

Американская рукодельница и дизайнер Анжела Эйсман разработала очень трогательную коллекцию шарфов и подушек, напоминающих розы. Особенность производства в том, что она часто использует б/у шерстяные изделия, вроде устаревших по стилю свитеров, шапок или платьев. На ее сайте можно приобрести все виды продукции, но «Квартблог» выделил именно подушки, которые впишутся в любой романтичный интерьер. В ее коллекции присутствуют как пастельные экземпляры, так и яркие. Средняя цена одной подушки от тридцати до сорока долларов.

Моя любимая домашняя подушка - "губы Дали". Почти такую же можно приобрести за 800 р.

Не только элементы декора могут быть мягкими и теплыми. Сама мебель тоже может похвастать такими характеристиками. Так, например, английский дизайнер Клэр-Энн О’Брайен делает уютнейшие вязаные табуретки. Как она сама рассказывает в интервью, вязать она начала еще в юном возрасте, и всю жизнь вдохновлялась текстурами, что ее окружали. Поэтому во многих ее работах улавливаются очертания кораллов, дно океана и пчелиные соты. Цена у одной такой табуретки довольно высока – около 480 евро.

Вязаные пуфы уже давно стали героями журнальных фотосессий и лидерами среди бескаркасной мебели. Выбор пуфиков в магазинах настолько велик, что было крайне трудно выделить лишь несколько, но мы всё-таки это сделали. Не так давно московский дизайнер Мариэтта Дорошкова выпустила коллекцию вязаных пуфов ручной работы из натуральных материалов. Цена этих малышек – от пятнадцати тысяч рублей. Можно подобрать цвет,размер и текстуру, которая идеально впишется в ваш интерьер.

Голландский дизайнер Кристин Майндертсма вяжет милые пуфы, напоминающие инжир, из натуральной овечьей шерсти. Приобрести их довольно сложно: необходимо связываться с ее представителем в Голландии и заказывать их у него. Но рукодельницы могут взять идею крупной вязки чехлов для пуфов на заметку. На ярмарке мастеров (livemaster.ru) можно приобрести похожий, хоть и не идентичный, за 2400р.

Немаловажная составляющая осеннего уюта и тепла – ароматические свечи. Запах корицы или карамели, вишни или манго – всё зависит от ваших предпочтений. Главное помнить, что свечи нужно покупать хорошие: без химических добавок. В идеале в них должны присутстсвовать натуральные аромамасла. Есть несколько популярных фирм, которые уже завоевали доверие. Например, Yankee Candle или Wax Lyrical.

Для тех, кто не любит ароматические, есть обычные свечи с осенней тематикой. Эффектная крупная свеча с маринованной кукурузой и овощами внутри за 115$ или тыквенная от Crate&Barrel – за 15$, со спрятанными внутри листиками – за 20$.

И напоследок, хотим показать вам несколько идеальных кресел-качалок, в которых можно коротать осенние вечера, завернувшись в плед. Дизайнерское "Sway" от немецкого дизайнера Маркуса Краусса. Особенность этого раскачивающегося ложа в том, что оно предназначено для двоих, хотя и один "повелитель кресла" тоже отлично может в нем устроиться. Цена удовольствия – 3900 евро.

Норвежское кресло-качалка Gravity поражает воображение. Кажется, что сидящий вот-вот упадет, но нет, конструкция продумана до мелочей и можно просто раскачиваться в невесомости. Цена заоблачная – 177 000р., поэтому просто вдохновляемся, мечтаем, копим или ищем аналоги. А можно заказать кресло похожей формы у мастеров по работе с деревом. Не так давно мы рассказывали вам о мастерской "Двор сотрудней", в которой работают фанаты своего дела.

Выберете вы всего один элемент или все сразу – решать вам. «Квартблог» в свою очередь желает, чтобы ваша осень была теплой и счастливой. А уют в доме пусть будет приятным дополнением.

Фотографии: google.ru, vashesamodelkino.ru, Ваньянцева Елена

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