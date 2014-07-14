Мягкий и теплый интерьер

Холодными осенними вечерами особенно хочется окружить себя теплотой дома. «Квартблог» собрал для вас самые вдохновляющие идеи, как подарить интерьеру уют.
Что первым делом представляется,когда думаешь о теплых вещах в интерьере? Наверное, мягкий плед, которым можно укутаться, сидя в кресле и читая любимую книгу вечером. Плед стоит выбирать, ориентируясь на его состав: лучше не брать синтетику, которая быстро портится, искрит и вообще, не самым лучшим образом ложится на кожу. Мы выбрали для вас несколько красивых и очень приятных к телу "накидок".
Разноцветный жизнерадостный плед из 100% шерсти мериноса за 4300 р. и аналогичный в нежно-голубых тонах.
Шерсть альпака - одна из самых теплых и приятных на ощупь. Большой плюс – она гипоаллергенна. Из-за того, что альпака – редкое (и очень милое!) животное семейства верблюжьих, обитающее в горах Перу и дающее шерсть раз в два года, цена на 100% вещи довольна высока. Так, мягчайший 100%-й плед из альпаки бежевого цвета стоит 8500р., а темно-оранжевый, в котором 55% альпаки и 45% шерсти мериноса, – уже 6100 р.
Флисовые пледы довольно популярны в России. В моей домашней коллекции скопилось немало флисовых накидок, чтобы утеплить полдюжины гостей. Хоть это и синтетика, у флиса есть хорошие свойства: его можно стирать в машинке, он эластичен и быстро сохнет. Но и минусы есть, и о них невозможно умолчать. Во-первых, флисовые вещи очень сильно впитывают в себя пыль и при каждом встряхивании образуют крошечное пылевое облако вокруг себя. Во-вторых, они электризуются и могут искрить. И в-третьих, по прошествии времени на них могут появляться катышки.
Несомненный плюс - это цена и обилие расцветок. Если вас не пугают недостатки флисовой ткани, то обратите внимание на этот голубой плед "звездное небо" за 470 р. или на плед "Дядя Август" с очаровательным псом в цилиндре за 750 р.
На фото - мои домашние пледы, являющиеся доказательством слов о достоинствах и недостатках.
Издалека катышки уже не так видны. Да и оранжевый цвет напоминает о солнце, фруктах и хорошем настроении.
Оригинальным и веселым решением, чтобы согреться, будет плед с рукавами. "Рукоплед", как его называют в народе. Такие пледы бывают мужские, женские и даже двойные с четырьями руками и пространством для влюбленной мерзнущей парочки. Приобрести их можно здесь. Средний ценовой диапазон – 1500 р. за женский, 2000р. за мужской, 3000р. за двойной плед. Минус у такой накидки только один: в ней неудобно передвигаться. Поэтому нужно сразу подготовить пространство, в котором вы будете находиться: принести чай и лакомства, найти пульт от телевизора или сразу определиться с книгой.
Подушки – это один из финальных элементов, который отвечает за уют в квартире. В магазинах есть всевозможные варианты: хлопковые и шелковые, вязаные и бисерные, однотонные и с принтами. Отдельно стоит выделить сезонные подушки, которые напоминают о том, что за окном осень. Однако напоминание это мягкое и приятное, и его даже можно обнять.
Верхний ряд: Crate&Barrel за 50$, Bliss home& Design с узором-огурцами за 495$, Pillow Decor с утками за 80$.
Нижний ряд: Pier1 с бисерным осенним узором за 34$, Pillow Decor с зелено-горчичными листьями за 39$, Pier1 с рябиновым одеянием за 30$.
Остановиться на нескольких экземплярах очень сложно. Если вы тоскуете по лету, то эти необычные подушки должны скрасить осенний и зимний сезоны: фантастическая синяя с блестящей пальмой за £85, дизайнерская – от Жана Поля Готье за £138, и тропическая – с райскими птицами, будто улетающими на юг, за £40.
Британский дизайнер трикотажа Мелани Портер не может спокойно смотреть на обычные предметы интерьера: ей хочется их «одеть». Мелани шьет самые разнообразные чехлы: на мебель, абажуры, подушки и даже часы. В ее мире царит шерсть мериноса и мягкость при каждом прикосновении в доме. Экстравагантные чехлы на подушки крупной вязки этого дизайнера можно приобрести здесь.
Американская рукодельница и дизайнер Анжела Эйсман разработала очень трогательную коллекцию шарфов и подушек, напоминающих розы. Особенность производства в том, что она часто использует б/у шерстяные изделия, вроде устаревших по стилю свитеров, шапок или платьев. На ее сайте можно приобрести все виды продукции, но «Квартблог» выделил именно подушки, которые впишутся в любой романтичный интерьер. В ее коллекции присутствуют как пастельные экземпляры, так и яркие. Средняя цена одной подушки от тридцати до сорока долларов.
Моя любимая домашняя подушка - "губы Дали". Почти такую же можно приобрести за 800 р.
Не только элементы декора могут быть мягкими и теплыми. Сама мебель тоже может похвастать такими характеристиками. Так, например, английский дизайнер Клэр-Энн О’Брайен делает уютнейшие вязаные табуретки. Как она сама рассказывает в интервью, вязать она начала еще в юном возрасте, и всю жизнь вдохновлялась текстурами, что ее окружали. Поэтому во многих ее работах улавливаются очертания кораллов, дно океана и пчелиные соты. Цена у одной такой табуретки довольно высока – около 480 евро.
Вязаные пуфы уже давно стали героями журнальных фотосессий и лидерами среди бескаркасной мебели. Выбор пуфиков в магазинах настолько велик, что было крайне трудно выделить лишь несколько, но мы всё-таки это сделали. Не так давно московский дизайнер Мариэтта Дорошкова выпустила коллекцию вязаных пуфов ручной работы из натуральных материалов. Цена этих малышек – от пятнадцати тысяч рублей. Можно подобрать цвет,размер и текстуру, которая идеально впишется в ваш интерьер.
Голландский дизайнер Кристин Майндертсма вяжет милые пуфы, напоминающие инжир, из натуральной овечьей шерсти. Приобрести их довольно сложно: необходимо связываться с ее представителем в Голландии и заказывать их у него. Но рукодельницы могут взять идею крупной вязки чехлов для пуфов на заметку. На ярмарке мастеров (livemaster.ru) можно приобрести похожий, хоть и не идентичный, за 2400р.
Немаловажная составляющая осеннего уюта и тепла – ароматические свечи. Запах корицы или карамели, вишни или манго – всё зависит от ваших предпочтений. Главное помнить, что свечи нужно покупать хорошие: без химических добавок. В идеале в них должны присутстсвовать натуральные аромамасла. Есть несколько популярных фирм, которые уже завоевали доверие. Например, Yankee Candle или Wax Lyrical.
Для тех, кто не любит ароматические, есть обычные свечи с осенней тематикой. Эффектная крупная свеча с маринованной кукурузой и овощами внутри за 115$ или тыквенная от Crate&Barrel – за 15$, со спрятанными внутри листиками – за 20$.
И напоследок, хотим показать вам несколько идеальных кресел-качалок, в которых можно коротать осенние вечера, завернувшись в плед. Дизайнерское "Sway" от немецкого дизайнера Маркуса Краусса. Особенность этого раскачивающегося ложа в том, что оно предназначено для двоих, хотя и один "повелитель кресла" тоже отлично может в нем устроиться. Цена удовольствия – 3900 евро.
Норвежское кресло-качалка Gravity поражает воображение. Кажется, что сидящий вот-вот упадет, но нет, конструкция продумана до мелочей и можно просто раскачиваться в невесомости. Цена заоблачная – 177 000р., поэтому просто вдохновляемся, мечтаем, копим или ищем аналоги. А можно заказать кресло похожей формы у мастеров по работе с деревом. Не так давно мы рассказывали вам о мастерской "Двор сотрудней", в которой работают фанаты своего дела.
Выберете вы всего один элемент или все сразу – решать вам. «Квартблог» в свою очередь желает, чтобы ваша осень была теплой и счастливой. А уют в доме пусть будет приятным дополнением.
Фотографии: google.ru, vashesamodelkino.ru, Ваньянцева Елена
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