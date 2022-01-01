Модные люстры 2022 года - стильные новинки года

Модные люстры 2022 в интерьере – это украшение помещения, а не только источник света. Модные тенденции 2022 года для гостиной, зала, кухни, спальни. Актуальные цвета и стили люстр с фото.

Модные люстры в 2022 году – это обширный ассортимент осветительных приборов для разных жилых помещений. Источник освещения можно оформить модно и со вкусом. Все зависит от цветов и мотивов в интерьере и своих предпочтений.

Модные тенденции на люстры 2022 года с фото

Из года в год производители осветительных приборов выпускают новые коллекции. Но также ежегодно прослеживаются и основные тенденции светодизайна. Они станут надежным ориентиром в выборе источников освещения.

С помощью люстры можно быстро и доступно обновить интерьер. Важно делать упор не только на привлекательный внешний вид, но и на удобство использования. В холодное время года, когда дни существенно короче, и темнеть начинает рано, мы проводим большой период времени в закрытом помещении. Поэтому люстры должны быть исключительно красивыми и современными.

Осветительные приборы – арт-объекты

Главным трендом сезона являются светильники и люстры, которые далеки от стандартного дизайна. Эффектное воплощение творческой идеи обязательно станет ведущей точкой притяжения внимания в комнате. Массивный объект произведет должный эффект на гостей, а облегченные и воздушные конструкции сумеют рассеять свет по комнате, элегантно и незаметно подчеркивая пространство.

Минимализм – вечная классика

Освещение, как и остальной интерьер комнаты, может быть создано с определенным подходом. Минимализм проник во многие сферы жизнедеятельности человека, исключением не стали и осветительные приборы. В интерьере в 2022 году модные люстры обрели минималистичные пропорции. В их формах нет излишеств и навязчивой детализации, они максимально упрощенные и лаконичные.

Дуэт с эклектикой

Источник света должен выглядеть красиво не только, когда включен, но и в светлое время суток в выключенном состоянии. Он может «работать в паре» с другим предметом декора – роскошной вазой, живописью на стене и т.д.

Геометрия и светодиоды

Светодиодные лампочки полноправно вошли в моду. Они не только экономят счет на электричество, но и позволяют разгуляться дизайнерской фантазии. Строгие геометрические линии модных люстр в 2022 году можно видеть на фото каталогов. Они идеально впишутся в непритязательный стиль минимализма и хай-тека.

Тренд 2022 – оригинальный материал

Модные люстры 2022 для зала и других жилых комнат выпускают, применяя:

фарфор;

керамику;

акрил;

полимерные смолы;

металл;

дерево;

бумагу.

Возможно использование других предметов для отделки, например, текстильной бахромы.

Комментарий эксперта: В моде наблюдается цикличность. Дизайны бесконечно перерождаются и образуют новые альянсы стиля и формы.

Какого цвета выбрать люстру в 2022 году

Модные люстры 2022 для гостиной с натяжными потолками или с другим видом ремонта подчиняются общим модным веяниям, выраженным в цвете. Палитра, используемая для дизайна люстр, включает в себя как естественные и нейтральные оттенки, так и сочные смелые акценты. Самые востребованные цвета:

белый, серый, черный;

бежевый, горчичный, розовый;

коричневый, зеленый, синий.

Как выбрать красивую и стильную люстру в комнату

Фото модных люстр 2022 для гостиной в интерьере показывают, что освещение может быть многоуровневым, но главную скрипку в оркестре играет центральный верхний свет - люстра равномерно освещает всю площадь гостиной.

Традиционно слово «люстра» вызывает ассоциацию с трубчатой конструкцией, по которой провода подаются к месту крепления лампочки. Благодаря инновациям в отрасли, модные люстры 2022 для гостиной могут быть самой необычной формы.

Осветительные приборы для спальни

Ультрасовременное освещение поддерживается с помощью модных люстр 2022 для спальни в маленькую и большую комнату. Место для отдыха должно быть максимально облегченным. Отсутствие громоздких люстр в спальне можно заменить эстетикой минимализма, обеспечивая достаточное количество света. Освещение должно быть приглушенным. Кроме верхнего света, у изголовья кровати может находиться торшер или бра.

Комментарий эксперта: Все осветительные приборы в спальне, расположенные на стенах, мебели и потолке, должны быть подобраны в едином ансамбле.

В спальне можно экспериментировать с дизайном освещения в плане материалов. Востребованными объектами в 2022 году стали люстры из металла и текстиля. Абажурный вариант создает необходимый уют и комфорт.

Сезон обещает быть щедрым на максимально простые формы и минимум деталей. Как и текстиль, с металлом хорошо сочетаются стекло и полимерные смолы. Фантазия дизайнеров не знает границ. Они наполняют современный мир индивидуальными и смелыми решениями. Использование латуни дарит тепло домашнего уюта.

Нюансы освещения на кухне

Модные люстры 2022 для кухни позволяют подчеркнуть это многогранное помещение. Поскольку кухня предназначена для хранения и готовки, и для употребления пищи, различные ее зоны нужно освещать по-разному.

В классическом варианте по центру кухни размещается люстра. Она должна быть легко чистящейся и моющейся. Кухня – место с повышенной влажностью. Поэтому материалы должны соответствовать гигиеническим требованиям помещения. Стекло и металл – это лучшие материалы, из которых может быть изготовлен осветительный прибор.

Освещение кухни имеет свои особенности. Модели люстр со стеклянными шарами актуальны в 2022 году. Их можно размещать в обеденной зоне над столом. Материал изготовления может быть прозрачным или матовым. Кроме центрального верхнего освещения, на кухне может быть организована общая фоновая подсветка по периметру. Ее можно сделать при помощи светодиодной ленты. Завершающим этапом освещения кухни является точечная подсветка рабочей поверхности.

Стили люстр в 2022 году

Стилевое оформление люстры имеет первостепенное значение при ее выборе и покупке. Ее задача – гармонично вписаться в пространство. Нелепо будет смотреться стиль хай-тек с текстильной люстрой в цветочный принт. Самыми модными в 2022 году считаются следующие стили в дизайне:

Хай-тек

Стиль, характеризующий высокие технологии, носит название «хай-тек». Применяют этот вид дизайна интерьеров и для просторных, и для маленьких комнат. На фоне других вариантов решений его отличает лаконичность и рациональный подход к деталям.

Люстры в стиле хай-тек не вычурные. В их дизайне преобладают прямолинейные формы. Материалы, из которых делают приборы: пластик, стекло, алюминий.

Классический

Элегантные люстры представлены классическим стилем. Они отличаются по материалу изготовления от прочих изделий. Классика воплощается в металле или дереве. Декоративными вставками служат хрусталь или стекло. Дорогие люстры для гостиной никогда не содержат в себе пластмассовые детали или имитацию древесины. Если в дизайне люстры используется текстиль, то его текстура плотная и высококачественная. Обивочные материалы изготавливаются исключительно из натуральных волокон.

Классические люстры имеют свою особенную форму: несколько плафонов, а конструкционные элементы украшены прозрачными подвесками. Такого вида освещение создается чаще всего в гостиной, где проходит большинство мероприятий. В малогабаритных помещениях – кухне или в спальне – классические люстры смотрятся неуместно.

Барокко

Стиль барокко – это роскошь. Люстры выглядят помпезно и дорого. Для фиксации такого источника света нужна недюжинная основа. Зато когда гостиную осветит этот прибор, она будет залита блеском. Такого рода люстры применяются в крупных холлах, где проходят концерты, в больших гостиных, где стоит рояль и можно устраивать творческие вечера в кругу семьи и друзей.

Особенное требования для люстры в стиле барокко – это высокий потолок. Сам осветительный прибор подразумевает наличие нескольких ярких лампочек.

Лофт

Люстры в стиле лофт обязаны своим дизайном изначально высоким потолкам промышленных помещений, когда происходило зарождение стиля как такового. Все осветительные приборы для лофта имеют подвесную «ножку», чтобы свет не рассеивался под потолком, а достигал точки его направленности.

В современных домах и квартирах можно воплотить стиль лофт, не прибегая к высоким потолкам. Особых требований к люстрам не выдвигается. Они должны быть максимально простыми и брутальными, вплоть до «голой» лампочки в патроне. Можно использовать как потолочные, так и подвесные люстры. Популярны в среде исполнителей дизайна в стиле лофт прожекторы. Но они, скорее, играют роль подсветки, нежели центрального освещения.

Кантри

Стиль кантри образован деревенскими традициями применения натуральных, доступных материалов в отделке жилья. Здесь можно отметить небольшое разветвление по стилям относительно стран. Например, французская глубинка ассоциируется с дизайном Прованс. Для этого стиля характерны металлические люстры. Украшает конструкцию тканевый абажур или несколько плафонов меньше размером. Металл имитирует потертости, а текстильная часть осветительного прибора имеет расцветку в мелкий цветочек.

Передать атмосферу альпийской деревни можно через применения дизайна в стиле Шале. Своим внешним видом люстры напоминают период Средневековья, когда на балку цепями крепилось колесо от повозки, а на него по периметру устанавливались свечи. Теперь в хозяйствах применяется имитация горящих свечей для повышения безопасности и применения современных технологий.

Выбор люстры для своего жилья и отдельно взятой комнаты – нелегкая, но приятная задача. Нужно иметь отличный вкус и дизайнерское чутье. Главное – сопоставлять стилистику общей обстановки и осветительного прибора.

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