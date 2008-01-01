Модульные системы для хранения в гараже: актуальный тренд в обустройстве домов

Хранение вещей в гараже – общая тенденция для частных домов, в квартирах же эту функцию выполняют балконы. И в большинстве случаев эти помещения постепенно превращаются в самый настоящий склад.

Хранение вещей в гараже – общая тенденция для частных домов, в квартирах же эту функцию выполняют балконы. И в большинстве случаев эти помещения постепенно превращаются в самый настоящий склад. Мы расскажем о практичных модульных системах для гаражей и хозпостроек, которые помогут правильно организовать пространство. Порядок и чистота, у каждой вещи свое место – именно так может быть обустроен современный гараж!

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Модульные системы в интерьере

Хранение в квартире довольно неудобно по причине малого количества свободных метров – крупногабаритные вещи туда не поместишь. Если у вас есть гараж, можно организовать хранение там, но и большая площадь не гарантирует удобства: скорее всего, после складирования велосипедов, самокатов, стремянок и автомобильных шин места там уже не останется.

Инновационные модульные системы выгодно отличаются от привычных способов хранения, ведь они позволяют задействовать для этой цели не только стены, но и потолок. В их основе – панели, крепящиеся к стене, на которых можно разместить любые необходимые аксессуары-кронштейны из той же серии. Кстати, панели быстросъемные: при ремонте или переезде их можно легко демонтировать и даже забрать с собой.

В гараже или любом другом хозяйственном помещении вы сможете организовать пространство по своему вкусу с учетом планировки и особенностей помещения. В отличие от стеллажей и шкафов, с модульной системой хранения вы задействуете всю полезную площадь стен и разместите гораздо больше вещей – от велосипедов до хозяйственного инструмента, а также сможете устроить мастерскую, спортплощадку или даже офис.

При этом вы не будете ограничены размерами секций для хранения – для каждой вещи найдется подходящий кронштейн, который можно расположить в удобном для вас месте.

Одна из самых известных компаний по обустройству гаражей и подсобных помещений модульной системой хранения – «ГаражТек». На ее сайте представлено более 100 уникальных аксессуаров собственного производства для всевозможных способов хранения вещей в гараже:

навесные шкафы, стеллажи и этажерки;

кронштейны, держатели, вешалки;

верстаки;

полки, стойки и корзины;

органайзеры, кассетницы, лотки;

потолочные системы;

аксессуары для спорта, сада, мастерской, хранения колес и шин.

А если вы захотите сдвинуть полочку или шкаф, это можно будет легко сделать без использования инструментов. Только представьте, насколько удобнее и проще станет хранить вещи в правильно организованном пространстве! Тем более что в любой момент его можно изменить под ваши нужды – например, добавить новые элементы или снять те, которые стали не нужны.

Модульные системы и аксессуары, которые предлагает «ГаражТек», высокого качества, они устойчивы к воздействию влаги и ультрафиолета, а также адаптированы к нашему климату, поэтому при желании их можно поместить даже на улице или под навесом. А еще они обладают высокой грузоподъемностью: к примеру, шкафы могут выдерживать нагрузку до 100 кг!

Как обустроить гараж с пользой

Современный способ хранения в гараже предполагает прежде всего удобство использования и учет особенностей пространства. Это и понятно, ведь не бывает двух абсолютно одинаковых помещений.

Как построить работу с подрядчиком по обустройству, разберем на примере работы с компанией «ГаражТек»:

Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с менеджером самостоятельно для получения первичной консультации. К вам приедет специалист, который сделает все необходимые замеры, учитывая особенности гаража. Если вы находитесь в другом городе, сотрудники подскажут, как правильно самому снять мерки (это просто). На основе этих сведений составляется точная 3D-модель помещения с будущей системой хранения, предусматривающая все ваши пожелания. Благодаря ей вы сможете представить, как будет выглядеть гараж после монтажа системы. В ходе согласования, если это будет необходимо, в проект вносятся изменения. Вы утверждаете график доставки и монтажа. Систему можно установить самостоятельно – в этом случае будет подготовлена подробная инструкция по сборке именно для вашего помещения. Наслаждайтесь готовым результатом! А когда появятся новые вещи для хранения, любые кронштейны можно будет докупить.

«ГаражТек» с 2008 года реализует проекты под ключ: разрабатывает дизайн, комплектует и монтирует в установленные сроки. Почерпнуть идеи обустройства можно на сайте или в Instagram-аккаунте компании.

О неудобном хранении на балконе, в гараже или хозпостройке теперь можно забыть. И пусть все вещи будут на своих местах!

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