Мой день: разные люди о том, как быть продуктивным

Квартблог расспросил трех дизайнеров о личной эффективности и узнал, что им помогает продуктивно работать, развиваться и добиваться успехов.

Для того, что добиваться результатов, нужно быть эффективным. Но иногда просто не знаешь, с чего начать. Мы пообщались с 3 дизайнерами, которые рассказали, какие привычки помогают им стать продуктивнее и что мотивирует их изо дня в день.

Дарья Ельникова

- Мне помогает добиться эффективности мой распорядок дня, который вот уже 3 года практически не меняется. Когда ты ценишь и свое время, и время других людей, ты более собран и эффективен.

Какие привычки помогают добиваться мне успеха? Для меня это спорт, здоровое питание, режим сна и взаимопонимание в семье. Это самое главное. Как только нарушается один из этих четырех аспектов, чувствуется, что сил становится меньше и появляется усталость, а когда ты устал - становишься рассеянным, теряешь силы и производительность.

Мой эффективный день начинается с раннего подъема в 5.20 утра, затем я тренируюсь, еду на объекты, веду проектную деятельность, завершаю работу не позднее 20.00, желательно так же в середине дня совершить какую-то прогулку, хоть это не всегда удается. У меня так же есть два дня, в которые я могу позволить себе заниматься своими увлечениями - это четверг и воскресенье. Также очень важно в эти дни просыпаться не по будильнику.

Мой эффективный день начинается с раннего подъема в 5.20 утра, затем я тренируюсь, еду на объекты, веду проектную деятельность

Меня очень вдохновляют, люди которые добились успеха в разных сферах жизни. Благодаря тому, что наши друзья и заказчики являются в своем большинстве успешными людьми в различных сферах жизни, мы можем наблюдать за их достижениями и чему-то учиться. Помимо этого, я люблю читать автобиографии и обожаю документальные фильмы о бизнесменах и спортсменах - мне этого хватает в качестве дополнения к внутренней мотивации.

Поддерживать внутреннюю мотивацию помогает следующий лайфхак. Когда я достигаю какой-то важной для меня цели, я стараюсь себя чем-то наградить, к примеру, покупкой какой-то классной вещи, ужином в ресторане или путешествием. В зависимости от степени и важности того, чего я достигла и текущей актуальности вознаграждения.

Кристина Лебедева

- Моя самая отличная привычка - это использование метода Помидора. Возможно, вы уже знаете о нем, но решусь рассказать. В общем, это таймер на 25 минут, который вы заводите, когда начинаете работать. Как только это время истекло, таймер дает знать вам об этом звуковым сигналом. То есть вам не нужно самостоятельно засекать время и отслеживать, а не пора ли отдохнуть. Программка с помидорами всё сделает за вас.

Далее идут 5 минут отдыха, когда нужно полностью отключиться от любых дел и передохнуть. Я обычно в это время делаю разминку для тела или глаз, перекусываю или просто лежу/сижу с закрытыми глазами и не двигаюсь. Самое главное - не работать в эти 5 минут. Никак. Совсем.

После того, как перерыв закончится, наступает новый цикл 25-минутки. И так весь рабочий день. Поверьте, это безумно дисциплинирует, концентрирует и помогает больше успевать. Мне нравится этот метод, потому что я очень системный человек (это моя главная способность и талант).

Самое главное - не работать в эти 5 минут. Никак. Совсем

Или вот еще одна привычка, которая помогает добиваться успеха: умение различать людей по психотипу. Я, как дизайнер, общаюсь много и часто. И если бы я не могла отличить тип нервной системы одного заказчика от другого, то мне бы было сложно эффективно общаться. Психологией я увлекаюсь в качестве хобби, и она мне часто приходит на помощь. Приведу пример: есть такой тип людей как эпилептоиды. Они ни хорошие, ни плохие. Это просто тип. Они хотят, чтобы всегда у них всё было четко. Бойтесь, если вы сорвали сроки дизайн-проекта у такого заказчика. Вы вряд ли получите прощение и положительный отзыв. Поэтому, понимая, что я работаю с эпилептоидом, я лучше не буду спать, есть, и вообще пусть весь мир подождёт, но нужно сдать проект минута в минуту.

А есть другие типы, которые вообще не знают и не понимают слово пунктуальность. Вот им не сильно критично получить свой проект днем позже. Во время завала с работой я стараюсь распределить заказчиков именно по психотипу и отдать проекты впервую очередь тем, кто возненавидит меня за минутную задержку.

Меня очень мотивируют книги. Каждый месяц стараюсь читать хотя бы одну книгу по саморазвитию. Из последнего - Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех. Я действительно начала вставать раньше и делать то, что мне приносит удовольствие: медитировать, заниматься йогой и неспешно завтракать. Когда я вставала в 8-9 утра, у меня просто не хватало времени на всё это. Конечно, в 5 утра встать - это для меня еще подвиг, но в 6.30 - уже норма.

А лучшее место для чтения для меня — это ванна, желательно на несколько часов.

Виктория Королева

- Возможно, я буду не очень оригинальна, но отвечу, как есть. Всё успевать мне помогает планирование дня накануне вечером, можно сказать даже продумывание "логистики" (цепочку перемещений в течение дня, с учетом пробок).

У меня есть пунктики, которые позволяют мне добиваться поставленных целей. Благодаря им, я вижу четкий путь развития и прокладываю вектор усилий именно туда.

И вот эти пунктики:

всегда довожу дело до конца и в указанный срок, у меня повышенное чувство ответственности перед другими;

плохое настроение не должно влиять на работу, я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой;

работаю в основном с людьми, с которыми нашли общий язык и с кем "на одной волне";

постоянное саморазвитие во всех сферах жизни



Я очень хочу помогать людям, семьям, делать их жизнь лучше, создавая их дом мечты, где они будут жить счастливо и расти еще долгие годы. Для дизайнера интерьера самое приятное в работе, когда видишь счастливые лица людей в процессе работы. Это моя мотивация. Также мотивируют личные цели и видение себя в профессии через год-два.

личная продуктивность, мотивация