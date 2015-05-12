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Московская мансарда в 40 м² с элементами индустриального стиля

Этот маленький и уютный лофт по-московски находится на чердачном этаже дома в жилом квартале «Даниловская мануфактура», недалеко от метро Тульская. Окна по обеим граням аттика и телевизор на мольберте — наши фавориты.

Фотографии с сайта syndyk.by

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