Напольная ваза своими руками - варианты использования в интерьере

Напольные вазы в интерьере, как сделать своими руками из подручных материалов. Выбор напольных ваз в зависимости от размеров и форм. Варианты декорирования напольной вазы и идеи использования в интерьере

Напольные вазы — эффектный и выразительный аксессуар, который станет красивым дополнением любого интерьера, независимо от его стилистического направления. Чтобы изделия смотрелась гармонично, их не обязательно покупать. Сегодня такой элемент декора можно сделать своими руками из самых разных материалов.

Напольные вазы в интерьере — выбор размера и формы

Напольные вазы могут отличаться своими размерами и формами. При выборе элемента декора по размерам стоит учитывать, что высокие подходят для больших помещений, в маленьких они создадут эффект перегруженности. При использовании в интерьере низких изделий их лучше объединять в небольшие композиции, а вот высокие модели прекрасно смотрятся как отдельный элемент.

Широкие вазы лучше размещать вдоль стен и в углу, узкие вытягивают пространство и создают гармонию в групповых композициях. Необычно дополнят интерьер в стиле минимализм или хай-тек квадратные и прямоугольные вазы, ведь таким направлениям присущи геометрические линии. Классические круглые вазы прекрасно дополнят классический стиль, кантри и прованс.

В их изготовлении используют разные материалы, но особой популярностью пользуются изделия из керамики и гипса, которые сразу привлекают к себе внимание. Гончарные вазы могут быть разной формы и оформлены в разных стилях. Их расписывают красками, покрывают цветной или прозрачной глазурью.

Современно выглядят стеклянные и пластиковые модели. При этом стеклянный декор подходит для любого стилистического направления интерьера. Вазы могут быть из прозрачного или матового стекла, с блеском или цветные, гладкие или с выпуклыми формами. Не менее интересно смотрятся пластиковые вазы, которые также отличаются формами и размерами. При этом они легкие, но крепкие, идеально подходят для дома, в котором живут дети и животные.

Атмосферно выглядят плетеные вазы, а фарфоровые станут изысканным элементом любого интерьера, подчеркивая высокий статус владельца. Изделия из фарфора хрупкие, статусные и выделяются высоким качеством. Но такие аксессуары стоят дорого, антикварные — даже целое состояние.

Уникальными можно считать аксессуары, выполненные из натуральных материалов. Поверхность таких изделий может быть гладкая или резная. Единственный их минус в том, что такие вазы нельзя использовать для составления живых букетов.

В последнее время привлекают к себе внимание изделия из металла. Как правило, их используют для декора современных стилей интерьера, например, хай-тек или лофт. Большинство моделей гладкие, плавные, имеют классическую форму с имитацией старины.

Самостоятельное изготовление вазы — популярные материалы

Напольную вазу можно как купить, так и сделать своими руками из любых подручных материалов. Есть много простых и интересных идей по их изготовлению. Но, чтобы ваза действительно красиво выглядела в интерьере, ее цвет не должен совпадать с цветом отделки, напольного покрытия и мебели.

Из трехлитровой банки

Напольные вазы из банок можно назвать самым простым вариантом сделать красивый элемент декора своими руками. Многим нравится техника декупаж, когда композиции создают из вырезанных иллюстраций. Также интересно смотрятся изделия из банки и джута, из таких материалов можно даже сделать высокую вазу.

Мастер-класс:

Одну банку на треть наполняем песком. На горлышко наносим клей и фиксируем к нему дно другой банки.

Пространство между банками заполняем кусочками бумаги, газет, то есть придает будущему изделию лаконичную форму.

Из пластика, газет, малярного скотча и клея ПВА формируем горлышко сосуда.

Украшаем вазу мешковиной, джутовой нитью и связанной косичкой из джута, а также любым другим декором.

Еще один простой, но интересный способ: на банку крепим вырезанные из бумаги разные узоры, затем с помощью губки наносим краску, после высыхания все элементы убираем и в результате получаем интересную вазу с прозрачными фигурными окошками.

Из коробки красивой формы

Сделать необычную вазу можно из картона. Такие изделия в любом интерьере будут смотреться эффектно и необычно:

Из картона готовим детали нужных форм и размеров, склеиваем их вместе, крепим основание, для устойчивости используем камушки. На заготовку приклеиваем вырезанные из любого плотного материалы детали разной формы и горошины. Покрываем изделия черной краской, для декора берем коричневую, зеленую и бронзовую. Вазу покрываем универсальным лаком.

Красивый элемент декора, который можно использовать и в ландшафтном дизайне, можно сделать из картона и гипса:

Гипс разводим водой, наливаем в коробку небольшим слоем. Внутрь по центру помещаем емкость меньшего размера, доливаем раствор до отмеченного уровня. После застывания гипса картон срезаем, а получившееся изделие шлифуем и декорируем.

Для придания рисунка можно взять тесьму, надежно закрепить к основе, а сверху распылить аэрозольную краску. Для придания большей роскоши можно добавить немного бронзы или серебра.

Из сантехнической трубы

Сделать оригинальную вазу можно из любых подручных средств, даже из трубы. Дизайн будущего изделия будет зависеть от типа и формы выбранного материала. Для квартир больше всего подходят вазы прямой формы в виде цилиндра, а для ландшафтного дизайна — изделия с изломами.

Для создания необычного элемента декора подойдут как пластиковые, так и металлические трубы. Для украшения можно использовать разный декор, даже крупу, или рассмотреть варианты украшения с рельефными узорами.

Порядок действий:

Трубу обрабатываем наждачной бумагой, а затем любым обезжиривателем. Дно будущей вазы делаем из простой металлической крышечки.

Берем салфетки и, используя клей ПВА, равномерно обклеиваем всю поверхность трубы.

Украшаем вазу стразами, бусинами и зеркальными осколкам. Пустоты заполняем затиркой, после ее высыхания убираем с зеркал сухой тканью.

В завершение наносим ровный слой белой аэрозольной краски на внутреннюю часть вазы и посыпаем блестками.

При помощи капроновых чулок также можно сделать красивую вазу: натягиваем капрон на трубу, делаем складочки, наносим клей, после высыхания окрашиваем в любой цвет.

Из бумажной трубы от линолеума

Бумажная труба от линолеума также может стать отличным материалом, из которого можно сделать напольную вазу своими руками для создания композиций из сухих веток. Идей и мастер-классов очень много, для самого простого нужна сама труба, немного картона и шпагат:

Отмеряем высоту, отрезаем. Из картона вырезаем дно и приклеиваем. Дно и всю трубу обматываем шпагатом, фиксируем на клей. Для устойчивости внутрь вазы засыпаем мелкие камушки.

Сделать вазу можно в африканском стиле. Для декора понадобятся натуральные материалы — яичная скорлупа, чечевица, лен, просо, гречка. Для украшения можно скрутить бумажные трубочки и оплести окрашенную поверхность методом косового плетения. В завершение готовое изделие покрываем прозрачным лаком.

Из толстого картона и картонной трубы

Из таких материалов можно сделать привлекательный аксессуар в греческом стиле. Мастер-класс немного трудоемкий, но в результате получится яркий и оригинальный элемент декора. Кроме картона и картонной трубы также нужно поискать старые газеты.

Пошаговая инструкция:

Соизмеряем высоту трубы и размер коробок, все должно быть идентичным.

По шаблонам будущей вазы вырезаем из картона заготовки, сгибаем напополам и обклеиваем ими трубу, в результате должен получиться вид гармошки.

В несколько слоев оклеиваем газетами, следя, чтобы форма получилась ровной.

Окрашиваем поверхность краской темного цвета. Прорисовываем орнамент и обозначаем узоры цветом золота или серебра.

Всю работу нужно делать аккуратно, уделив особое внимание дну и горлышку. Линии узора должны быть ровными, а орнаменты одинаковыми, тогда ваза будет смотреться красиво и дорого.

Декорирование готовой вазы

Украшение требует тщательного подхода, ведь изделие должно смотреться эффектно, словно его купили в магазине. Хорошо, если есть хотя бы основные навыки дизайна. Современные модные направления сводятся к минимализму и простоте.

Для декора можно рассматривать разные материалы, при помощи которых даже стеклянную банку можно превратить в настоящие произведение искусства. Так, стильные вазы получаются с росписью в стиле гжель — особенно они подходят для интерьеров с этническими мотивами. При этом хорошо, если орнаменты будут повторяться и в других элементах декора.

Ваза в виде цветка станет не только красивым украшением: такой аксессуар можно использовать как светильник. Она идеально дополнит интерьер в стиле модерн.

Изысканно смотрятся резные вазы из древесины или керамики, внешний вид которых напоминает кружево. Правда, такой элемент декора лучше ставить в более недоступное для окружающих месте — они легкие и неустойчивые.

При опыте работы с глиной можно сделать вазу в виде цветочного горшка. Такой аксессуар выгодно подчеркнет этнические мотивы и оттенит восточные орнаменты.

Любителям блеска особенно понравятся вазы со стразами. Изделие станет хорошим дополнением стиля модерн и эффектно подчеркнет цветные узоры.

Особой популярностью пользуются декорированные вазы в технике декупаж. Ведь такое оригинальное украшение в полной мере раскроет цветовое решение и основную концепцию всего интерьера.

Варианты использования в интерьере

Напольная ваза — оригинальный элемент декора, но ее выбор во многом зависит от стилистического направления самого интерьера. Современные стили — это всегда металл и дорогие изделия из стекла. Глиняные вазы дополнят стиль кантри, а изделия с имитацией старины лучше всего подчеркнут шебби-шик и прованс. Также в последнее время многие дизайнеры используют аксессуары с египетскими и китайскими узорами, русскими мотивами.

Напольную вазу можно поставить в любой комнате, в разных ее местах. Она будет выразительно выглядеть в гостиной, если поставить ее рядом с мягкой мебелью. Не менее гармонично — внизу, рядом с лестницей.

Также красивый аксессуар можно разместить рядом с небольшой тумбой или столиками. Еще одна интересная задумка — расположить возле комода, на котором присутствуют элементы декора меньшего размера, но единого с ней дизайна.

Вдоль стены с картинной галереей можно поставить не одну, а сразу три вазы. Также одним или двумя аксессуарами можно украсить большое окно. Заполнить необычным элементом декора можно и выступ у камина.

Сегодня напольная ваза — не бесполезная вещица, а полноценный элемент декора. Такое украшение можно купить или сделать своими руками. Главное, чтобы габариты аксессуара и его дизайн сочетались с общим направлением интерьера. От стиля стоит отталкиваться в выборе материала и форм изделия, обращать внимание на декор. Самое удачное решение — когда внешний вид вазы будет перекликаться с каким-либо другим предметом обстановки.

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